Harta care arată câte minerale rare deține Groenlanda în comparație cu restul lumii

Groenlanda are importanță strategică atât pentru că reprezintă un cap de pod crucial al Atlanticului de Nord, dar și pentru că deține o comoară în resurse care nu au fost încă exploatate: petrol, gaze și...pământuri și minerale rare. Newsweek a folosit datele de la United States Geological Survey (USGS) pentru a arăta cum se compară resursele de pământuri rare ale Groenlandei cu cele din restul lumii. Dominația Chinei cu greu poate fi combătută, însă insula arctică stă pe 1,5 milioane tone metrice de rezerve de minerale rare, puțin sub cele deținute de SUA, dar peste cele ale Canadei și al multor state europene.

De ce contează

Groenlanda deține unele dintre cele mai mari rezerve neexploatate de pământuri rare (REE) din lume – minerale critice pentru tehnologiile moderne, tranziția către energie curată și sistemele de apărare. Pe măsură ce cererea globală pentru aceste materiale crește, importanța strategică a Groenlandei ca sursă alternativă se amplifică.

Cele mai recente date USGS evidențiază modul în care acest teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, membru NATO, se compară cu marii producători, evidențiind astfel, cel puțin parțial, motivul pentru care insula a devenit un punct de interes în politica externă a SUA, inclusiv eforturile Președintelui Donald Trump de a o achiziționa, mișcare care a generat tensiuni geopolitice.

Ce sunt pământurile rare

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale care se găsesc în scoarța terestră și care sunt distribuite inegal pe glob. În ciuda numelui, ele nu sunt chiar rare, dar sunt dificil de extras și prelucrat.

Sunt însă esențiale pentru toate produsele care fac viața modernă posibilă și ușoară: ele alimentează magneții motoarelor electrice, ecranele smartphone-urilor și turbinele care generează energie curată.

Fără ele, tehnologii precum energia regenerabilă, electronica avansată și chiar sistemele de apărare ar fi greu de realizat. Pe scurt, pământurile rare sunt scheletul ascuns al lumii tehnologice.

Ce trebuie să știm

În 2025, China domina atât rezervele mondiale de pământuri rare, deținând 44 de milioane de tone metrice, aproape jumătate din totalul estimat la 91,9 milioane tone metrice.

În comparație, rezervele Groenlandei sunt estimate la aproximativ 1,5 milioane tone metrice, conform USGS.

Deși mai mici decât cele ale Chinei, rezervele Greonlandei sunt similare celor ale Statelor Unite (1,9 milioane tone metrice) și le depășesc pe cele ale Canadei (830.000 tone metrice), Africii de Sud (860.000 tone metrice) și ale multor altor țări din Europa.

Brazilia urmează Chinei cu rezerve de 21 de milioane tone metrice, în timp ce India și Australia dețin 6,9 milioane, respectiv 5,7 milioane tone metrice. Alți jucători importanți includ Rusia (3,8 milioane tone metrice) și Vietnam (3,5 milioane tone metrice).

Averea Groenlandei în pământuri rare este concentrată în sud, în special la situl Kvanefjeld din municipalitatea Kujalleq, care conține depozite semnificative de neodim, disprosiu și alte elemente industriale critice.

Mărimea și combinația de minerale ușoare și grele fac ca această zonă să fie strategic valoroasă pentru națiunile care caută alternative la dominația Chinei asupra aprovizionării.

Conform USGS, resursele găsite aici sunt vitale pentru fabricarea magneților performanți, bateriilor pentru mașini electrice, turbine eoliene și echipamente militare, produse esențiale pentru tranziția energetică și industria de apărare.

În ciuda dimensiunii rezervelor, exploatarea minieră în Groenlanda este limitată de dificultăți logistice: infrastructură minimă, climă dură și reglementări de mediu din cauza preocupărilor legate de subproduse radioactive precum uraniul.

