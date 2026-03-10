Parlamentarii britanici au votat împotriva interzicerii rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Propunerea a trecut la vot în Camera Lorzilor, dar a fost respinsă, luni seara, de aleșii din Camera Comunelor cu 307 voturi la 173.Foto: Getty Images

Parlamentarii britanici au votat împotriva unei propuneri de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, relatează Sky News.

Conservatorii au promovat această măsură printr-un amendament la principala lege a guvernului din domeniul educației, aflată în prezent în dezbatere în parlament: Children's Wellbeing and Schools Bill (Legea privind bunăstarea copiilor și școlile n.red).

Propunerea a trecut la vot în Camera Lorzilor, dar a fost respinsă, luni seara, de aleșii din Camera Comunelor cu 307 voturi la 173.

Apelurile pentru o astfel de interdicție au câștigat avânt după ce Australia a devenit prima țară din lume care a adoptat o astfel de măsură, în decembrie. De atunci, și alte state – inclusiv din Europa – au început să ia în considerare ideea.

Premierul Keir Starmer a fost acuzat de „ezitare și întârziere” după ce a anunțat că guvernul britanic va organiza o consultare privind o posibilă interdicție, fără a se angaja însă să o introducă.

Într-o declarație făcută după votul din Camera Comunelor, liberal-democrații au spus că poziția sa „nu este suficient de bună” și că „familiile au nevoie acum de garanții concrete”.

În timpul dezbaterii, ministrul din umbră pentru educație, Laura Trott, a descris situația drept o „urgență”, citând un sondaj care sugerează că 40% dintre copii sunt expuși la conținut explicit pe smartphone-uri în timpul zilei de școală.

„Fără alte ghiduri, fără alte consultări. Legiferați, faceți ceva în privința asta”, a spus ea.

Parlamentarii lasă deschisă portița pentru interzicere

Aproximativ 107 aleși laburiști s-au abținut de la vot asupra amendamentului la legea educației, inclusiv Sadik Al-Hassan, care a declarat în Camera Comunelor că părinții sunt „prinși într-o luptă zilnică pe care pur și simplu nu o pot câștiga singuri, luptând cu platforme concepute special pentru a-i ține pe copii captivați”.

Însă ministrul educației Olivia Bailey a invocat îngrijorările organizațiilor pentru drepturile copiilor, potrivit cărora o interdicție totală a utilizării rețelelor sociale de către cei sub 16 ani i-ar putea împinge către „zone mai puțin reglementate ale internetului” sau i-ar putea lăsa „nepregătiți” pentru a naviga în lumea online.

Ea a spus că la consultările organizate de Guvern „va solicita opinii pentru a ne ajuta să stabilim pașii următori” – care ar putea include, în cele din urmă, chiar interzicerea accesului copiilor la platforme precum Instagram și TikTok.

O măsură pe care parlamentarii au susținut-o totuși luni a fost acordarea unor puteri suplimentare secretarului pentru tehnologie, Liz Kendall, pentru a introduce eventual o astfel de interdicție în viitor.

Aceasta ar putea, de asemenea, să limiteze utilizarea VPN-urilor de către copii și să restricționeze accesul la funcții considerate adictive ale aplicațiilor, precum redarea automată a videoclipurilor.

„Cerere uriașă” pentru interdicție

Legea privind bunăstarea copiilor și școlile se va întoarce acum în Camera Lorzilor pentru a fi analizată din nou de către membri.

Lord Nash, conservatorul care a propus amendamentul, a promis că va încerca să-l adopte din nou. El a spus că există „o cerere uriașă în toată țara pentru a crește limita de vârstă și pentru a proteja copiii”.

Proiectul de lege va deveni lege doar dacă ambele Camere vor ajunge la un acord asupra formei finale.