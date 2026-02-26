Antena 3 CNN Actualitate Locale Împăcare "cu lacrimi" între Marcel Ciolacu și primarul Toma de la Buzău. "Va fi dragoste"

Împăcare "cu lacrimi" între Marcel Ciolacu și primarul Toma de la Buzău. FOTO: Constantin Toma/Facebook

Constantin Toma, primarul din Buzău, a afirmat, joi, că s-a împăcat cu Marcel Ciolacu, preşedintele CJ Buzău, la şedinţa Consiliului Local, după ce edilul îl criticase pe fostul premier pentru activitatea de la Palatul Victoria, în mandatul căruia s-a ajuns la un deficit de 9,3%. "Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie", a declarat Constantin Toma, notează Campus TV

"Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, s-a aruncat cu banii și la câini. PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR”, a fost declarația lui Toma care a agitat apele la Buzău.

Dar, joi, cei doi s-au împăcat, iar proiectul privind plata pentru o casă de avocatură, care să reprezinte CLM Buzău în procesul pentru proiectul M 100, a fost aprobat.

„Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile. Mai puțină politică și mai multă administrație. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 martie. Va fi pace, suntem o organizație politică foarte puternică și vom merge împreună.

Cinstit să fiu nu l-am atacat pe domnul Ciolacu, am atacat o situație ca să o rezolvăm. Nimeni nu e perfect, fiecare e cu adevărul lui, eu cu al meu, el cu cu al lui", a declarat Constantin Toma.

