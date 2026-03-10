Scenariul de coșmar care poate lovi în plin Golful Persic. Ce ar însemna scufundarea doar a unui singur petrolier

Petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a amenințat că va "incendia" navele care tranzitează pe aici. Foto: Getty Images

Mari companii internaționale de asigurări, brokeri și firme din transportul maritim sunt tot mai îngrijorate de riscul unei catastrofe ecologice în cazul în care un petrolier s-ar scufunda în Golful Persic.

Este un pericol uriaș într-o regiune care se întinde din Kuweit până în Qatar, o zonă dominată astăzi de zgârie-nori, stațiuni exclusiviste pe malul mării și centre comerciale aflate în plină expansiune. Bogăția impresionantă a regiunii și orientarea ei tot mai accentuată către turism marchează o schimbare dramatică față de sfârșitul anilor 1980, când războiul petrolier dintre Irak și Iran amenința comerțul cu țiței în Golful Persic.

Ceea ce lipsește însă în regiune este o industrie suficient de sofisticată pentru intervenții de curățare a deversărilor de petrol, precum și tehnologia disponibilă pe scară largă în Statele Unite, potrivit unui consultant în risc care a dorit să își păstreze anonimatul, scrie CNBC.

Acest risc costisitor de poluare nu a fost încă acoperit în mod clar de piața globală a asigurărilor, care nu dispune de suficiente date pentru a calcula despăgubirile legate de întreruperile de activitate ce ar putea apărea dacă o deversare masivă de petrol ar contamina plajele turistice din zonă.

Riscul de poluare este inclus în polițele de asigurare maritimă, care acoperă, de asemenea, navele, echipamentele și încărcătura.

Acoperire scumpă

Asigurările pentru nave, echipamente și marfă au rămas disponibile pentru companiile de transport maritim chiar și după începerea atacurilor cu rachete. Însă costurile au crescut semnificativ, de patru până la șase ori față de săptămâna anterioară, potrivit Marsh și Howden Group, doi dintre cei mai importanți brokeri globali de asigurări.

Cu toate acestea, surse citate de CNBC spun că angajamentul președintelui Donald Trump de a asigura petrolierele și de a menține comerțul în mișcare a contribuit la calmarea pieței, prin semnalul că guvernul american va oferi sprijinul necesar.

Totuși, facilitatea de reasigurare în valoare de 20 de miliarde de dolari a Development Finance Corporation, aflată în derulare, este destinată deocamdată doar ca plasă de siguranță pentru cocă, echipamente și marfă, brokeriără a menționa acoperirea esențială pentru riscul de poluare.

DFC a transmis luni pentru CNBC că mai multe detalii despre program vor fi anunțate în curând.

Până atunci însă, riscul de poluare și posibilitatea unei paralizii a activității economice sunt considerate un tip de risc imposibil de evaluat sau de asigurat, asemănător celui cu care s-au confruntat Statele Unite în cazul terorismului, după atacurile de la 11 septembrie 2001. Atunci, guvernul american a intervenit și a creat în 2002 TRIA (Terrorism Risk Insurance Act), pentru a ajuta companiile de asigurări să gestioneze riscul unor atentate teroriste de amploare.

Surse din industrie spun că, fără un mecanism similar de sprijin pentru riscul de mediu, un astfel de blocaj va continua să afecteze comerțul în Golful Persic.