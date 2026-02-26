Bolojan nu vrea să îi răspundă lui Grindeanu. „Nu am avut telefonul la mine, nu știu ce a zis”

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu FOTO: Hepta

Aflat în vizită de lucru la Bruxelles, pentru discuții cu mai mulți înalți oficiali europeni, Ilie Bolojan nu a vrut să comenteze declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu care a spus că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al unui singur partid: USR.

„Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. E și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției.

În aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul unei formațiuni din această coaliție, și aia nu e PNL. E USR-ul”, a declarat Grindeanu.

De asemenea, el a mai spus că va lansa consultări în PSD pentru a stabili dacă partidul mai rămâne în coaliție sau dacă îl mai susține premier pe Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan nu a vrut să răspundă acestor acuzații: „De azi dimineață nu am avut telefonul la mine. Fiind încontinuu în întâlniri, nu poți să stai să te uiți ce se postează sau ce se declară de către unul sau altul dintre actorii politici pe plan intern. Deci, nu am apucat să văd declarațiile, nu pot să fac comentarii de aceste aspecte”.

Premierul a mai spus că partidele politice pot să facă oricând consultări interne și declarații.