Nordul Bucureștiului va avea un parc nou, în cartierul Aviației din Sectorul 1. Pe ce stradă se amenajeză și ce suprafață are terenul

Alee într-un parc din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul Local Sector 1, reunit joi, a adoptat mai multe proiecte privind amenajarea unui parc nou în Cartierul Aviaţiei, modernizarea Parcului Bazilescu şi extinderea spaţiilor verzi în zona centrală a Capitalei.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, Consiliul local a aprobat demararea unui proiect de amenajare a unui nou parc de aproximativ 12.000 metri pătraţi în Cartierul Aviaţiei, pe Strada Gheorghe Pripu.

Proiectul vizează crearea de spaţii de recreere, îmbunătăţirea aspectului estetic al zonei, reducerea depozitării ilegale a deşeurilor, creşterea şi conservarea biodiversităţii, reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului, diminuarea zgomotului şi a prafului, reducerea degradării solului, precum şi asigurarea umbrei şi formarea unei bariere naturale împotriva vântului puternic.

De asemenea, Consiliul Local al Sectorului 1 a dat startul lucrărilor propriu-zise pentru amenajarea integrală a Parcului Bazilescu, aprobând documentaţia şi indicatorii tehnico-economici. Investiţia nu poate depăşi suma de 122.625.132 de lei cu TVA. Durata de execuţie prevăzută este de un an, iar cea integrală de realizare a investiţiei de un an şi două luni.

Pe întreaga suprafaţă a parcului de 124.688 de metri pătraţi vor fi reconfigurate spaţiile verzi, modernizată infrastructura pietonală, vor fi instalate echipamente urbane, vegetaţia va fi refăcută, vor fi montate sisteme de iluminat şi pentru irigaţii, iar anumite zone vor fi dotate corespunzător pentru activităţi de recreere.

Extinderea spațiilor verzi în centrul Capitalei, în zona Calea Victoriei

Consiliul local a început şi demersuri pentru protejarea a două spaţii verzi de peste 3.500 de metri pătraţi din zona centrală a Capitalei. Este vorba despre un teren de 3.325 de metri pătraţi situat pe Calea Victoriei nr. 186, care se află în proprietatea statului italian, şi un altul de 207 de metri pătraţi, aflat în Piaţa Amzei nr. 22A, care este proprietate privată.

Prin achiziţionarea terenului de pe Calea Victoriei, aflat în imediata vecinătate a Parcului Nicolae Iorga, autoritatea locală îşi propune extinderea perimetrului verde pentru plimbări, relaxare şi activităţi în aer liber, într-o zonă cu presiune imobiliară ridicată. Pentru terenul din Piaţa Amzei nr. 22A, obiectivul este menţinerea funcţiunii de spaţiu verde şi prevenirea unei dezvoltări incompatibile cu specificul zonei protejate.

Într-o primă etapă vor fi demarate procedurile legale şi negocierile. Preţul şi condiţiile de achiziţie vor fi stabilite într-o hotărâre ulterioară a Consiliului local.

Un traseu exclusiv pentru biciclete va face legătura între Sectorul 1 şi oraşul Chitila

Un traseu dedicat exclusiv bicicletelor va face legătura între Sectorul 1 şi oraşul Chitila, după ce Consiliul Local Sector 1 a adoptat în şedinţa de joi un proiect de hotărâre în acest sens.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis joi, pentru punerea în aplicare a acestei iniţiative, Primăria Sectorului 1 trebuie să se asocieze atât cu Administraţia Străzilor, cât şi cu oraşul Chitila.

Proiectul va asigura conectivitatea între zone rezidenţiale, puncte de interes public şi noduri de transport. Realizarea acestor trasee continue va contribui la reducerea congestionării traficului, scăderea nivelului de poluare, creşterea siguranţei rutiere şi promovarea transportului alternativ nepoluant.