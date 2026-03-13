Viktor Orban își cheamă susținătorii în stradă: “Să-i arătăm lui Zelenski că Ungaria nu poate fi șantajată și amenințată”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat într-un mesaj video publicat vineri pe Facebook că țara sa nu poate fi șantajată sau amenințată de autoritățile ucrainene. Acesta și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă duminică la un miting de susținere, în contextul campaniei electorale, potrivit hirado.hu.

Potrivit lui Orban, președintele ucrainean Volodimir Zelenski „a pledat din nou ieri pentru o blocadă petrolieră”. Autoritățile ucrainene „nu permit experților guvernului ungar să se apropie de conducta Drujba”, a declarat prim-ministrul ungar, adăugând că această reticență „este echivalentă cu o mărturisire a continuării șantajului asupra Ungariei”.

„Zelenski pune în pericol în mod deliberat securitatea energetică a Ungariei, deoarece vrea să ajute la aducerea la putere a unui guvern pro-ucrainean”, a declarat prim-ministrul.

„Maghiarii sunt un popor iubitor de pace. Nu căutăm conflictul cu nimeni, dar ne vom apăra întotdeauna. Într-o situație ca aceasta, trebuie să apărăm Ungaria. Să-i arătăm președintelui Zelenski că Ungaria nu poate fi șantajată și că nu merită să amenințăm țara”, a spus Orban.

“Ne vedem pe 15 martie la Marșul Păcii! Și țara ta are nevoie de tine. Voi fi acolo”, a spus Viktor Orban. “Duminica aceasta, haideți să-i arătăm președintelui Zelenski că Ungaria nu poate fi șantajată și amenințată!”.

O echipă din Ungaria pe care Viktor Orban a însărcinat-o să evalueze oleoductul Drujba a sosit în capitala Ucrainei, notează Kyiv Independent, care citează un anunț în acest făcut joi de premierul maghiar.

Ministerul de Externe al Ucrainei a comunicat că vizita delegației ungare nu a fost coordonată cu Kievul și că echipa maghiară nu are statut oficial și nici întâlniri programate cu oficiali ucraineni.

Guvernul maghiar a acuzat anterior Kievul că se folosește de pretextul avarierii conductei în atacurile Moscovei pentru a justifica oprirea tranzitului de țiței rusesc spre Ungaria.