Numărul 2 din PNL îi ține partea lui Thuma în războiul cu Bolojan și Ciucu: „Ilfovul produce. Ilfovul plăteşte”

Nicoleta Pauliuc spune că peste 120.000 de ilfoveni muncesc în Bucureşti şi contribuie la Impozitul pe Venit Global / Foto: Facebook

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a transmis, joi, că Ilfovul trebuie să primească înapoi o cotă corectă din impozitele pe care locuitorii săi le plătesc în Bucureşti. Ea a precizat că susţine ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov.

„Ilfovul produce. Ilfovul plăteşte. Ilfovul trebuie să primească înapoi o cotă corectă din impozitele pe care locuitorii săi le plătesc în Bucureşti. Sunt la al treilea mandat de senator de Ilfov. Am văzut cu ochii mei cum s-a schimbat acest judeţ în 10 ani - din periferie administrativă, în cea mai dinamică zonă din România.

Cifrele sunt clare: la Recensământul 2021, Ilfovul a crescut semnificativ faţă de 2011 (cu aproape 40%, adică +153.900 locuitori).

Astăzi, în acte suntem peste 540.000, iar în realitatea de zi cu zi-prin dezvoltarea accelerată şi mobilitatea din jurul Capitalei- estimările arată o populaţie efectivă de peste 1 milion de locuitori. Suntem singurul judeţ cu spor pozitiv real.

Cea mai tânără populaţie din România. Cel mai mare grad de ocupare din ţară”, a scris joi, pe Facebook, Nicoleta Pauliuc.

Aceasta a mai adăugat că peste 120.000 de ilfoveni muncesc în Bucureşti şi contribuie la Impozitul pe Venit Global (IVG) colectat în Capitală cu 1,18 miliarde lei.

”Oamenii au ales Ilfovul cu mintea şi cu sufletul: au construit case, au deschis firme, îşi cresc copiii aici, dar odată cu această creştere, presiunea pe servicii publice a devenit uriaşă: drumuri aglomerate, şcoli şi grădiniţe pline, nevoi mai mari pentru sănătate, transport, apă şi canalizare.



În acelaşi timp, 127.284 de ilfoveni muncesc în Bucureşti şi contribuie la Impozitul pe Venit Global (IVG) colectat în Capitală cu 1,18 miliarde lei. Dacă îi luăm în considerare şi pe cei care nu şi-au declarat domiciliul în judeţul Ilfov, suma reală din IVG virată de ilfoveni către Primăria Municipiului Bucureşti este de aproximativ 2,4 miliarde lei”, subliniază Pauliuc.

Senatoarea a mai transmis că susține inițiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov.

„Susţin ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov. Ilfovul nu cere pomană. Cere echitate. Suntem un judeţ care contribuie masiv la economia României.

E momentul ca şi formula de finanţare a dezvoltării judeţului Ilfov să reflecte această realitate. Voi ce credeţi: e corect ca o parte din impozitul pe venit plătit de ilfoveni în Bucureşti să se întoarcă în comunităţile din Ilfov?”, a mai scris Pauliuc în postare.

Hubert Thuma i-a cerut premierului României, Ilie Bolojan, să aloce Ilfovului 5% din impozitele pe venit încasate în București.

„Argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință. În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo.

Iată ce ne spun cifrele, fără emoție și fără propagandă:

Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.

Marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Județean Ilfov s-au întors 900.000 de euro.



Și, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București. Acesta nu e «parteneriat», e o presiune enormă pe comunitățile noastre, pe infrastructură și pe sănătatea oamenilor", a precizat liberalul Hubert Thuma.