Ce sunt și la ce se folosesc europiul, ceriul și lantanul, pe care Donald Trump le vrea de la Ucraina

Metal rar, văzut la microscop. Foto: Getty

Metalele dorite de liderul de la Casa Albă Donald Trump, sunt esenţiale din punct de vedere strategic, deoarece sunt folosite în industriile care dezvoltă computere, baterii și tehnologie energetică de ultimă oră. De la televizoare, până la energia eoliană, aceste metale sunt esenţiale pentru energia curată sau securitatea naţională.

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale, unele grele, dificil de exploatat, precum disprosium, neodim și ceriu.

Într-o evaluare din anul 2024, existau 110 milioane de tone de zăcăminte în lume, China fiind cel mai mare producător din lume, având 44 de milioane. Alte 22 de milioane de tone sunt estimate în Brazilia, 21 de milioane în Vietnam, în timp ce Rusia are 10 milioane și India șapte milioane de tone, estimează US Geological Survey, citat de The Guardian.

Câteva dintre cele 17 metale grele se numără pe lista mineralelor critice în Statele Unite. Mineralele critice, precum tungstenul, telurul, bismutul și indiul, sunt minerale esenţiale pentru tehnologiile avansate, securitatea naţională sau energia curată.

Zăcămintele din pământurile rare sunt greu de exploatat din cauza substanţelor chimice care sunt necesare pentru obţinerea minereului. Aceste substanţe rezultă cantități uriașe de deșeuri toxice și a provocat mai multe dezastre de mediu, făcând multe țări să se ferească de a suporta costurile considerabile de producție. De asemenea, în zăcăminte se găsesc cantităţi minuscule de minereu, fiind necesară de prelucrat o cantitate imensă de rocă pentru a obţine produsul finit.

Fiecare dintre cele 17 metale grele se găsesc în obiectele de zi cu zi, dar şi în cele militare sau de înaltă tehnologie.

Europiul - este esenţial pentru crearea ecranelor de televizor

Ceriul - este folosit pentru lustruirea sticlei și rafinarea petrolului

Lantanul - face să funcţioneze convertizoarele catalitice ale unei mașini

Neodimul şi disproziul - permit fabricarea de magneți aproape permanenți, care necesită foarte puţină întreţinere facilitând astfel amplasarea turbinelor eoliene oceanice pentru a genera electricitate.

China este cel mai mare producător de astfel de metale, profitând la maximum de pământurile rare de zeci de ani şi investing masiv în operaţiunile de rafinare ale acestora. Multe firme consideră că este mai ieftin să trimită materialul brut în China pentru a fi rafinat.

Drept răspuns asupra taxelor impuse de republican, China a anunţat controale asupra exporturilor pentru anumite minerale critice, chiar dacă niciunul dintre ele nu este pământ rar. China impune controale la exporturi asupra wolframului, teluriului, bismutului, molibdenului și indiului pentru „apărarea intereselor de securitate națională”.

Atât Statele Unite cât şi Uniunea Europeană obţin cea mai mare parte de metale din China, încercând în acelaşi timp să sporească producţia proprie și să recicleze mai bine ceea ce folosesc pentru a reduce dependența de Beijing.