Pericol la Cernobîl: Scutul care blochează radiațiile a cedat după lovitura unei drone. Avertismentul AIEA

I.C.
2 minute de citit Publicat la 08:51 06 Dec 2025 Modificat la 08:51 06 Dec 2025
alta poza din februarie 2025 Cernobîl, dupa atacul rusesc cu drone
Sarcofagul fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobîl, care a fost lovit în februarie de o dronă. Sursa foto: Hepta

Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit The Guardian.

În februarie, un atac cu dronă a perforat acoperișul „Noului Confinament Sigur”, o construcție uriașă în valoare de 1,5 miliarde de euro, ridicată lângă reactorul avariat și împinsă ulterior în poziție pe șine. Proiectul, coordonat de mai multe state europene, a fost finalizat în 2019. 

Potrivit AIEA, inspectarea structurii metalice săptămâna trecută a arătat că impactul dronei a dus la degradarea acesteia.

Explozia de la Cernobîl din 1986, produsă pe vremea când Ucraina era parte a Uniunii Sovietice, a împrăștiat radiații peste o mare parte din Europa. În primele luni după accident, autoritățile sovietice au construit deasupra reactorului un „sarcofag” de beton, cu o durată de viață estimată la 30 de ani. Noul adăpost a fost conceput ca soluție pe termen lung pentru a izola radiațiile în timpul procesului îndelungat de demontare a vechiului sarcofag, a clădirii distruse și a combustibilului nuclear topit din interior.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că misiunea de inspecție a confirmat că structura de protecție „și-a pierdut funcțiile de siguranță esențiale, inclusiv capacitatea de a confina radiațiile”. Totuși, inspectorii au constatat că elementele portante și sistemele de monitorizare nu au suferit avarii ireversibile.

Grossi a mai spus că unele reparații au fost deja făcute, „dar este nevoie de o restaurare completă pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”.

Pe 14 februarie, autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu încărcătură explozivă puternică a lovit instalația, a provocat un incendiu și a avariat învelișul exterior al structurii de protecție. Ucraina a acuzat Rusia de atac, însă Moscova a negat.

La momentul incidentului, nivelurile de radiații au rămas normale și stabile, fără indicii de scurgeri, a precizat ONU.

Rusia a ocupat zona centralei timp de mai bine de o lună în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, în încercarea de a avansa spre Kiev.

Inspecția AIEA a avut loc în paralel cu o evaluare la nivel național a pagubelor produse de război infrastructurii energetice, inclusiv substațiilor electrice.

Etichete: Cernobîl centrala nucleara cernobil AIEA

