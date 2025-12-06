Pericol la Cernobîl: Scutul care blochează radiațiile a cedat după lovitura unei drone. Avertismentul AIEA

Sarcofagul fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobîl, care a fost lovit în februarie de o dronă. Sursa foto: Hepta

Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit The Guardian.

În februarie, un atac cu dronă a perforat acoperișul „Noului Confinament Sigur”, o construcție uriașă în valoare de 1,5 miliarde de euro, ridicată lângă reactorul avariat și împinsă ulterior în poziție pe șine. Proiectul, coordonat de mai multe state europene, a fost finalizat în 2019.

Potrivit AIEA, inspectarea structurii metalice săptămâna trecută a arătat că impactul dronei a dus la degradarea acesteia.

Explozia de la Cernobîl din 1986, produsă pe vremea când Ucraina era parte a Uniunii Sovietice, a împrăștiat radiații peste o mare parte din Europa. În primele luni după accident, autoritățile sovietice au construit deasupra reactorului un „sarcofag” de beton, cu o durată de viață estimată la 30 de ani. Noul adăpost a fost conceput ca soluție pe termen lung pentru a izola radiațiile în timpul procesului îndelungat de demontare a vechiului sarcofag, a clădirii distruse și a combustibilului nuclear topit din interior.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că misiunea de inspecție a confirmat că structura de protecție „și-a pierdut funcțiile de siguranță esențiale, inclusiv capacitatea de a confina radiațiile”. Totuși, inspectorii au constatat că elementele portante și sistemele de monitorizare nu au suferit avarii ireversibile.

A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history's worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) February 14, 2025

Grossi a mai spus că unele reparații au fost deja făcute, „dar este nevoie de o restaurare completă pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”.

Pe 14 februarie, autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu încărcătură explozivă puternică a lovit instalația, a provocat un incendiu și a avariat învelișul exterior al structurii de protecție. Ucraina a acuzat Rusia de atac, însă Moscova a negat.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

La momentul incidentului, nivelurile de radiații au rămas normale și stabile, fără indicii de scurgeri, a precizat ONU.

Rusia a ocupat zona centralei timp de mai bine de o lună în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, în încercarea de a avansa spre Kiev.

Inspecția AIEA a avut loc în paralel cu o evaluare la nivel național a pagubelor produse de război infrastructurii energetice, inclusiv substațiilor electrice.