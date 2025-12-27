Mirabela Grădinaru, despre mâncarea preferată a lui Nicușor Dan: "N-am reușit niciodată să o fac așa cum o făcea mama lui"

Mirabela Grădinaru. Foto: Hepta

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicușor Dan, a dezvăluit care este mâncarea preferată a Președintelui: fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să o facă "aşa cum o făcea mama lui", scrie Digi24.

"Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul", a spus ea Grădinaru.



Ea a mai spus că Nicușor Dan nu este mofturos la mâncare.



"Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte. Și cred că fiecare dintre noi - că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii", a spus ea.



Mai mult, prima doamnă a României a explicat și cum se face tocana de ardei: "sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun".

Ea a povestit şi momentul în care l-a cunoscut pe președintele Nicușor Dan. "M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni", spune ea.