Pericol la Cernobîl: Scutul care blochează radiațiile a cedat după lovitura unei drone. Avertismentul AIEA

Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit The Guardian.
În februarie, un atac cu dronă a perforat acoperișul „Noului Confinament Sigur”, o construcție uriașă în valoare de 1,5 miliarde de euro, ridicată lângă reactorul avariat și împinsă ulterior în poziție pe șine. Proiectul, coordonat de mai multe state europene, a fost finalizat în 2019.
Potrivit AIEA, inspectarea structurii metalice săptămâna trecută a arătat că impactul dronei a dus la degradarea acesteia.
Explozia de la Cernobîl din 1986, produsă pe vremea când Ucraina era parte a Uniunii Sovietice, a împrăștiat radiații peste o mare parte din Europa. În primele luni după accident, autoritățile sovietice au construit deasupra reactorului un „sarcofag” de beton, cu o durată de viață estimată la 30 de ani. Noul adăpost a fost conceput ca soluție pe termen lung pentru a izola radiațiile în timpul procesului îndelungat de demontare a vechiului sarcofag, a clădirii distruse și a combustibilului nuclear topit din interior.
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că misiunea de inspecție a confirmat că structura de protecție „și-a pierdut funcțiile de siguranță esențiale, inclusiv capacitatea de a confina radiațiile”. Totuși, inspectorii au constatat că elementele portante și sistemele de monitorizare nu au suferit avarii ireversibile.
A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history's worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql— Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) February 14, 2025
Grossi a mai spus că unele reparații au fost deja făcute, „dar este nevoie de o restaurare completă pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”.
Pe 14 februarie, autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu încărcătură explozivă puternică a lovit instalația, a provocat un incendiu și a avariat învelișul exterior al structurii de protecție. Ucraina a acuzat Rusia de atac, însă Moscova a negat.
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
La momentul incidentului, nivelurile de radiații au rămas normale și stabile, fără indicii de scurgeri, a precizat ONU.
Rusia a ocupat zona centralei timp de mai bine de o lună în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, în încercarea de a avansa spre Kiev.
Inspecția AIEA a avut loc în paralel cu o evaluare la nivel național a pagubelor produse de război infrastructurii energetice, inclusiv substațiilor electrice.