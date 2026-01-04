„Ororile pe care le-a îndurat sunt imposibil de imaginat”. Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit la vârsta de 96 de ani

2 minute de citit Publicat la 23:09 04 Ian 2026 Modificat la 23:09 04 Ian 2026

În 2021, Schloss a devenit cetățean al țării sale natale, la vârsta de 92 de ani. Foto: Profimedia Images

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, supraviețuitoare a Holocaustului a murit, sâmbătă, la vârsta de 96 de ani. Regele Charles i-a adus un omagiu emoționant, în care a spus că a „admirat-o profund” și a fost „un privilegiu” să o cunoască, relatează The Guardian. „Ororile pe care le-a îndurat ca tânără sunt imposibil de imaginat, și totuși și-a dedicat restul vieții combaterii urii și prejudecăților”, a mai spus Regele Regatului Unit.

Moartea lui Schloss a fost confirmată sâmbătă într-un omagiu publicat în Jewish News, în care familia și-a exprimat „marea tristețe” pentru pierderea „dragei noastre mame, bunici și străbunici”.

Ea a fost cofondatoare și președintă onorifică a Anne Frank Trust.

Supraviețuitoare a Holocaustului

Schloss a crescut sub numele Eva Geiringer, la Viena, alături de părinții și fratele ei. Ulterior, a locuit în Piața Merwedeplein din Amsterdam, unde a cunoscut-o pe Anne Frank, pe atunci o adolescentă.

Pe măsură ce situația din Țările de Jos s-a înrăutățit, Schloss și familia sa s-au mutat dintr-o casă în alta timp de doi ani pentru a evita capturarea, însă au fost în cele din urmă trădați de un simpatizant nazist, care i-a adăpostit și apoi i-a denunțat.

În ziua în care a împlinit 15 ani, au fost arestați, interogați brutal și, în mai 1944, urcați forțat în trenuri cu destinația lagărul nazist de exterminare Auschwitz.

Schloss și mama ei au fost ulterior separați de tatăl și fratele ei.

În timpul călătoriei de trei zile spre Auschwitz, fratele ei, Heinz, i-a spus că el și tatăl lor, Erich, ascunseseră 30 dintre picturile sale sub podeaua mansardei.

Povestea fraților a fost subiectul unei expoziții organizate la Muzeul Evreiesc din Londra în 2017.

Supraviețuitoarea de la Auschwitz s-a căsătorit în 1952 cu Zvi Schloss, iar cuplul a avut trei fiice: Jacky, Caroline și Sylvia.

Când mama ei, Elfriede, s-a căsătorit cu tatăl Annei Frank, Otto, în 1953, Schloss a devenit sora vitregă a Annei Frank.

„Anne era mult mai matură și mai adultă decât mine”, spunea Eva despre Anne Frank într-un interviu pentru The Guardian în 2017.

În 2021, Schloss a devenit cetățean al țării sale natale, la vârsta de 92 de ani.

În omagiul lor, familia a spus: „Sperăm ca moștenirea ei să continue să inspire prin cărțile, filmele și resursele pe care le lasă în urmă. Suntem incredibil de mândri de tot ceea ce a reprezentat și a realizat Eva, dar acum suntem în doliu.”

Dan Green, directorul executiv al Anne Frank Trust, a descris-o pe Schloss drept „un far de speranță și reziliență”, adăugând:

„Angajamentul ei neclintit de a combate prejudecățile prin educația despre Holocaust a lăsat o amprentă de neșters asupra nenumăratelor vieți.

Moștenirea ei va continua să îndrume și să împuternicească tinerii să construiască o lume lipsită de ură și discriminare.

Noi, la Anne Frank Trust, deplângem profund pierderea ei și transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor în aceste momente dificile.”

Omagiul Regelui

Regele, care a dansat cu Schloss în timpul unei vizite la un centru comunitar evreiesc din nordul Londrei, în 2022, a declarat că el și regina Camilla „au admirat-o profund” și că a fost „privilegiat și mândru” să o fi cunoscut.

Într-o declarație, Regele a spus:

„Soția mea și cu mine suntem profund întristați să aflăm despre moartea Evei Schloss.

Ororile pe care le-a îndurat ca tânără sunt imposibil de imaginat, și totuși și-a dedicat restul vieții combaterii urii și prejudecăților, promovând bunătatea, curajul, înțelegerea și reziliența prin munca sa neobosită pentru Anne Frank Trust UK și pentru educația despre Holocaust în întreaga lume.

Suntem amândoi privilegiați și mândri că am cunoscut-o și am admirat-o profund. Fie ca amintirea ei să fie o binecuvântare pentru noi toți.”