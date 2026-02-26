Sondaj: Peste jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă ar avea loc un referendum

Rezultatele arată că peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova s-ar opune unirii cu România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un sondaj IMAS, realizat la comanda Independent News, arată că peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă ar avea loc un referendum, iar mai mult de o treime s-ar opune aderării la Uniunea Europeană. De asemenea, peste jumătate dintre respondenți ar respinge și aderarea la NATO.

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, „NATO”, dvs. aţi vota pentru sau contra?”, 44% ar vota „pentru” aderarea la UE, iar 35% „împotrivă”.

De asemenea, 52% ar vota împotriva unirii cu România, iar 30% ar vota „pentru”.

În cazul NATO, 24% ar vota ”pentru” şi 55% ”împotrivă”.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 4 - 23 februarie, pe un eşantion de 1113 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova.