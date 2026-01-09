Un lanț de supermarketuri introduce supravegherea biometrică. Clienții au răbufnit: "De ce ne urmăresc? De ce e fața mea afacerea lor?"

3 minute de citit Publicat la 14:18 09 Ian 2026 Modificat la 14:19 09 Ian 2026

Clienții unui lanț de supermarketuri s-au revoltat când au aflat că li se colectează și stochează datele biometrice la cumpărături. Sursă colaj foto: Getty Images

Un popular lanț de supermarketuri a implementat "discret" supravegherea biometrică în ceea ce consideră a fi "magazinele cu risc crescut", într-un demers menit "să crească siguranța", scrie publicația The Independent.

Lanțul Wegmans, activ în mai multe state federale americane și deținător a 111 magazine la finele lui 2024 - conform informațiilor din surse deschise - folosește în prezent scanere faciale pentru a colecta și stoca date biometrice de la cumpărători, stârnind panica și frustrarea unora dintre clienți.

Wegmans a amplasat avertismente privind scanarea biometrică la intrările magazinelor din New York.

Mulți cumpărători spun că au fost luați prin surprindere și catalogează măsura drept "invazivă și alarmantă".

"De ce mă urmăresc? De ce ar vrea să se uite la fața mea? Unde mi-ar trimite fața? Ar putea ajunge oriunde, în toată lumea. Cine știe pe ce o vor pune", s-a revoltat Deborah Tozzi, o clientă Wegmans, atunci când The Independent a informat-o despre noua măsură luată de lanțul de supermarketuri pe considerentul ameliorării siguranței.

Tozzi spune că, anterior discuției cu publicația britanică, nu a observat semnul, amplasat lângă ușile automate de la intrare.

Un purtător de cuvânt al Wegmans a afirmat că această companie nu partajează niciodată cu terți datele colectate.

El a continuat spunând că sistemul de recunoaștere facială este utilizat "doar pentru a identifica persoane care au fost anterior depistate că au comis abateri".

Wegmans avertizează că scanerele sale colectează multiple date biometrice. Apoi afirmă că a implementat doar recunoașterea facială

"La fel ca mulți comercianți cu amănuntul, folosim camere video pentru a ajuta la identificarea persoanelor care reprezintă un risc pentru angajații, clienții sau operațiunile noastre", a precizat Wegmans, săptămâna aceasta.

Potrivit avertismentelor de la intrarea în magazine, se colectează ca date rezultatul scanării faciale, rezultatul scanării oculare și amprenta vocală.

Însă Wegmans susține că abia a început să implementeze scanarea facială, iar celelalte caracteristici biometrice nu sunt colectate de la clienți.

"Nu colectăm alte date biometrice, cum ar fi scanările de retină sau amprentele vocale. Imaginile și videoclipurile sunt păstrate doar atât timp cât este necesar din motive de securitate și apoi sunt eliminate.

Din motive de securitate, nu dezvăluim perioada exactă de păstrare, dar aceasta se aliniază standardelor industriei", a comunicat lanțul de hipermarketuri.

Ca răspuns la îngrijorările legate de prejudecăți și discriminare generate de noua supraveghere, Wegmans a adăugat că tehnologia biometrică este utilizată "de la caz la caz" și în conformitate cu deciziile echipei de protecție a activelor magazinului.

Clienții lanțului de magazine se revoltă pe rețelele sociale

"Când cumpărarea de alimente se transformă într-o scanare biometrică, granița a fost deja încălcată. Nu este vorba despre securitate, ci despre normalizarea supravegherii până când pare inevitabilă", a scris un client pe X.

"Am intrat în Wegmans pentru avocado, nu pentru a-mi fi colectate datele. De ce este fața mea afacerea lor?", a reacționat un altul.

"Este o încălcare a drepturilor noastre la confidențialitate! Magazinele alimentare nu trebuie să ne fure informațiile personale și datele biometrice! Nu voi mai face niciodată cumpărături de la Wegmans", spune o a treia postare semnalată de The Independent.

Alți clienți potențiali sau obișnuiți ai lanțului par să se fi resemnat cu ideea.

"Se întâmplă în atât de multe locuri încât este inutil să te mai agiți în acest moment. Toată lumea face asta", a declarat pentru The Independent un bărbat pe nume Sam Federman, client Wegmans.

Alt client, Charles Gepp, a recunoscut că nimic nu-l mai surprinde.

"Cred că face parte din acest lucru complet nou pe care l-am dezlănțuit (omniprezența tehnologiei de supraveghere, n.r.).

Nu avem absolut nicio idee unde vom ajunge, dar suntem observați peste tot. Există camere pe străzi, în autobuz, în taxi, plus camerele pe care oamenii le au pe telefoane.

Nu cred că mă va influența cu adevărat în ceea ce privește locul din care fac cumpărături, dar cred că va afecta modul în care mă comport. Cred că voi înceta să mai fur câte un jalapeño", a conchis el, ironic.