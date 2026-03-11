Producătorii auto europeni fac concedieri în masă, din cauza schimbărilor de pe piață: Zeci de mii de angajați rămân fără joburi

Fabrică auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Valul de concedieri anunţat de producătorii auto importanţi din Europa sporeşte presiunile asupra industriei auto din regiune, deoarece reducerea cererii externe, intensificarea concurenţei globale şi tranziţia costisitoare la vehicule electrice (EV) forţează companiile să se restructureze, se arată într-o analiză a Xinhua, potrivit Agerpres.

Cel mai recent exemplu vine de la producătorul auto Volkswagen, care ar urma să renunţe la 50.000 de angajaţi din Germania până în 2030, care parte a unui plan sever de restructurare.

„Nivelul este imens”, susţine David Bailey, expert la Universitatea din Birmingham, într-un interviu acordat Xinhua, descriind decizia Volkswagen ca o dovadă a „furtunii perfect” cu care se confruntă producătorii auto europeni. El a adăugat că decizia reflectă severitatea dificultăţilor cu care se confruntă industria auto din regiune.

Concedieri masive la Aston Martin

În Marea Britanie, producătorul de maşini de lux Aston Martin a informat anul acesta că intenţionează să concedieze până la 20% din forţa sa de muncă, în urma pierderilor înregistrate. Şi Jaguar Land Rover (JLR) anunţase de asemenea că va renunţa la câteva sute de angajaţi în Marea Britanie, printr-o schemă de plecări voluntare.

Producătorii auto europeni se confruntă cu multiple presiuni. Cererea pe unele pieţe externe s-a redus, încetinind creşterea exporturilor pentru companii care s-au bazat mult timp pe vânzările globale. În acelaşi timp, concurenţa pe segmentul vehiculelor electrice s-a intensificat rapid, apărând noi jucători.

În special producătorii auto chinezi au devenit din ce în ce mai competitivi în tehnologia şi producerea EV, punând presiune pe mărcile europene, atât pe plan extern, cât şi în Europa.

Tensiunile comerciale sunt de asemenea un motiv de incertitudine, taxele vamale americane complicând exporturile producătorilor auto din Europa care vând în Statele Unite.

8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto

Între timp, tranziţia la mobilitatea electrică forţează producătorii auto să investească masiv în noi sisteme de producţie, să dezvolte electric platforme EV, baterii şi tehnologii digitale. Dar tranziţia EV transformă de asemenea modul în care sunt fabricate vehiculele.

„Vehicule electrice au mult mai puţine componente, ceea ce inevitabil duce la mai puţini angajaţi necesari pentru fabricarea lor şi pentru lanţul de aprovizionare”, a explicat Bailey.

În pofida valului de concedieri, sectorul auto rămâne unul din stâlpii industriei europene. În sectorul auto european sunt 13,6 milioane de angajaţi, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto, arată datele publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Bailey se aşteaptă ca în viitor producătorii auto europeni să fie nevoiţi să-şi ajusteze structura de costuri şi să accelereze inovarea tehnologică pentru a rămâne competitivi într-o piaţă dinamică globală.

Pe ansamblul anului trecut, numărul de autoturisme noi înmatriculate în piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 1,8%, la 10,82 milioane de autoturisme. Cota de piaţă a maşinilor complet electrice în UE s-a situat anul trecut la 17,4%, de la 13,6% în 2024. Cota de piaţă combinată a maşinilor alimentate pe benzină şi motorină în UE a scăzut la 35,5% anul trecut, de la 45,2% în 2024, conform datelor ACEA.