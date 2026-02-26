România a mai făcut un pas spre aderarea la OCDE. Oana Ţoiu: Am primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare

Ministra română de Externe, Oana Țoiu. Foto: Profimedia Images

România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare, de la Comitetul pentru pieţe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru paşi pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) - "clubul ţărilor dezvoltate", obiectivul Guvernului României în 2026, a anunţat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, notează Agerpres.

"Ultimul aviz favorabil obţinut astăzi, pentru pieţe financiare, a fost printre cele mai grele, pentru că reprezintă o "ştampilă" de încredere pentru marii investitori globali.

Ministerul Finanţelor, ASF, BNR şi Premierul, dar şi Ministerul Muncii au fost în prima linie a acestor negocieri, iar ultimele luni de zile de lucru cu echipa MAE pentru a convinge comitetul sectorial au ajuns astăzi la rezultatul final.

Poate că pentru mulţi aceste avize par doar o statistică birocratică, însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambiţioase ale României în ce priveşte apartenenţa la organizaţiile internaţionale, după efortul de intrare în NATO şi cel de aderare la Uniunea Europeană. România şi-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic şi reforme interne pentru a primi invitaţia de a începe negocierile", a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Ce eforturi a făcut România

Potrivit acesteia, "în ultimii ani administraţia românească lucrează intens la acest proces de aderare şi a reuşit să convingă comitetele sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate care respectă cele mai înalte standarde de democraţie şi performanţă economică".

"Efortul constant, diplomaţia şi coordonarea bună dintre ministere, agenţii, Guvern şi Preşedinţie, dar şi sprijinul constant din partea mediului de afaceri, a celui academic şi a societăţii civile ne-au adus astăzi în punctul în care aderarea în 2026 a devenit un obiectiv realist.

Intrarea în OCDE este de altfel şi un obiectiv asumat de coaliţia de guvernare sub coordonarea premierului României şi facilitat de echipa Ministerului Afacerilor Externe la nivelul echipei OCDE coordonată de secretarul de stat Luca Niculescu şi a misiunilor diplomatice.

Am primit undă verde în domenii esenţiale precum Educaţia, Sănătatea, Mediul Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operaţiuni economice internaţionale, Statistica şi acum pentru Pieţe Financiare. Mai avem de obţinut 4 avize, dar acest lucru nu este o simplă birocraţie, ci un test pentru disponibilitatea administraţiei de a se moderniza şi o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu ţările a căror susţinere ne este necesară", a transmis Oana Ţoiu.