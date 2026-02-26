Programul Rabla Auto pentru persoane fizice: AFM a aprobat noi dosare de finanţare, în valoare de peste 5 milioane de lei

Mașini vechi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Administraţia Fondului pentru Mediu (ANM) a publicat o nouă listă care cuprinde 398 ecotichete, în valoare de 5,14 milioane de lei, depuse în cadrul Programului „Rabla Auto” pentru persoane fizice, a anunţat, joi, AFM.

„Am aprobat încă 398 de beneficiari în cadrul programului Rabla Auto - persoane fizice. Aceştia pot demara procedurile de achiziţie a autovehiculelor noi, mai puţin poluante. Această etapă contribuie la accelerarea procesului de înnoire a parcului auto naţional şi la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, încurajând tranziţia către mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul.

Până la adoptarea de către Guvern a bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţia Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, instituţia poate opera în această lună în limita a 2/12 din bugetul anului precedent. Imediat după aprobarea bugetului, vor fi publicate noi liste cu solicitanţii acceptaţi în program, astfel încât procesul de finanţare să continue într-un ritm susţinut”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, într-un comunicat transmis Agerpres.

Ce trebuie să facă beneficiarii Rabla cu dosare aprobate

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare”, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe AFM, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.