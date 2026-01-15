Informatica era odinioară un „bilet de aur” către o carieră profitabilă. Acum absolvenții nu pot obține un loc de muncă

Spre sfârșitul anului trecut, Rashik Parmar a început să primească apeluri de la studenți anxioși care tocmai absolviseră cu diplome în informatică. „Probabil am avut câteva zeci de persoane care au venit la mine spunând că se chinuie să-și găsească primul loc de muncă”, spune Parmar, un fost director executiv IBM care face parte din consiliul consultativ al Școlii de Informatică a Universității din Leeds. „Mulți părinți m-au contactat și ei. Am putut vedea ce piață dificilă se conturează”, a spus el, potrivit The Telegraph.
Mulți dintre acești tineri au intrat în domeniul informaticii ca mijloc de a-și asigura o carieră profitabilă pe viață , dar descoperă că această convingere îndelungată este acum, dintr-o dată, invalidă.
La începutul anilor 2000, considerați adesea perioada de glorie a tehnologiei, absolvenții de informatică abia aveau timp să-și ridice diplomele înainte de a fi angajați de firme tehnologice uriașe. Salariile de început variau de la generoase la aproape ridicole, iar industria a devenit sinonimă cu beneficii generoase, opțiuni de acțiuni atractive și oportunități aparent nelimitate. Dacă puteai programa, străzile erau pavate cu aur.
Recent, acele zile amețitoare au început să se estompeze. Parmar numește acest lucru o „resetare semnificativă”, determinată de externalizarea în străinătate și automatizarea rapidă prin intermediul inteligenței artificiale. În acest context, informatica s-ar putea să nu mai fie calea cu risc scăzut și recompense mari către siguranța locului de muncă, oportunități nelimitate și salarii mari.
Disponibilizările din domeniul tehnologiei au cuprins întreaga industrie, aproape un sfert de milion de angajați din întreaga lume pierzându-și locurile de muncă numai în 2025. În același timp, o nouă generație de startup-uri se dezvoltă rapid, cu echipe surprinzător de eficiente.
Pentru studenții și absolvenții recenți, consecințele devin dureros de evidente. O cantitate tot mai mare de noi talente, o abundență de ingineri experimentați, recent concediați, și o rezervă tot mai mică de posturi juniori s-au combinat pentru a transforma ceea ce era odată o carieră aproape garantată într-un pariu mult mai precar.
Datele de la Agenția de Statistică a Învățământului Superior (HESA) și Prospects prezintă o imagine sumbră. Un sondaj realizat pe aproape 200.000 de britanici la 15 luni după absolvire în 2022-2023 a constatat că absolvenții de informatică aveau o probabilitate mai mare de a fi șomeri decât cei din orice altă specializare.
Aproape unul din 10 absolvenți de informatică era șomer, cea mai mare rată a șomajului pe discipline și mult peste media absolvenților de 6,2%. Și nu este o excepție. De când HESA a început să colecteze date comparabile în 2019, șomajul în rândul absolvenților de informatică a rămas ridicat sau a continuat să crească.
În schimb, absolvenții de la așa-numitele discipline umaniste „soft” au avut rezultate mult mai bune. Șomajul s-a situat la 8,5% pentru arte, 7,2% pentru marketing, 6,4% pentru literatură engleză și doar 5,2% pentru artele spectacolului, toate sub informatică.
Această prăbușire a afectat cel mai puternic pozițiile de bază. Acum există de aproximativ patru ori mai multe anunțuri pentru posturi de senior în domeniul tehnologiei decât pentru cele juniori. Drept urmare, mulți absolvenți se luptă să-și asigure un prim loc în carieră.
„Este descurajant”
După terminarea școlii, Joseph (N.r. - The Telegraph a schimbat numele) a început să lucreze în domeniul logisticii. Interesul său a fost stârnit de rezolvarea puzzle-urilor, iar dezvoltarea de software a părut următorul pas firesc. Ghidat de sfaturile primite de la prietenii care deja lucrau în domeniu, a ales să studieze informatica la o universitate din nordul Angliei.
Absolvind cu cea mai mare notă și mândru de ceea ce realizase, Joseph a început să aplice pentru roluri de dezvoltator junior. Își văzuse prietenii absolvind aceeași facultate și ajungând în locuri de muncă stabile cu cinci ani înaintea lui și era încrezător că și el făcuse totul bine.
Dar a aplicat pentru aproximativ 100 de poziții, doar două ajungând în etapa următoare.
„După tot efortul depus, nu am primit absolut niciun feedback cu privire la niciuna dintre aplicații. Este descurajant. Speram că nota mea mă va ajuta să ies în evidență, dar se pare că nu a fost cazul”, spune el.
