Un lider PNL, acuzaţii dure pentru PSD şi AUR: "Au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări"

Deputaţii Raluca Turcan si Alexandru Muraru. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Partidului Național Liberal Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat vineri că Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), alături de George Simion, acționează ca un tandem politic, cu scopul de a-l înlătura pe premierul României, Ilie Bolojan. "PSD împreună cu AUR și Simion au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări. PNL nu va accepta sabotarea țării și folosirea bugetului ca pretext", a subliniat oficialul.

Liderul PNL Iași a lansat atacul de astăzi la adresa PSD, AUR şi către George Simion într-o postare pe Fabook, unde a precizat că "PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a țării, la indicațiile Moscovei."

"PSD împreună cu AUR și Simion au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări, iar acest lucru nu înseamnă decât sabotarea țării.

Jocul politic pe care au de gând să-l facă PSD și AUR ne arată că sunt într-un tandem și au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan. Este un joc periculos, care poate arunca țara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influențează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de țară al României în categoria «junk»", a scris Alexandru Muraru pe contul său oficial de Facebook.

Preşedintele PNL Iaşi a cerut celor de la PSD "să se întoarcă la rațiune" și să nu lase partidul Alianța pentru Unirea Românilor să devină arbitrul bugetului de stat.

"PSD trebuie să oprească de urgență înțelegerile pe sub masă cu AUR și să se întoarcă la rațiune. Protocolul de colaborare al Coaliției presupune onestitate, responsabilitate și respectarea programului de guvernare cu care acest Executiv a fost învestit.

PNL nu va accepta sabotarea țării și folosirea bugetului ca pretext. Bugetul României nu este instrument de șantaj la adresa lui Ilie Bolojan, el trebuie să fie oglinda în care să se reflecte toate reformele adoptate. Să fie foarte clar: AUR nu trebuie să devină arbitrul bugetului României.

PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a țării, la indicațiile Moscovei", a mai transmis deputatul PNL pe social media.

Guvernul, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, a trimis în Parlament legea bugetului pe 2026. Potrivit calendarului, proiectul intră de săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară, în comisiile de specialitate și apoi în plen, votul final urmând să fie dat joi.

Social-democrații deja au anunțat că au de gând să modifice proiectul, după ce mai multe propuneri ale acestora nu au fost acceptate.

De altfel, astăzi, PSD a lansat un atac la adresa premierului Bolojan, despre care a spus că acesta "apără bugetele multinanționalelor". În plus, social-democrații au publicat un clip cu premierul "înghițit" de o explozie.