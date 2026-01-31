Harta concedierilor, după cel mai greu an pentru români. Aproape 12.000 de oameni au rămas fără loc de muncă după austeritatea din 2025

După cel mai greu an pentru români, aproape 12.000 de oameni au rămăs fără locuri de muncă. Asta după ce Guvernul a luat măsuri dure de austeritate. Cele mai afectate domenii au fost cel auto şi industria prelucrătoare. Chiar și industria IT, considerată una dintre cele mai sigure, a înregistrat sute de concedieri în 2025.
Bilanțul concedierilor pe anul trecut arată că aproape 24.000 de angajați au fost vizați de aceste restructurări colective. Vorbim despre o creștere cu mai bine de 50% față de anul anterior. Într-un final, aproape 12.000 de persoane au ajuns să își piardă locurile de muncă doar în urma acestor concedieri colective, o creștere de 20% față de anul 2024.
La nivel național, există cerere de forță de muncă din partea angajatorilor, la data de 20 ianuarie 2025 fiind disponibile 31.959 de locuri de muncă vacante pentru diverse ocupații. Astfel, persoanele disponibilizate au posibilitatea de a se reintegra pe piața forței de muncă, transmit autoritățile.
În ce județe au fost cele mai multe concedieri
În mai mult de 30 de județe din întreaga țară au avut loc astfel de restructurări colective. Bucureștiul se află în top, cu mai bine de 3.000 de angajați concediați. Asta și pentru că aici există cea mai mare concentrare a forței de muncă, însă se conturează o tendință și în vestul țării. Sunt județe din această zonă care se află în top, precum Arad sau Timiș.
- București – 3.164
- Timiș – 782
- Arad – 779
- Caraș-Severin – 692
- Prahova – 542
- Mehedinți – 500
- Sibiu – 485
- Maramureș – 479
- Brașov – 460
- Gorj – 424
Domeniile cele mai afectate
De asemenea, dacă vorbim despre domenii, cei mai mulți angajați concediați au fost din producție și din fabrici. Totuși, au existat concedieri și în comerț, administrație publică sau în producția de mobilier. În București se remarcă și alte domenii, precum sectorul financiar-bancar sau chiar cel IT, considerat până acum printre cele mai sigure. Câteva sute de persoane au fost concediate și din aceste domenii.
- Fabricarea autovehiculelor de transport – 2.300
- Fabricarea altor mijloace de transport – 1.700
- Industria prelucrătoare (alte ramuri) – 1.200
- Transporturi terestre și prin conducte – 950
- Comerț cu amănuntul – 820
- Comerț cu ridicata – 760
- Construcții de clădiri – 620
- Administrație publică și apărare – 540
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 510
- Fabricarea mobilei – 430
Concedieri în Capitală
În Capitală, în anul 2025 au fost concediați 3.164 de angajați, cel mai afectat domeniu fiind cel financiar.
- Intermedieri financiare – 346
- Activități de servicii în tehnologia informației – 323
- Transporturi terestre, transporturi prin conducte – 267
- Fabricarea autovehiculelor de transport – 253
- Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – 256
- Activități de secretariat – 203
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 228
- Administrație publică și apărare – 155
- Tăbăcirea și finisarea pieilor – 152
- Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor – 139
- Transporturi aeriene – 71
Tendința pare să se mențină și în acest an, pentru că doar în primele săptămâni ale lunii ianuarie, 13 companii au făcut deja concedieri colective, vizând mai mult de 600 de angajați, dintre care 85 în București.