Opoziția locală, bazată pe preocupări ecologice și păstrarea modului tradițional de viață, a încetinit, de asemenea, dezvoltarea.

În 2021, Parlamentul Groenlandei a adoptat legislație care limitează subprodusele de uraniu, afectând direct calendarul proiectelor miniere majore.

În ciuda acestor provocări, interesul occidental pentru mineralele Groenlandei a crescut. Investiții străine, precum achiziția Tanbreez Mining de către Critical Metals din New York, au avut loc după ce oficialii SUA ar fi blocat cumpărătorii chinezi.

Ce spun actorii implicați în dezbaterea geopolitică

Susținând că accesul la mineralele Groenlandei reprezintă o chestiune de securitatea națională, Donald Trump a declarat jurnaliștilor la Air Force One: „Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securității naționale, iar Uniunea Europeană are nevoie ca noi să-l deținem și ei știu asta.”

Karoline Leavitt, secretara de presă al Casei Albe, a spus: „Președintele Trump a făcut cunoscut că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru SUA și este vital pentru a descuraja adversarii noștri în regiunea Arctică. Președintele și echipa sa discută mai multe opțiuni pentru atingerea acestui obiectiv important de politică externă, iar, desigur, utilizarea forțelor militare americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem.”

Vicepreședintele JD Vance a spus anul trecut: „Trebuie să ne asigurăm că America conduce în Arctică, pentru că știm că, dacă America nu o face, alte națiuni vor umple golul unde noi rămânem în urmă.”

Prim-ministrul Greenlandului, Jens-Frederik Nielsen, a spus: „Nu ne aflăm într-o situație în care să credem că ar putea avea loc o preluare a țării peste noapte și de aceea insistăm să avem o bună cooperare.”

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că insula arctică bogată în resurse minerale „aparține poporului său.”

Într-o declarație comună a liderilor Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Marii Britanii, aceștia au spus: „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda și nimeni altcineva, decid asupra chestiunilor care îi privesc.”

Ministra de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a declarat luni: „Să fiu foarte clară privind poziția Marii Britanii. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, partenerii noștri apropiați europeni și aliați de lungă durată NATO. Toate țările noastre lucrează strâns împreună pe probleme de securitate și vor face asta întotdeauna. Viitorul Groenlandei este o chestiune pentru groenlandezi și danezi și nimeni altcineva.”

Eldur Ólafsson, CEO al Amaroq Minerals, a declarat anul trecut pentru Newsweek: „Vastul potențial mineral al Groenlandei reprezintă o oportunitate pentru Occident de a asigura aprovizionarea cu minerale critice esențiale… astfel încât să înțelegem de ce administrația Donald Trump a identificat potențialul resurselor Groenlandei ca metodă posibilă de a combate dominația Chinei asupra lanțului de aprovizionare cu minerale critice.”

Harvey Kaye, director executiv al U.S. Critical Materials, a spus: „U.S. Critical Materials dorește să felicite administrația pentru stabilirea unor politici care pot spori capacitatea noastră de a furniza pământuri rare și suveranitate în materie de minerale critice pentru SUA. Suntem într-o poziție unică de a ajuta la realizarea independenței americane în materie de minerale critice.”

Ce se întâmplă în continuare

Senatul SUA ia în calcul să impună restricții legislative asupra acțiunilor militare în Groenlanda. Demersurile sunt conduse de senatorul democrat Ruben Gallego din Arizona.

În paralel, dezbaterea diplomatică continuă asupra viitorului teritoriu.

Un lucru este cert: majoritatea americanilor nu sunt de acord cu politica externă a Administrației Trump. Un sondaj Reuters-Ipsos făcut public luni demonstrează clar dezinteresul americanilor pentru războaie și intervenții în străinătate. În ceea ce privește Groenlanda, americanii se opun clar ideii de a ocupa forțat insula. Sondaje recente au arătat că 55%, 54% și 73% dintre americani se opun anexării Groenlandei.