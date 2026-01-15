Informatica era odinioară un „bilet de aur” către o carieră profitabilă. Acum absolvenții nu pot obține un loc de muncă

Spre sfârșitul anului trecut, Rashik Parmar a început să primească apeluri de la studenți anxioși care tocmai absolviseră cu diplome în informatică. „Probabil am avut câteva zeci de persoane care au venit la mine spunând că se chinuie să-și găsească primul loc de muncă”, spune Parmar, un fost director executiv IBM care face parte din consiliul consultativ al Școlii de Informatică a Universității din Leeds. „Mulți părinți m-au contactat și ei. Am putut vedea ce piață dificilă se conturează”, a spus el, potrivit The Telegraph.

Mulți dintre acești tineri au intrat în domeniul informaticii ca mijloc de a-și asigura o carieră profitabilă pe viață , dar descoperă că această convingere îndelungată este acum, dintr-o dată, invalidă.

La începutul anilor 2000, considerați adesea perioada de glorie a tehnologiei, absolvenții de informatică abia aveau timp să-și ridice diplomele înainte de a fi angajați de firme tehnologice uriașe. Salariile de început variau de la generoase la aproape ridicole, iar industria a devenit sinonimă cu beneficii generoase, opțiuni de acțiuni atractive și oportunități aparent nelimitate. Dacă puteai programa, străzile erau pavate cu aur.

Recent, acele zile amețitoare au început să se estompeze. Parmar numește acest lucru o „resetare semnificativă”, determinată de externalizarea în străinătate și automatizarea rapidă prin intermediul inteligenței artificiale. În acest context, informatica s-ar putea să nu mai fie calea cu risc scăzut și recompense mari către siguranța locului de muncă, oportunități nelimitate și salarii mari.

Disponibilizările din domeniul tehnologiei au cuprins întreaga industrie, aproape un sfert de milion de angajați din întreaga lume pierzându-și locurile de muncă numai în 2025. În același timp, o nouă generație de startup-uri se dezvoltă rapid, cu echipe surprinzător de eficiente.

Pentru studenții și absolvenții recenți, consecințele devin dureros de evidente. O cantitate tot mai mare de noi talente, o abundență de ingineri experimentați, recent concediați, și o rezervă tot mai mică de posturi juniori s-au combinat pentru a transforma ceea ce era odată o carieră aproape garantată într-un pariu mult mai precar.

Datele de la Agenția de Statistică a Învățământului Superior (HESA) și Prospects prezintă o imagine sumbră. Un sondaj realizat pe aproape 200.000 de britanici la 15 luni după absolvire în 2022-2023 a constatat că absolvenții de informatică aveau o probabilitate mai mare de a fi șomeri decât cei din orice altă specializare.

Aproape unul din 10 absolvenți de informatică era șomer, cea mai mare rată a șomajului pe discipline și mult peste media absolvenților de 6,2%. Și nu este o excepție. De când HESA a început să colecteze date comparabile în 2019, șomajul în rândul absolvenților de informatică a rămas ridicat sau a continuat să crească.

În schimb, absolvenții de la așa-numitele discipline umaniste „soft” au avut rezultate mult mai bune. Șomajul s-a situat la 8,5% pentru arte, 7,2% pentru marketing, 6,4% pentru literatură engleză și doar 5,2% pentru artele spectacolului, toate sub informatică.

Această prăbușire a afectat cel mai puternic pozițiile de bază. Acum există de aproximativ patru ori mai multe anunțuri pentru posturi de senior în domeniul tehnologiei decât pentru cele juniori. Drept urmare, mulți absolvenți se luptă să-și asigure un prim loc în carieră.

„Este descurajant”

După terminarea școlii, Joseph (N.r. - The Telegraph a schimbat numele) a început să lucreze în domeniul logisticii. Interesul său a fost stârnit de rezolvarea puzzle-urilor, iar dezvoltarea de software a părut următorul pas firesc. Ghidat de sfaturile primite de la prietenii care deja lucrau în domeniu, a ales să studieze informatica la o universitate din nordul Angliei.

Absolvind cu cea mai mare notă și mândru de ceea ce realizase, Joseph a început să aplice pentru roluri de dezvoltator junior. Își văzuse prietenii absolvind aceeași facultate și ajungând în locuri de muncă stabile cu cinci ani înaintea lui și era încrezător că și el făcuse totul bine.

Dar a aplicat pentru aproximativ 100 de poziții, doar două ajungând în etapa următoare.

„După tot efortul depus, nu am primit absolut niciun feedback cu privire la niciuna dintre aplicații. Este descurajant. Speram că nota mea mă va ajuta să ies în evidență, dar se pare că nu a fost cazul”, spune el.

Situația pentru posturile IT la începutul carierei este dificilă. Numărul posturilor vacante în domeniul tehnologiei pentru entry-level pe platforma de recrutare Welcome to the Jungle (WTTJ) se micșorează rapid. Locurile de muncă în inginerie software pentru entry-level postate lunar au scăzut cu aproximativ 40% de la începutul anului 2023 și cu 10% față de acum un an.

Chiar dacă posturile legate de inteligența artificială se înmulțesc pe platformă, WTTJ a înregistrat o reducere de 10% de la an la an a locurilor de muncă entry-level și junior, cu aproximativ 500 mai puține postări în fiecare lună.

„La nivel de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, acest lucru poate părea dificil. Nu există nicio îndoială că este o perioadă dificilă: locurile de muncă din majoritatea companiilor de tehnologie sunt analizate cu atenție, iar bugetele s-au redus”, spune Caroline Fischer, de la WTTJ.

Aceste presiuni agravează tendințele care au redus cererea de talente tehnice juniori timp de aproape un deceniu. O trecere îndelungată către externalizare a redus constant numărul de roluri entry-level, deoarece companiile trimit lucrări de dezvoltare de rutină către echipe din străinătate cu costuri mai mici. În același timp, automatizarea tot mai mare a preluat o mare parte din munca grea cu care juniorii obișnuiau să învețe.

Unele companii au recunoscut deschis înlocuirea angajaților cu inteligență artificială: în iunie, directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, ​​a declarat că implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale va „reduce forța noastră de muncă corporativă totală”, iar până în octombrie, au fost eliminate 14.000 de posturi corporative. Altele au fost mai puțin explicite, dar înghețarea angajărilor, concedierile și adoptarea rapidă a inteligenței artificiale spun o poveste similară.