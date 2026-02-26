Împăcare "cu lacrimi" între Marcel Ciolacu și primarul Toma de la Buzău. "Va fi dragoste"

Împăcare "cu lacrimi" între Marcel Ciolacu și primarul Toma de la Buzău. FOTO: Constantin Toma/Facebook

Constantin Toma, primarul din Buzău, a afirmat, joi, că s-a împăcat cu Marcel Ciolacu, preşedintele CJ Buzău, la şedinţa Consiliului Local, după ce edilul îl criticase pe fostul premier pentru activitatea de la Palatul Victoria, în mandatul căruia s-a ajuns la un deficit de 9,3%. "Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie", a declarat Constantin Toma, notează Campus TV.

"Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, s-a aruncat cu banii și la câini. PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR”, a fost declarația lui Toma care a agitat apele la Buzău.

Dar, joi, cei doi s-au împăcat, iar proiectul privind plata pentru o casă de avocatură, care să reprezinte CLM Buzău în procesul pentru proiectul M 100, a fost aprobat.

„Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile. Mai puțină politică și mai multă administrație. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie. Va fi pace, suntem o organizație politică foarte puternică și vom merge împreună.

Cinstit să fiu nu l-am atacat pe domnul Ciolacu, am atacat o situație ca să o rezolvăm. Nimeni nu e perfect, fiecare e cu adevărul lui, eu cu al meu, el cu cu al lui", a declarat Constantin Toma.