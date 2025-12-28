Adoptarea monedei euro aduce temeri și tensiuni în Bulgaria. Iar Rusia alimentează campaniile de dezinformare

4 minute de citit Publicat la 09:00 28 Dec 2025 Modificat la 09:00 28 Dec 2025

Bulgaria va deveni pe 1 ianuarie al 21-lea stat membru al zonei euro. sursa foto: Getty

Bulgaria se pregătește să adopte euro în luna ianuarie, pe fondul unor noi turbulențe politice interne și al temerilor că dezinformarea asociată Rusiei adâncește neîncrederea față de noua monedă.

Țara balcanică, cu o populație de 6,5 milioane de locuitori, va deveni pe 1 ianuarie al 21-lea stat membru al zonei euro, iar factorii de decizie de la Bruxelles și Sofia speră că acest pas va stimula economia celei mai sărace țări din UE și îi va consolida traiectoria pro-occidentală, scrie The Guardian.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că „datorită monedei euro”, Bulgaria va avea mai mult comerț, mai multe investiții și mai multe „locuri de muncă de calitate și venituri reale”.

Într-o vizită recentă la Sofia, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a spus că aderarea este esențială într-un moment marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, tensiuni geopolitice în creștere și incertitudine economică globală, care „sublinează importanța unității europene”.

„Cele mai multe țări europene – inclusiv Bulgaria – sunt mult prea mici pentru a modela lumea de astăzi pe cont propriu. Ele câștigă greutatea necesară doar integrându-se pe deplin în structurile politice și economice mai ample ale Uniunii Europene”, a afirmat el.

În pofida beneficiilor prezentate, bulgarii sunt departe de a fi uniți. Un sondaj recent al Ministerului de Finanțe arată că, în timp ce 51% dintre cetățeni susțin aderarea la moneda unică, 45% se opun.

În iunie, în Parlament a izbucnit o încăierare după aprobarea aderării de către Comisia Europeană, în timp ce deputații din partidul de extremă dreapta, pro-rus, Revival, au blocat tribuna.

Petar Ganev, cercetător senior la Institutul de Economie de Piață din Sofia, spune că divizarea privind euro reflectă tensiunile politice mai ample.

„Nu este surprinzător. Țara este divizată în aproape orice ți-ai putea imagina”, afirmă Ganev. „Iar după instabilitatea politică, ne-am trezit într-un mediu politic foarte ostil”.

O criză politică de patru ani, marcată de șapte alegeri parlamentare și corupție extinsă, a erodat încrederea în guvern și a contribuit la polarizarea climatului politic. Săptămâna trecută, guvernul fostului premier Rosen Zhelyazkov a demisionat după mai puțin de un an de mandat, în urma unor proteste anticorupție masive desfășurate în toată țara.

Deși turbulențele politice nu sunt așteptate să blocheze adoptarea euro, mulți se tem că prețurile vor crește în timpul tranziției, iar cu un salariu mediu de aproximativ 1.100 de lire sterline pe lună, mulți bulgari nu își pot permite acest risc.

Comunitățile din mediul rural și persoanele în vârstă sunt considerate cele mai vulnerabile în fața posibilei inflații și sunt, totodată, cele mai temătoare, chiar dacă Bruxelles-ul spune că nu există dovezi că adoptarea euro ar duce la creșterea inflației.

Plimbându-se pe malul Dunării, Nencho și Maya Neshev, doi pensionari de 67 de ani din Vidin, nord-vestul Bulgariei, spun că sunt îngrijorați de posibila scumpire a vieții.

„Incertitudinea este evidentă și am îngrijorări pentru că sunt pensionară”, spune Maya. „Ar trebui să îmi fac provizii? Are sens? Ce se va întâmpla în ianuarie? E mai bine să păstrăm leva pe tot parcursul lunii ianuarie? Să continuăm cu leva, iar în februarie să trecem pe euro? Sunt multe necunoscute”.

Elena Vasileva, 26 de ani, inginer în industria alimentară din Hisarya, un oraș mic la 110 kilometri de Sofia, se teme că, prin renunțarea la leva – introdusă în 1881 – Bulgaria va pierde o parte din identitatea sa.

„Pe banii noștri sunt unele dintre cele mai luminate personalități ale țării”, spune ea. „Este ca și cum ți-ai pierde identitatea. Este păcat”.

Victor Papazov, macroeconomist și consilier al partidului anti-UE Revival, apropiat de Rusia și care a militat împotriva aderării la zona euro, susține că Bulgaria se îndreaptă spre o criză similară celei din Grecia.

„Orice persoană rațională s-ar opune adoptării monedei euro”, afirmă Papazov într-o declarație amplă. El adaugă: „Aderarea acum va agrava lucrurile și mai repede. În opinia mea, nu există niciun beneficiu serios în adoptarea euro”.

Liderul Revival, Kostadin Kostadinov, a fost criticat la începutul acestui an după ce a susținut în mod nefondat că bulgarii își vor pierde economiile după aderare, din cauza unui alt curs de schimb.

Între timp, investigații jurnalistice au arătat că o rețea de campanii pe rețelele sociale, legată de Rusia, a încercat să submineze sprijinul public față de euro, prin dezinformare.

Întrebat despre influența rusă asupra opiniei publice privind moneda unică, Dombrovskis a spus că „nu este un secret” faptul că Rusia poartă un război hibrid împotriva Europei.

„Este vorba despre provocări, acte de sabotaj, încălcarea spațiului aerian european, interferență în procesele politice din UE și din alte țări și despre răspândirea dezinformării”, a spus el.

În pofida protestelor și temerilor, mulți rămân optimiști. Maria Valentinova, 35 de ani, farmacistă din Sofia, crede că euro „va fi bun pentru economia țării pe termen lung”. Ea spune că este bucuroasă că fiul ei de șase ani va crește într-o țară membră a zonei euro.

Până pe 31 ianuarie, bulgarii vor putea plăti atât în leva, cât și în euro, după care plățile vor fi acceptate doar în euro. Valentinova recunoaște că această perioadă de tranziție este „puțin stresantă”, dar adaugă: „Cred că, în cele din urmă, va fi un lucru bun”.

Ganev spune că se așteaptă la o tranziție lină și că, după câteva săptămâni, bulgarii se vor obișnui cu noua monedă.

„Ce se va întâmpla cu țara noastră și dacă vom fi un exemplu bun sau rău în zona euro… depinde în totalitate de noi”, afirmă el.