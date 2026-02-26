Metrorex discută cu Primăria Sectorului 6 să extindă metroul la Domnești și Militari Residence Sursa foto: Agerpres Foto

Primăria Sectorului 6 și Metrorex analizează două variante de prelungire a Magistralei M3. Una e ca din stația Preciziei metroul să meargă mai departe spre vest, către Militari Residence și către Domnești, iar a doua e o prelungire subterană de la Apusului până la Militari Residence.

Cele două variante au ca scop creşterea capacităţii de transport cu metroul şi de acoperire a nevoilor de mobilitate în zonele care pun o presiune "foarte mare" pe infrastructura rutieră a municipiului, a anunţat, joi, primarul interimar Paul Moldovan.



Una dintre iniţiative vizează extinderea Magistralei M3 de la staţia Preciziei spre centura feroviară Bucureşti (zona de Vest), spre două direcţii - Militari Residence şi Domneşti. Parcări park&ride sunt prevăzute la Pasajul Domneşti şi la Drumul Radial 1, a precizat primarul interimar al Sectorului 6, într-o postare pe Facebook.



Potrivit lui Moldovan, a doua iniţiativă se referă la extinderea prin subteran a Magistralei M3, de la Apusului spre Miliari Residence (Chiajna). El a menţionat că acest proiect este mai complex şi mai costisitor, dar "extrem" de necesar pentru nevoile de mobilitate ale Sectorului 6 şi zonei metropolitane.



"Acestea, împreună cu noua linie de tramvai din Prelungirea Ghencea, vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureştiului, altele decât maşinile personale şi, prin urmare, un trafic rutier mai redus, mai puţină poluare, nervi şi alte efecte negative", a adăugat Paul Moldovan.