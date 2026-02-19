Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro

Înlocuirea becurilor auto poate fi extrem de costisitoare la modelele noi FOTO: Getty Images

Un pensionar care și-a cumpărat în urmă cu patru ani o mașină nouă a crezut că nu aude bine când s-a dus la service ca să schimbe un bec ars de la far, iar mecanicul i-a spus că îl costă 3.000 de euro. Dar apoi a aflat că prețul este corect și că este o situație cu care se confruntă mai mulți proprietari de mașini moderne.

Când Doug Fawcett - în prezent pensionar - și-a dus Land Rover Defender-ul său vechi de patru ani la dealerul local pentru a schimba un bec, în august anul trecut, nu se aștepta să plătească mai mult de 20 de lire sterline (23 de euro). A râs când mecanicul i-a spus că prețul era de 2.629,30 lire sterline (3.007 de euro), crezând că este o glumă, relatează msn.com.

Dar mecanicul era cât se poate de serios.

Multe vehicule moderne necesită acum înlocuirea întregului ansamblu de iluminat și demontarea unor părți ale caroseriei, cum ar fi barele de protecție, doar pentru a ajunge la ele. Acest lucru îi poate costa pe clienți sute sau chiar mii de euro.

Este o diferență uriașă față de vremurile în care era nevoie doar de puțină îndemânare, o șurubelniță și un bec.

Doug, în vârstă de 81 de ani, fost proprietar al unei companii de cosmetice din Walton-on-Thames, Surrey, Marea Britanie, spune: „Am mers la un service local ca să schimb becul, dar mi-au spus că este o lucrare de specialitate pe care trebuie să o rezolve dealerul”.

S-a dus la dealerul cel mai apropiat. Costul a fost de 292,50 lire pentru manopera de înlocuire a ansamblului plus 1.898,58 lire pentru unitatea de iluminare nouă, plus TVA.

„M-au pus cu spatele la zid, pentru că trebuia reparat ca să pot circula legal cu mașina”, spune el. „Cumpărasem mașina nouă, acum patru ani și avea doar 40.000 de kilometri la bord”.

Doug a fost atât de indignat încât a decis să vândă mașina cu 47.000 de euro în decembrie, după ce inițial o cumpărase cu 57.000 de euro. Ulterior, a achiziționat un Land Rover cu șase cilindri, la prețul de 97.000 de euro, de la același dealer, „după ce m-am asigurat că luminile funcționează”.

O problemă a mașinilor moderne

Przemek Chamack, proprietarul unui atelier independent de reparații auto, a spus: „Mașinile moderne sunt proiectate pentru confortul dealerilor, care pot percepe sume exorbitante pentru a repara ceva, pentru că doar specialiștii lor pot face lucrarea. Este o înșelătorie să fii obligat să schimbi întregul ansamblu de iluminat. Acest lucru arată cât de important este să întrebi despre astfel de potențiale costuri atunci când cumperi”.

Ansamblurile moderne de iluminat au adesea setări sofisticate, care le fac mai sigure, dar și mai complicate dacă apar defecțiuni.

Unele au așa-numite sisteme matrix, care dispun de controale individuale cu zeci de becuri LED ce reacționează automat la schimbarea condițiilor de trafic. Altele includ lasere albastre care sunt proiectate prin oglinzi mici și un element umplut cu fosfor galben pentru a crea o lumină albă extrem de intensă.

Noile modele Land Rover Defender, BMW-uri de lux precum Seria 7 și i8, precum și modele Audi, inclusiv R8 și A8, oferă ansambluri de iluminat LED și cu laser care pot costa până la 3.500 de euro.

Paul Lucas lucrează la mașini din anii 1970, când a început ca inginer absolvent la British Leyland. El spune: „Ansamblurile moderne de iluminat sunt pline de dotări sofisticate. Din păcate, asta creează mult mai multe oportunități ca ceva să se strice.

Înseamnă că nu mai este suficient să înlocuiești un bec ars, ci trebuie să iei în calcul și cablajul complicat la care este conectat, precum și sistemele computerizate care costă o mică avere să fie înlocuite”.

Lucas spune că, dacă îți cumperi un vehicul nou, merită întotdeauna să verifici detaliile garanției și chiar să iei în considerare extinderea acesteia pentru a te asigura că piesele scumpe, cum ar fi unitățile de faruri, sunt acoperite.