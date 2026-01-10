Ministrul Agriculturii, despre Mercosur: Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE

Florin Barbu a spus că a trimis către Ministerul Economiei date ca să facă un studiu de impact. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat sâmbătă seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE. El a mai spus că a transmis către Ministerul Economiei toate solicitările sale legate de acordul UE-Mercosur şi a enumerat câteva dintre dezavantajele acestui pact comercial. Totodată, oficialul a subliniat că convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare.

Ministerul pe care Florin Barbu îl conduce nu a semnat documentul privind aprobarea acordului UE-Mercosur şi l-a înapoiat către ministerul Economiei şi către ministerul de Externe.

Ministrul Agriculturii a afirmat că "este derajant pentru anumite state că România a devenit exportatorul de carne de pui principal din Uniunea Europeană, la carnea de vită avem cele mai mari effective din Uniunea Europeană, la ouă exportăm aproape peste 30% din consumul din România".

"Toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere, pentru că în ultimii ani am dezvoltat foarte multe ferme, iar România a ajuns în primele locuri. Dar mai este un lucru foarte important. Trebuie să ne gândim şi la partea de cereale. România este al cincilea stat din Uniunea Europeană ca suprafaţă agricolă şi producem cantităţi din zona irigabilă de porumb.

Iar Brazilia şi celelalte state unde precipitaţiile sunt de 2.000 de litri pe an, produc cantităţi enorme de porumb, care vor invada Uniunea Europeană şi, bineînţeles, întotdeauna am solicitat şi toată lumea a solicitat şi politica agricolă a Ministerului Agricultorii a fost de a integra aceste cereale în zootehnie şi în tot ceea ce înseamnă industria alimentară din România, dar şi din Uniunea Europeană", a declarat Florin Barbu, sâmbătă seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă a avut vreo discuţie cu premierul României, cu preşedintele Nicuşor Dan, după opoziţia pe care a anunţat-o vizavi de acest pact comercial, Florin Barbu a răspuns astfel:

"Aşa este, din anul 2025, din iunie, eu am avut o întâlnire foarte importantă cu omologul meu, ministrul francez, prin care am solicitat practic prin acest Mercosur, pe de-o parte respingerea, dar, pe de altă parte, şi garanţii de bun simţ pentru fermierii români, cât şi pentru fermierii din Uniunea Europeană.

În primul rând, am solicitat Comisiei Europene, pentru că are toate datele, un studiu de impact. În al doilea rând, am solicitat ca toate aceste produse agroalimentare, care vin din zona de Mercorsur să îndeplinească standardele pe care Uniunea Europeană le aplică fermierilor români.

Mai mult de atât, vorbim în domeniul siguranţei alimentare, în domeniul protecţiei mediului, cel mai important lucru, la cereale în utilizarea pesticidelor, pentru că România utilizează sub un kilogram pe hectar, iar în zona de Mercosur pesticidele reprezintă 12 - 15 kg pe hectar şi un lucru foarte important care va afecta 100% atât fermierii români, cât şi fermierii din Uniunea Europeană, vorbim de zona de zootehnie. Practic, fermierii români şi fermierii europeni au anumite condiţii de bunăstare, de creştere a animalului. Am cerut toate aceste lucruri".

Ministrul Agriculturii a precizat în cadrul intervenţiei telefonice de la Antena 3 CNN că "cei vreo 3,8 miliarde nu sunt bani în plus pentru agricultură".

"Aceşti bani puteau fi utilizaţi din fondul comun alocat statelor membre, începând cu 2031, să faci o redistribuire a acestor sume, şi a dat posibilitatea că aceşti bani să fie utilizaţi post-2027, adică începând cu anul 2028", a subliniat Florin Barbu.

Ulterior, oficialul a mai subliniat a spus-o şi în Consiliul de Miniştri din 7 ianuarie că "nu vedem bani în documentul oficial pus de către Comisia Europeană".

"Nu vedem decât în nişte scrisori, în nişte fiţuici care circulă la nivelul Comisiei Europene. Aceşti bani nu sunt trecuţi în documentul oficial. Am solicitat pentru bugetul alocat politicii agricole comune care a fost pus în luna iulie şi respins de toate statele din Consiliul de Miniştri completarea acelui document cu politica agricolo-comună şi cu sumele repartizate pe fiecare stat în parte, pentru că sumele alocate unui stat nu se alocă prin scrisori sau prin hârtii date pe mail-uri. Se face prin document oficial, publicat pe site-ul Comisiei Europene şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri", a explicat ministrul Agriculturii din România.

Ministrul Agriculturii: Am solicitat cine sunt operatorii economici care vor fi licenţiaţi

Florin Barbu a menţionat că a solicitat Comisiei Europene încă din iulie 2025 ca MERCOSUR-ul pe parte de agricultură şi industria alimentară să fie facultativ timp de 2 ani.

"Am solicitat încă un lucru foarte important, cine sunt operatorii economici care vor fi licenţiaţi? Pentru că operatorii care vor importa din zona MERCOSUR vor fi licenţiaţi către Comisia Europeană. Am cerut, aşa cum s-a întâmplat pe parte de Ucraina, să facem acelaşi mecanism pe care noi l-am aplicat, ca fiecare stat membru să licenţieze operatorii care aduc produse din MERCOSUR, pe teritoriul fiecărui stat din Uniunea Europeană.

Şi, trei, am mai solicitat un lucru foarte important. Dacă o ţară are nevoie de produse din zona de MERCOSUR să nu mai poată să facă comerţ intracomunitar cu acele produse, adică să le aducă dintr-un stat cum este Germania în România. Dacă are nevoie Germania de aceste produse din MERCOSUR să le utilizeze pe teritoriul Germaniei, fără să se mai realizeze comerţ intra-comunitar", a explicat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a menţionat că, în momentul de faţă, în Guvernul României sunt patru partide politice, este o coaliţie de guvernare şi crede că această discuţie trebuie să aibă loc în această coaliţie de guvernare.

"Bineînţeles, în prezenţa tuturor miniştrilor trebuie să punem aceste argumente. Aşa este, nu am respins acest memorandum, am justificat acest memorandum, ulterior, am transmis către Ministerul Economiei toate datele şi toate solicitările pe care le-am avut, (...) cu toate că Ministerul Economiei este ministerul de resort care se ocupă de comerţ şi ar fi trebuit să aibă aceste date şi să facă acest studiu de impact, dacă afectează sau nu fermierii români din zona noastră, dar aceste lucruri sigur trebuie spuse în coaliţia de guvernare", a mai spus Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a arătat că acum două săptămâni a respins acel memorandum.

"De atunci, nimeni nu a mai discutat în guvern sau cu colegi din Ministerul Economiei sau Ministerul Afacerilor Externe de acest subiect. Dar vreau şi eu un singur lucru. Să văd acel memorand. Eu nu l-am văzut semnat în momentul de faţă. Aştept în coaliţia de guvernare şi presupun că se va cere în coaliţia de guvernare acel memorandul pe care eu l-am respins şi l-am justificat prin adresă oficială scrisă, plus datele suplimentare pe care Ministerul Economiei mi le-a cerut în calitate de ministru al Agriculturii, cu toate că aceste date trebuia să le aibă ei, pentru că este ministerul care se ocupă de partea de comerţ şi ar trebui să aibă toate aceste lucruri.

Aşteptăm toate aceste lucruri şi sunt convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare. Pentru că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a fost unul pe acest acord", a mai spus ofiialul.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat vineri de ce ţara noastră a votat în favoarea acestui pact comercial.