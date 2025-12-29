Bulgaria trece la euro. Ce va costa mai mult, mai puțin sau va rămâne la fel începând cu 1 ianuarie 2026

9 minute de citit Publicat la 23:19 29 Dec 2025 Modificat la 23:19 29 Dec 2025

Bulgaria va deveni pe 1 ianuarie al 21-lea stat membru al zonei euro. sursa foto: Getty

Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie 2026, înlocuind leva la cursul fix de 1,95583 BGN = 1 EUR. Este momentul în care țara intră într-o perioadă complicată de modifciări de prețuri în mai multe domenii. Novinite a făcut o analiză în care a trecut în revistă prețurile care cresc, cele care scad și cele care rămân stabile în urma acestei tranziții istorice.

Transportul public din Sofia pare unul dintre marii „câștigători” ai trecerii la euro.

Rotunjirile de preț duc la tarife ușor mai mici pentru pasageri, pentru aproape toate tipurile de bilete și abonamente de transport.

De exemplu, cardul de 24 de ore: de la 6,00 BGN la 3,00 EUR (≈ 5,94 BGN), iar cardul de 72 de ore: de la 15,00 BGN la 7,60 EUR (≈ 15,05 BGN)

Abonamente lunare și anuale: abonament lunar nominal pentru toate liniile scade ușor de la 50,00 BGN la 25,50 EUR (≈ 50,55 BGN), abonamentul anual nominal: convertit de la 365,00 BGN la 185,00 EUR (≈ 366,85 BGN), abonamentul lunar elevi/studenți: de la 15,00 BGN la 7,50 EUR (≈ 14,85 BGN), economie de circa 0,33 BGN

În Veliko Târnovo, tariful la autobuz va rămâne, de asemenea, stabil la 0,77 EUR (echivalentul actualului 1,50 BGN), iar de Anul Nou transportul public va fi gratuit.

Primăria Sofia a subliniat că tranziția la euro este gândită ca o conversie tehnică, fără presiune financiară, iar taxa de salubrizare (deșeuri menajere) va rămâne neschimbată după conversie.

Taxiuri: scumpire puternică deja aplicată

În contrast, tarifele taxiurilor din Sofia au crescut cu aproape 20% începând din 9 decembrie 2025, înainte de adoptarea oficială a euro:

tarif de zi: de la 1,20 BGN (≈ 0,61 EUR) la 1,40 BGN (≈ 0,72 EUR) pe kilometru

tarif de noapte: de la 1,39 BGN (≈ 0,71 EUR) la 1,65 BGN (≈ 0,84 EUR) pe kilometru

Operatorii au invocat inflația, costurile mai mari cu combustibilul și creșterea salariilor. Majorarea era programată oficial pentru 1 ianuarie, dar multe companii au aplicat-o mai devreme, stârnind nemulțumiri.

Viniete: prețuri stabile

Administrația Națională de Taxare a asigurat șoferii că vinietele și taxele de drum nu se vor scumpi odată cu euro. Tarifele vor fi doar convertite la cursul oficial: vinietă anuală - 97 BGN devine 49,60 EUR (≈ 97,00 BGN), iar vinietă de weekend - 10 BGN devine 5,11 EUR (≈ 10,00 BGN)

O vinietă nouă, de o zi, pentru autoturisme până la 3,5 tone va fi introdusă pe 3 februarie 2026, la prețul de 4,90 EUR (≈ 9,59 BGN). Sistemul va avea o pauză tehnică scurtă între 21:00 (31 decembrie) și 02:00 (1 ianuarie) pentru reconfigurarea monedei.

Servicii de urgență: scumpiri de sărbători

Serviciile mobile de schimbat anvelopele au creșteri sezoniere spectaculoase în perioada Crăciunului și Anului Nou:

schimb standard: între 150 BGN (≈ 76,71 EUR) pentru anvelope mici și 200 BGN (≈ 102,28 EUR) pentru SUV-uri, în Sofia

tarife de sărbători: pot tripla prețurile în unele orașe, mai ales în Plovdiv, unde pot ajunge până la 900 BGN (≈ 460,26 EUR)

variații regionale: Ruse cere o sumă fixă de 50 BGN (≈ 25,57 EUR) indiferent de mărime; Varna ajunge la 180 BGN (≈ 92,05 EUR)

„supliment de Crăciun”: aproximativ 20% în plus în Ajun și în ziua de Crăciun

Și asistența rutieră are diferențe mari:

Plovdiv: minim 200 BGN (≈ 102,28 EUR) pentru platforme

Sofia: minim 120 BGN (≈ 61,37 EUR) pentru autoturisme, 150 BGN (≈ 76,71 EUR) pentru SUV-uri

Ruse: între 80–100 BGN (≈ 40,91–51,14 EUR) pentru autoturisme, până la 180 BGN (≈ 92,05 EUR) pentru SUV-uri

Taxe în funcție de distanță: de regulă 1,50–4 BGN (≈ 0,77–2,05 EUR) pe kilometru în afara zonelor urbane

O firmă din Varna a oferit o promoție de sărbători la 40 BGN (≈ 20,46 EUR) indiferent de tipul vehiculului, spunând că vrea să sprijine clienții, nu să profite de cerere.

