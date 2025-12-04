Avionul lui Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar când președintele ucrainean se îndrepta spre Dublin

Dronele neidentificate au blocat aeroportul din Munchen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Avionul lui Volodimir Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar înainte de a ateriza, luni, pe aeroportul din Dublin. Dronele au decolat dintr-o locație din nord-estul capitalei irlandeze și s-au îndreptat spre traiectoria de zbor a aeronavei în care se afla președintele ucrainean, încălcând o zonă de interdicție aeriană, notează The Independent.

Autoritățile irlandeze investighează incidentul, dar nu pot comenta încă asupra celor mai importante detalii: de unde proveneau dronele şi cine le controla. Se pare că dronele au ratat ţinta, care era avionul lui Zelenski, şi au virat către LÉ William Butler Yeats, o navă militară desfășurată în largul coastei.

Nava nu a reușit să dezactiveze dronele cu echipamentul pe care îl avea la îndemână. Autoritatea Aviației Irlandeze (IAA) implementase o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra și în jurul Dublinului, în timpul vizitei lui Zelenski.

Zelenski, aplaudat în Irlanda

Vizita lui Zelenski la Dublin a fost prima în Irlanda a unui președinte ucrainean și a avut loc în contextul în care acesta încerca să obțină sprijin din partea liderilor europeni, în contextul negocierilor de pace conduse de SUA.

După discursul adresat parlamentarilor irlandezi, Zelenski a fost aplaudat. Liderul de la Kiev a îndemnat Irlanda să își asume „un rol activ” în solicitarea unui tribunal pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Aeroporturile din Germania, Danemarca și Belgia au fost închise din cauza incursiunilor cu drone în ultimele luni. Putin a respins acuzațiile de interferență.