Deputatul PSD Daniel Zamfir, ironizat de USR, după ce a venit în Parlament cu trotinetă ortopedică

1 minut de citit Publicat la 19:50 18 Mar 2026 Modificat la 19:50 18 Mar 2026

Senatorul PSD Daniel Zamfir a ajuns, miercuri, în Parlament, la Comisia reunită de buget, cu o trotinetă medicinală, după o intervenţie suferită la picior. Recunoscut pentru ironiile sale la adresa USR-ului, Zamfir a fost chiar el subiect de glumă, de această dată. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, s-a amuzat pe seama situaţiei: "Ziceai că useriștii sunt tăcaniți mai… Fir-ați ai dracu’ să fii de trotinetist progresist ce ești", a reacţionat Ungureanu.

Iată cum a decurs dialogul între Zamfir şi Ungureanu:

Emanuel Ungureanu: "Ziceai că useriștii sunt tăcaniți mai… Fir-ați ai dracu’ să fii de trotinetist progresist ce ești".

Daniel Zamfir: "Ba voi, țăcăniți sunteți. Vezi că asta nu e trotinetă. E pe patru roți, e medicinală".

Emanuel Ungureanu: "Mie îmi ești simpatic așa, mai simpatic decât în două picioare".

Într-o postare pe Facebook, Emanuel Ungureanu i-a transmis lui Zamfir "sănătate şi înţelepciune".

"Domnul Zamfir, de la PSD, în dorința de a capta atenția, a venit la Parlament cu trotineta medicinală. Îl știți pe Zamfir, e cel care îi înjură pe useriști pe unde apucă și nu îi scoate din apelative, gen, "trotineiști progresiști."

Iată și dialogul spumos cu domnul. Zamfir, de la PSD, pe trotinetă, nu pe stradă, ci în Parlamentul României. Îi dorim sănătate și mult mai multă înțelepciune", a postat deputatul USR.