Ciucu spune că au fost angajați de la deszăpezire care au leșinat de atâta muncă: „Societatea pune o presiune formidabilă pe primari”

Ciprian Ciucu a spus, că societatea pune o presiune formidabilă pe primari ca în 24 de ore să fie asfaltul la negru Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre situația străzilor din București care arată ca nişte tranşee după ninsorile din ultimele zile, că s-a aruncat cu tone de sare pentru că societatea pune presiune formidabilă pe primari să fie asfaltul la negru. Potrivit lui Ciucu, au fost angajați de la deszăpezire care au leșinat pentru că au muncit mult.

„Aș vrea ca să avem o discuție cu toți, inclusiv cu dumneavoastră, inclusiv cu cetățenii, inclusiv cu primarii de sector, pentru că ei sunt principalii factori în ceea ce privește dezăpezirea și să zicem, domne, dacă a nins peste 45 de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă, mașinile rămân acasă, se eliberează orașul mai rapid, mai ieftin, nu mai distrugem și nu mai aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă, pentru că primarii au vrut, fiecare, în competiție, unul cu celălalt, la care e mai negru. S-au aruncat cu tonele sare.

Nu vă zic că, asta nu a apărut în presă, dar au fost oameni care au leșinat. Au fost oamenii pe utilajele de zăpezire care au fost forțați să lucreze mai mult de 8 ore, 12 ore intensiv și au leșinat.

Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari. Ei pun presiune pe salubriști, ei pun presiune pe serviciile lor proprii”, a declarat joi Ciprian Ciucu.

Străzile din București arată de parcă ar fi fost bombardate și tot mai mulți șoferi se plâng că și-au distrus mașinile, după ultimele zăpezi. Primăria Capitalei spune că problemele au apărut din cauza „miilor de tone de sare” aruncate de operatorii de salubritate „în neștire”.

„În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire! Care au erodat asfaltul și așa cu probleme”, au scris reprezentanții PMB, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, doar 880 de străzi, din cele 5.340 ale Bucureștiului, sunt în administrarea PMB prin Administrația Străzilor (ASB).