Utilități și servicii municipale: în mare parte înghețate sau reduse

Comisia de Reglementare în Energie și Apă (EWRC) aprobă inițial majorări de până la 14% pentru apă în aproape toate localitățile, de la 1 ianuarie 2026. Totuși, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice a anunțat o înghețare pe termen nedeterminat pentru aproape 90% dintre operatorii de apă-canal cu participare de stat, în centrele regionale.

Guvernul a subliniat că înghețarea creează o perioadă de tranziție pentru ca populația să se adapteze mai ușor la euro, deși oprirea majorărilor este descrisă ca temporară.

Taxe de parcare: posibilă amânare a unei majorări controversate

Consiliul Municipal Sofia a aprobat o dublare (100%) a tarifelor pentru parcarea în zonele albastră și verde: de la 2 BGN (≈ 1,02 EUR) la 2 EUR (≈ 3,91 BGN), programată pentru 1 ianuarie 2026. Totuși, Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPCo) a indicat că majorarea s-ar putea să nu se aplice conform planului.

Primăria Sofia a semnat prelungiri de contract pentru servicii de curățenie în zonele 1 și 7, cu o ajustare de 19% față de tarifele aplicate în ultimii cinci ani:

Electricitate: nu este confirmată nicio scumpire

Vicepremierul Ekaterina Zaharieva a confirmat că nu a fost depusă nicio solicitare oficială pentru scumpirea electricității de la 1 ianuarie 2026. Deși au existat îngrijorări după o dezbatere publică întreruptă în septembrie 2025 privind o creștere de 10%, șefa Comisiei de Reglementare (SEWR), Svetla Todorova, a spus că instituția nu intenționează să majoreze prețurile fără directive noi.

Todorova a subliniat că, comisia nu are planuri de creștere până când guvernul și parlamentul nu stabilesc direcția pentru sector și că prețurile nu sunt majorate arbitrar.

Servicii administrative și guvernamentale: creșteri importante

Cărțile de identitate vor fi mai scumpe cu aproape 60%. Prima carte de identitate pentru copiii peste 14 ani rămâne gratuită

Ministerul de Interne spune că noile tarife sunt legate de introducerea unei noi generații de cărți de identitate, cu design și caracteristici actualizate. Cetățenii au avut doar 29 -30 decembrie 2025 (ultimele zile lucrătoare înainte de sărbători) pentru a depune cereri la tarifele vechi.

Date oficiale arată că peste 11.600 de cărți de identitate expiră doar în decembrie 2025, iar peste 21.000 sunt valabile doar până la final de ianuarie 2026. Există o perioadă de grație de 30 de zile după expirare pentru reînnoire; apoi se aplică amenzi.

Alimente și băuturi: creșteri mici spre moderate, în unele cazuri

Bulgaria a avut creșteri constante la prețul cărnii de vită în 2024–2025. Analiștii se așteaptă ca prețurile să rămână mult peste nivelurile din 2024 în lunile următoare, pe fondul scăderii efectivelor (reguli de mediu, măsuri climatice, cerințe de bunăstare animală), a focarelor de boală, a schimbărilot de consum, a depopulării rurale și a competiției internaționale.

Georgi Gagov, cofondator al Coffee Association Bulgaria, estimează o creștere mică, de 5–8%, după adoptarea euro, din motive psihologice și de rotunjire. Pe termen lung, Gagov anticipează stabilizare în 2026: euro ar întări poziția economică, ar simplifica comerțul și gestionarea stocurilor.

Potrivit campaniei de monitorizare „Cât costă?” a Comisiei pentru Protecția Consumatorilor (CPCo), care urmărește circa 300.000 de produse în ultima lună, prețurile la alimente de bază precum brânza și uleiul au rămas în mare parte stabile, cu fluctuații mici, de aproximativ ±3%

Șeful CPCo, Kolyachev, i-a reasigurat pe cetățeni că adoptarea euro e puțin probabil să ducă la scumpiri generalizate la alimente, invocând eforturi comune cu Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Bulgariei pentru informare și o tranziție lină.

Tehnologie și electronice: presiuni mari de preț

Bulgaria se poate confrunta cu una dintre cele mai dificile piețe de PC în 2026, cu scumpiri determinate de mai mulți factori printre care cererea pentru „AI PC” sau presiunile pe componente.

IDC avertizează că 2026 ar putea fi unul dintre cei mai dificili ani pentru achiziția de componente, chiar peste problemele din pandemie și perioada de mining cripto. Piața de PC-uri second-hand din Bulgaria ar urma să crească.

Bănci și servicii financiare: schimbări moderate

Potrivit lui Tsvetoslav Dimov, director financiar (CFO) într-o bancă comercială, trecerea la euro nu ar trebui să afecteze direct comisioanele pentru produsele și serviciile bancare standard, deoarece acestea depind mai mult de costurile operaționale decât de moneda folosită.

