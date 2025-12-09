Intră în vigoare prima interdicție în masă a rețelelor sociale: milioane de copii din Australia rămân fără TikTok, Instagram și YouTube

Copiii din Australia se vor trezi, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicții fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și agresori digitali. Nicio altă țară nu a adoptat măsuri atât de drastice, iar implementarea noii legi este urmărită îndeaproape de legislatori din întreaga lume, scrie CNN.

Majoritatea celor 10 platforme interzise – Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch și X – spun că vor respecta legea, folosind tehnologie de verificare a vârstei pentru a identifica minorii sub 16 ani și a le suspenda conturile, însă nu cred că asta îi va face pe copii să fie mai în siguranță în mediul online.

Premierul australian Anthony Albanese vorbește deja despre succesul interdicției, pentru că a generat discuții în familii despre utilizarea rețelelor sociale. Se așteaptă ca unii copii – și părinții lor – să sfideze interdicția, dar nu există sancțiuni pentru ei.

„Am spus foarte clar că nu va fi perfect… dar este lucrul corect de făcut, pentru ca societatea să își exprime opinia, judecata, despre ceea ce este potrivit”, a declarat Albanese pentru postul public ABC, duminică.

Conform legii, platformele trebuie să demonstreze că au luat „măsuri rezonabile” pentru a dezactiva conturile utilizate de minori sub 16 ani și pentru a preveni deschiderea altora noi, pentru a evita amenzi de până la 49,5 milioane dolari australieni (32 milioane USD).

Ce fac platformele

Snapchat: utilizatorii sub 16 ani vor avea conturile suspendate timp de trei ani sau până când împlinesc 16 ani.

YouTube: utilizatorii vor fi deconectați automat pe 10 decembrie. Canalele lor nu vor mai fi vizibile, însă datele vor fi păstrate pentru a putea reactiva conturile după împlinirea vârstei de 16 ani. Copiii vor putea urmări în continuare videoclipuri fără autentificare.

TikTok: toate conturile folosite de sub-16 vor fi dezactivate pe 10 decembrie. Platforma spune că nu contează ce email sau nume a fost folosit – tehnologia de verificare a vârstei va identifica utilizatorul. Conținutul postat anterior de minori nu va mai putea fi vizualizat. TikTok încurajează părinții care cred că copiii au mințit la crearea contului să raporteze.

Twitch: nu va mai permite crearea de conturi noi minorilor sub 16 ani în Australia începând cu 10 decembrie, dar conturile existente ale minorilor vor fi dezactivate abia pe 9 ianuarie. Compania nu a explicat întârzierea.

Meta: a început să elimine conturile adolescenților sub 16 ani de pe Instagram, Facebook și Threads încă din 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitați să își descarce conținutul, care va fi disponibil pentru reactivare după împlinirea vârstei.

Reddit: va suspenda conturile utilizatorilor sub 16 ani și va preveni deschiderea unora noi.

X (fostul Twitter): nu a răspuns cu privire la modul în care va respecta interdicția, dar se opune vehement legii, considerând-o o încălcare a libertății de exprimare.

Kick: nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ce platforme nu sunt incluse

Pe lângă lista platformelor interzise există și o listă cu cele care nu intră momentan sub incidența legii: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam și Steam Chat, WhatsApp și YouTube Kids.

Decizia de a exclude Roblox a fost văzută de mulți australieni ca fiind surprinzătoare, în contextul unor rapoarte recente care arată că unii copii ar fi fost vizați de prădători adulți în jocurile sale.

Comisarul eSafety, Julie Inman-Grant, a declarat că discuțiile cu Roblox au început în iunie, iar platforma a fost de acord să introducă noi controale, implementate luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă și Țările de Jos, iar în alte zone din ianuarie.

Utilizatorii vor trebui să își verifice vârsta pentru a activa funcțiile de chat, iar comunicarea va fi permisă doar între persoane de vârste apropiate.

Cum identifică platformele conturile copiilor sub 16 ani

Platformele aveau deja o idee despre vârsta utilizatorilor din data de naștere introdusă la crearea contului, dar noua lege le obligă să verifice activ vârsta acestora.

Unii adulți se tem că vor fi obligați să își verifice ei înșiși vârsta. Totuși, un program-pilot al tehnologiilor de verificare a vârstei, derulat la începutul anului, a convins guvernul că aceste verificări pot fi făcute fără a compromite confidențialitatea.

Platformele verifică vârsta prin selfie video live, prin adrese de email sau prin documente oficiale. Potrivit companiei Yoti, furnizor de soluții de verificare a vârstei și partener Meta, majoritatea utilizatorilor aleg selfie-ul video, care folosește puncte faciale pentru a estima vârsta.

Cum reacționează copiii

Unii caută platforme alternative neinterzise.

Yope, o platformă de photo-sharing, spune că a atras 100.000 de noi utilizatori australieni pe baza zvonurilor despre interdicție. Lemon8, similară cu TikTok și deținută tot de ByteDance, a fost și ea promovată între adolescenți ca rezervă.

Ambele platforme au fost avertizate de comisarul eSafety. Lemon8 spune că va respecta legea, în timp ce Yope a declarat pentru CNN că interdicția nu i se aplică, deoarece nu permite mesageria cu necunoscuți.

Comisarul eSafety spune că lista platformelor interzise este în continuă evoluție și pot fi adăugate noi aplicații pe măsură ce devin populare sau își extind serviciile.

Criticii susțin că natura fluidă a listei și stimulentul pentru apariția de aplicații alternative creează un joc de-a șoarecele și pisica pe care guvernul nu îl va câștiga prea curând.

Consilieri pentru tineret și grupuri de sprijin se tem că adolescenții care se simt incluși doar prin social media se vor muta în spații digitale nereglementate, cu și mai puține măsuri de siguranță – și urmăresc atent unde migrează.

Ce urmează?

O parte din motivația interdicției a fost să îi scoată pe copii din online și să îi facă mai implicați în lumea reală – ceva ce oficialii spun că vor monitoriza.

„Vom analiza totul, de la dacă dorm mai mult, dacă interacționează mai mult, dacă iau mai puține antidepresive, dacă citesc mai multe cărți, dacă ies afară și fac sport”, a declarat Inman-Grant la Sydney Dialogue săptămâna trecută.

Dar a adăugat că vor urmări și efectele nedorite: „Se vor muta către zone mai întunecate ale internetului și care va fi consecința?”

Șase experți de la Social Media Lab al Universității Stanford vor lucra alături de comisarul eSafety pentru colectarea datelor, iar întregul proces va fi evaluat de un Grup Academic Consultativ format din 11 cercetători din SUA, Marea Britanie și Australia.

Universitatea Stanford a transmis că metodologia și concluziile vor fi publicate pentru a putea fi analizate de cercetători, public și factori de decizie din întreaga lume.

„Sperăm ca dovezile generate să poată sprijini direct și informa deciziile altor țări care caută să protejeze siguranța online a copiilor din jurisdicțiile lor”, a precizat universitatea într-o declarație.