Insula idilică unde turiștii dorm pe morminte fără să știe: Mulți o vizitează pentru quokka și nu îi cunosc istoria întunecată

Insula Rottnest, sau Wadjemup, din Australia, e renumită pentru plajele sale superbe și pentru quokka. Sursa foto: Getty Images

Insula Rottnest, sau Wadjemup, este renumită pentru plajele sale superbe și pentru simpaticul quokka, numit și „cel mai fericit animal din lume”. Însă are un trecut sumbru.

De pe țărmurile orașului Perth, în sud-vestul Australiei, se poate vedea o colină albastră impunătoare care se ridică la orizont. În unele zile pare atât de aproape încât ai putea s-o atingi. Alteori este ascunsă de ceață sau de navele care trec prin zonă.

„Uneori vrea să fie văzută și alteori vrea să se ascundă în umbre”, spune Glen Stasiuk, lector la Universitatea Murdoch și regizor al documentarului din 2014 „Wadjemup: Black Prison — White Playground”. „Este ca o entitate. Are o inimă care bate.”

Peste 800.000 de turiști vizitează anual insula: Principalele atracții

Insula Rottnest, sau Wadjemup, cum este cunoscută de populația aborigenă locală Noongar, se află la 19 kilometri de coasta orașului Fremantle. Peste 800.000 de persoane o vizitează anual pentru plajele cu nisip alb, apele cristaline și quokka – un marsupial adorabil, celebru pe Instagram pentru „zâmbetul” său din selfie-uri.

Pentru custodii tradiționali ai insulei, este un loc spiritual, explică Len Collard, profesor emerit la Universitatea din Australia de Vest și bătrân Noongar, potrivit CNN.

„În povestea Noongar”, spune el, „când oamenii mor, spiritul lor părăsește trupul și călătorește spre vest, către insule, spre locul spiritelor.”

„Wadjemup a fost dintotdeauna un lăcaș al spiritelor”, explică Collard, „dar a devenit cu siguranță un loc și mai spiritual după regimul colonial, după ce a devenit locul cu cel mai mare număr de decese în detenție ale aborigenilor din Australia.”

Wadjemup – închisoare pentru aborigeni

Aborigenii australieni reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații continue de pe planetă, fiind custodii pământului, mărilor și cerului Australiei – sau „Country”, cum îl numesc ei – de cel puțin 65.000 de ani. Marea Britanie a revendicat estul Australiei în 1770, iar Prima Flotă, alcătuită în mare parte din coloniști condamnați, a sosit în 1788. În perioada colonială care a urmat, au izbucnit conflicte violente între populația aborigenă locală și britanici.

Wadjemup a devenit închisoare pentru băieți și bărbați aborigeni în 1838. Primii deținuți au sosit pe mare, dormind într-o peșteră de coastă în timp ce extrăgeau calcar și construiau chiar închisoarea.

Majoritatea erau acuzați de furt de animale sau de rații de făină, spune Stasiuk. El explică faptul că sistemul era „complet străin” pentru acești bărbați și băieți, care erau acuzați, arestați și condamnați într-o limbă pe care nu o înțelegeau. Brusc, s-au trezit trimiși pe o insulă, fără să știe dacă și când își vor mai vedea familiile.

Unii deținuți au parcurs distanțe lungi și traumatizante, inclusiv din regiunea Kimberley, situată la peste 2.000 de kilometri depărtare. Cei veniți din deșert nu văzuseră niciodată marea. Într-o practică deloc neobișnuită la acea vreme, mulți erau transportați în lanțuri la gât, mâini și picioare.

Sute de deținuți morți pe insulă au fost îngropați în morminte nemarcate

Odată ajunși pe Wadjemup, prizonierii erau supuși la muncă forțată dură, extrăgând materiale și construind infrastructura insulei. „Debarcaderul, cabanele, închisoarea, casa guvernatorului – toate au fost construite de prizonieri aborigeni”, spune Stasiuk.

Viața în celule era la fel de grea. Închisoarea era supraaglomerată și afectată de boli. Condițiile brutale au fost agravate de comportamentul superintendentului Henry Vincent, descris ca „barbar”. Potrivit lui Stasiuk, acesta îi lega pe deținuți în celule, îi bătea și trăgea asupra lor. Nu a fost condamnat niciodată, iar o stradă de pe insulă i-a purtat numele până în 2022.

În 1902, după 93 de ani de funcționare, închisoarea a fost închisă oficial.

Aproape 4.000 de bărbați și băieți indigeni au fost încarcerați aici. Dintre cei 373 care au murit pe insulă, majoritatea au fost îngropați în morminte nemarcate.

Wadjemup – destinație turistică

Astăzi, mulți turiști care vizitează insula nu cunosc această istorie tulburătoare. Se plimbă cu bicicleta pe drumurile largi, fac snorkeling printre recifele de corali sau se plimbă prin orașul colonial cu o înghețată în mână. Contrastul dintre destinația idilică și trecutul ei sumbru este puternic.

La scurt timp după închiderea închisorii, insula a început să fie promovată ca destinație turistică. În 1911, blocul principal al celulelor a fost transformat în spațiu de cazare pentru vacanțe. Pe măsură ce zidurile au fost demolate și s-au instalat utilități moderne, patrimoniul clădirii a fost distrus.

Mai grav, locul de înmormântare al deținuților a devenit un camping numit Tentland. Timp de 90 de ani, turiștii au dormit la doar 60 de centimetri deasupra unuia dintre cele mai mari situri funerare indigene din Australia.

Deși au fost descoperite rămășițe umane în 1970, campingul a fost închis oficial abia în 2007. În 2018, fosta închisoare a încetat să mai funcționeze ca resort turistic.

Wadjemup – far simbolic

Pentru comunitatea Noongar, insula rămâne profund simbolică. „Este ca un străjer”, spune Collard. „Un far care aruncă lumină pentru a arăta oamenilor că ceva este acolo.”

În 2020, Autoritatea Insulei Rottnest a inițiat Proiectul Wadjemup pentru a recunoaște oficial istoria încarcerării și a deceselor în detenție, prin ceremonii și memorializare.

În 2024 a avut loc Wadjemup Wirin Bidi, sau „Drumul Spiritelor”, la care au participat aproximativ 200 de aborigeni din întreaga țară, pentru ceremonii culturale dedicate celor îngropați pe insulă.

Astăzi, tururile culturale aborigene încearcă să îmbine istoria complexă cu identitatea turistică modernă a insulei.

Ghidul local Casey Kickett, din comunitatea Noongar, îi încurajează pe turiști să respecte locul printr-un gest simplu: „Când coborâți de pe debarcader, aruncați puțin nisip în apă. Prezentați-vă în fața Ținutului, în fața strămoșilor noștri.”

„Data viitoare când ajungeți acolo”, spune Collard, „mergeți și salutați-i. Spuneți-le oamenilor mei că știți ce li s-a întâmplat și că veți face tot ce puteți pentru a îndrepta trecutul în prezentul nostru.”