Dobânzile ar rămâne scăzute încă 2–3 ani, iar intrarea în zona euro reduce rezervele minime obligatorii de la 12% la 1%. Lichiditatea va crește stabilitatea depozitelor, dar va limita creșterea agresivă a dobânzilor.

Euro este așteptat să reducă costurile de tranzacție cu peste 1 miliard BGN (≈ 511 milioane EUR). Creditele ipotecare din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa, pe locul doi după Malta, iar această poziție ar urma să continue.

Companiile Econt și Speedy au anunțat modificări operaționale, menținând stabilitatea prețurilor prin conversie.

Perioadă de circulație dublă (1–31 ianuarie 2026)

Plata serviciilor și a rambursului se poate face mixt (leva sau euro). Sumele sunt înscrise atât în euro, cât și în leva

Din 1 februarie, se acceptă doar euro. Restul se dă prioritar în euro, chiar dacă plata e în leva.

Econt introduce limită de maximum 50 BGN (≈ 25,57 EUR) în monede pentru o plată și elimină taxa de 1,30 BGN (≈ 0,66 EUR) pentru transferuri în zona euro la încasarea rambursului. Taxa pentru transferuri către conturi în afara zonei euro rămâne 10 EUR (≈ 19,56 BGN)

Toate prețurile se convertesc automat la cursul BNB: 1 EUR = 1,95583 BGN. Pe tot parcursul lui 2026, prețurile vor fi anunțate în principal în euro, cu preț de referință în leva.

Construcții și renovări: scumpiri conduse de costul forței de muncă

Sectorul construcțiilor intră în 2026 cu optimism prudent, dar și cu presiuni mari. Principalul factor e creșterea costurilor cu forța de muncă.

Pentru consumatori, impactul va consta în scumpirea manoperei și lipsa muncitoilor, ceea ce poate duce în sus prețurile serviciilor de renovare și construcție și să influențeze piața imobiliară.

Potrivit lui Dobromir Ganev, din Asociația Națională Imobiliară, prețurile pe piața imobiliară nu ar urma să scadă după 1 ianuarie, dar creșterea ar încetini. Aproximativ jumătate din tranzacții au loc în șase orașe (Sofia, Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Nessebar). În afara acestor centre, prețurile sunt adesea sub 1.000 EUR (≈ 1.955,83 BGN) / m².

Chiar înainte de adoptarea euro, în Bulgaria au fost scumpiri importante la alimente care par decuplate de costurile de producție, potrivit Confederației Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB).

Exemple de diferențe între preț en-gros și retail (21 de bunuri, 600 de unități, 81 municipii):

cartofi: adaos 78,9% (0,95 BGN ≈ 0,49 EUR → 1,70 BGN ≈ 0,87 EUR)

mere: adaos 78,7% (2,35 BGN ≈ 1,20 EUR → 4,20 BGN ≈ 2,15 EUR)

brânză: adaos 64% (12 BGN ≈ 6,14 EUR en-gros → 19,38 BGN ≈ 9,91 EUR retail)

fasole: adaos 58,9%

orez: adaos 55,5%

lapte proaspăt: peste 54%

Președintele CITUB, Plamen Dimitrov, spune că scumpirile la alimente de bază, în ciuda costurilor stabile, indică practici discutabile ale unor retaileri. Vice-directorul Violeta Ivanova a arătat că pâinea, mezelurile și puiul s-au scumpit fără justificare la materia primă, semnalând posibile scumpiri nejustificate.

Meseriași și servicii profesionale: Tarifele aproape s-au dublat

Potrivit datelor Eurostat, mai multe servicii au înregistrat creșteri aproape de 100% într-un an, înainte de euro, acestea fiind stomatologie, servicii de reparații.

Meseriașii au dat vina pe scumpiri la electricitate, chirii, asigurări și mai ales materiale importate, care sosesc lunar la costuri mai mari.

Mulți comercianți consideră că euro, în sine, nu va aduce scumpiri suplimentare de la 1 ianuarie 2026. Totuși, consumatorii rămân sceptici, considerând că supravegherea statului și vigilența cetățenilor sunt esențiale pentru a preveni scumpiri speculative.

Perspectivă internațională: decalajul dintre prețuri și venituri

Un videoclip viral pe rețele sociale al unui expat britanic (peste un milion de vizualizări) a scos în evidență paradoxul Bulgariei: prețuri la alimente apropiate de cele din Marea Britanie, în timp ce salariile sunt mult mai mici.

David, stabilit în Bulgaria de un an, spune că prețurile la mâncare sunt „europene”, dar salariile nu. El subliniază că diferența se vede mai ales în afara Sofiei: „În capitală, salariile sunt mai mari, dar în orașele mici și în sate, prețurile rămân aceleași, iar veniturile sunt mult mai mici.”

Ccostul alimentelor în Bulgaria pare similar cu cel din Marea Britanie, dar salariile sunt mult mai mici, a conchis el. Perspectiva se potrivește cu datele CITUB, care arată că laptele și brânza sunt printre cele mai scumpe din UE, având și unele dintre cele mai mari adaosuri interne.