Bulgaria introduce vinieta de o zi, din februarie 2026. Prețurile vor fi afișate în euro și leva: Cât va costa taxa pentru o mașină

Mașină a Poliției în Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Începând cu 3 februarie 2026, va fi disponibilă o vinietă de o zi pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe rețeaua de drumuri naționale din Bulgaria timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA).

Pentru anul 2026, toate vinietele vor fi emise atât în euro, cât și în leva. Prețurile vor fi convertite automat la cursul oficial fix, fără a fi necesară vreo acțiune suplimentară din partea șoferilor. Plățile în numerar vor putea fi efectuate în oricare dintre cele două monede, iar plățile electronice vor fi procesate în euro.

Costul noii viniete va fi de 4,09 euro (8 leva), potrivit Novinite.

Cât costă vinieta în Bulgaria pe un weekend, o săptămână sau o lună

Celelalte tarife pentru viniete rămân neschimbate:

anuală – 49,60 euro (97 leva),

trimestrială – 27,61 euro (54 leva),

lunară – 15,34 euro (30 leva),

săptămânală – 7,67 euro (15 leva),

de weekend – 5,11 euro (10 leva).

Șoferii pot verifica statutul vinietelor pe site-ul Administrației Naționale de Taxare, introducând numărul de înmatriculare al vehiculului și țara de înregistrare. Starea vinietei poate fi „activă”, „expirată” sau „neutilizată”, în cazul în care data de început a fost amânată cu până la 30 de zile.

Întreruperi temporare ale plăților online prin transfer bancar în Bulgaria, în perioada 22–31 decembrie 2025

RIA a avertizat, de asemenea, că vor exista întreruperi temporare ale plăților online prin transfer bancar în perioada 22–31 decembrie 2025, din cauza pregătirilor sistemului pentru trecerea la moneda euro. În acest interval, vinietele vor putea fi cumpărate în continuare online cu cardul, de la ghișee sau prin terminale de autoservire.

Toate cardurile de rută achiziționate în 2025 vor rămâne valabile până la 31 decembrie 2025. În intervalul 31 decembrie 2025, ora 21:00 – 1 ianuarie 2026, ora 02:00, toate canalele de vânzare vor fi închise temporar pentru lucrări de mentenanță programate.

Introducerea vinietei de o zi face parte din Tariful revizuit pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri și este aliniată cu adoptarea monedei euro de către Bulgaria ca monedă oficială.