Harta concedierilor, după cel mai greu an pentru români. Aproape 12.000 de oameni au rămas fără loc de muncă după austeritatea din 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

După cel mai greu an pentru români, aproape 12.000 de oameni au rămăs fără locuri de muncă. Asta după ce Guvernul a luat măsuri dure de austeritate. Cele mai afectate domenii au fost cel auto şi industria prelucrătoare. Chiar și industria IT, considerată una dintre cele mai sigure, a înregistrat sute de concedieri în 2025.

Bilanțul concedierilor pe anul trecut arată că aproape 24.000 de angajați au fost vizați de aceste restructurări colective. Vorbim despre o creștere cu mai bine de 50% față de anul anterior. Într-un final, aproape 12.000 de persoane au ajuns să își piardă locurile de muncă doar în urma acestor concedieri colective, o creștere de 20% față de anul 2024.

La nivel național, există cerere de forță de muncă din partea angajatorilor, la data de 20 ianuarie 2025 fiind disponibile 31.959 de locuri de muncă vacante pentru diverse ocupații. Astfel, persoanele disponibilizate au posibilitatea de a se reintegra pe piața forței de muncă, transmit autoritățile.

În ce județe au fost cele mai multe concedieri

În mai mult de 30 de județe din întreaga țară au avut loc astfel de restructurări colective. Bucureștiul se află în top, cu mai bine de 3.000 de angajați concediați. Asta și pentru că aici există cea mai mare concentrare a forței de muncă, însă se conturează o tendință și în vestul țării. Sunt județe din această zonă care se află în top, precum Arad sau Timiș.

București – 3.164

Timiș – 782

Arad – 779

Caraș-Severin – 692

Prahova – 542

Mehedinți – 500

Sibiu – 485

Maramureș – 479

Brașov – 460

Gorj – 424

Domeniile cele mai afectate

De asemenea, dacă vorbim despre domenii, cei mai mulți angajați concediați au fost din producție și din fabrici. Totuși, au existat concedieri și în comerț, administrație publică sau în producția de mobilier. În București se remarcă și alte domenii, precum sectorul financiar-bancar sau chiar cel IT, considerat până acum printre cele mai sigure. Câteva sute de persoane au fost concediate și din aceste domenii.

Fabricarea autovehiculelor de transport – 2.300

Fabricarea altor mijloace de transport – 1.700

Industria prelucrătoare (alte ramuri) – 1.200

Transporturi terestre și prin conducte – 950

Comerț cu amănuntul – 820

Comerț cu ridicata – 760

Construcții de clădiri – 620

Administrație publică și apărare – 540

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 510

Fabricarea mobilei – 430

Concedieri în Capitală

În Capitală, în anul 2025 au fost concediați 3.164 de angajați, cel mai afectat domeniu fiind cel financiar.

Intermedieri financiare – 346

Activități de servicii în tehnologia informației – 323

Transporturi terestre, transporturi prin conducte – 267

Fabricarea autovehiculelor de transport – 253

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – 256

Activități de secretariat – 203

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 228

Administrație publică și apărare – 155

Tăbăcirea și finisarea pieilor – 152

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor – 139

Transporturi aeriene – 71

Tendința pare să se mențină și în acest an, pentru că doar în primele săptămâni ale lunii ianuarie, 13 companii au făcut deja concedieri colective, vizând mai mult de 600 de angajați, dintre care 85 în București.