Situația pentru posturile IT la începutul carierei este dificilă. Numărul posturilor vacante în domeniul tehnologiei pentru entry-level pe platforma de recrutare Welcome to the Jungle (WTTJ) se micșorează rapid. Locurile de muncă în inginerie software pentru entry-level postate lunar au scăzut cu aproximativ 40% de la începutul anului 2023 și cu 10% față de acum un an.
Chiar dacă posturile legate de inteligența artificială se înmulțesc pe platformă, WTTJ a înregistrat o reducere de 10% de la an la an a locurilor de muncă entry-level și junior, cu aproximativ 500 mai puține postări în fiecare lună.
„La nivel de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, acest lucru poate părea dificil. Nu există nicio îndoială că este o perioadă dificilă: locurile de muncă din majoritatea companiilor de tehnologie sunt analizate cu atenție, iar bugetele s-au redus”, spune Caroline Fischer, de la WTTJ.
Aceste presiuni agravează tendințele care au redus cererea de talente tehnice juniori timp de aproape un deceniu. O trecere îndelungată către externalizare a redus constant numărul de roluri entry-level, deoarece companiile trimit lucrări de dezvoltare de rutină către echipe din străinătate cu costuri mai mici. În același timp, automatizarea tot mai mare a preluat o mare parte din munca grea cu care juniorii obișnuiau să învețe.
Unele companii au recunoscut deschis înlocuirea angajaților cu inteligență artificială: în iunie, directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, a declarat că implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale va „reduce forța noastră de muncă corporativă totală”, iar până în octombrie, au fost eliminate 14.000 de posturi corporative. Altele au fost mai puțin explicite, dar înghețarea angajărilor, concedierile și adoptarea rapidă a inteligenței artificiale spun o poveste similară.
În iulie, Microsoft a concediat 9.000 de angajați, mulți dintre ei ingineri software, după ce directorul executiv Satya Nadella a dezvăluit că 30% din codul companiei era deja scris de inteligența artificială.
„Am datorii de 90.000 de lire sterline, dar mi s-a părut lucrul corect de făcut”
Adam Mackay, în vârstă de 42 de ani, a început studiile de informatică la Universitatea Wolverhampton în 2020. Petrecuse deja șase ani în domeniu, câștigând sub 30.000 de lire sterline, și spera că o diplomă îi va spori atât perspectivele, cât și veniturile pe care le sacrificase pentru a-și îngriji cei doi copii.
Când a absolvit primul în Universitate, și-a zis: „de ce să mă opreasc aici?”
„Urmând un masterat cu frecvență redusă, companiile nu au prea multe scuze să nu mă angajeze. Am o datorie studențească de rambursat în valoare de 90.000 de lire sterline, dar mi s-a părut lucrul corect”. (N.r. - să facă masterul)
Acum, terminându-și disertația, Adam a trimis în jur de 40 de cereri de angajare pe săptămână timp de două luni, fără niciun răspuns. A urmărit îndeaproape boom-ul inteligenței artificiale și nu se simte optimist.
„Aceste companii mari spun că inteligența artificială va suplimenta rolurile și va elibera oamenii pentru sarcini mai plăcute, dar dacă inteligența artificială ocupă toate locurile de muncă de nivel de bază, ce altceva pot face absolvenții?”, spune el.
Procesul pare dificil. Aplicațiile vin cu teste de competență care par „la nivel de Google”, deși sunt destinate în mare parte rolurilor din fabrici locale și centre de date.
„La începutul anilor 2000, aveai un interviu veritabil cu o agenție de recrutare chiar înainte de a aplica. Acum e un joc extenuant de a rescrie fiecare CV, probabil doar pentru a fi respins de o scanare de cuvinte cheie cu ajutorul inteligenței artificiale”, adaugă Mackay.
O vizită la liceul fiului său îl face pe Mackay să ia în considerare trecerea la învățământ.
„AI nu va înlocui profesorii prea curând, așa că aș putea face un an în plus pentru un PGCE și să mă mențin pe linia de plutire până la pensionare. Nu sunt sigur că este o soluție sigură, mulți oameni din acest sector ar putea gândi la fel”, a mai spus el.
Își face griji că, cu cât stă mai mult pe bară, cu atât șansele lui de a obține rolul stabil și bine plătit pentru care a pornit pe acest drum sunt mai mici.
Este greu de prezis cum se va schimba piața, nu doar pentru absolvenții de informatică, ci pentru oricine caută un loc de muncă în birouri. Datele LinkedIn din noiembrie arată că angajările au scăzut cu 10,5% în anul încheiat în septembrie.
Joseph este ușurat că tocmai a obținut un rol de dezvoltator junior la o agenție digitală, în parte datorită unei postări de recomandare scrise pentru el de un prieten de familie pe LinkedIn.
„Experiența mea în logistică a ajutat cu siguranță, iar efectul fluture al acelei postări arată cât de importantă este crearea de rețele de contacte pentru a deschide uși în această industrie. Sunt foarte recunoscător că firma mi-a dat o șansă”, a concis el.