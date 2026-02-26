“Nu am sărbătorit tăierile”. Cum explică Bolojan prezența la petrecere, după ce a anunțat reducerile din administrație

La scurt timp după adoptarea Ordonanţei pentru tăierile din administraţie, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere de ziua deputatului liberal Mircea Roșca. FOTO: Facebook Mircea Roșca

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi de ce s-a dus marți seara la o petrecere, la scurt timp după ce a anunțat tăierile din administrație.

Șeful Guvernului a fost nevoit să își scurteze conferința de presă, pentru a ajunge cât mai repede în Prahova, la un eveniment organizat de deputatul liberal Mircea Roșca.

“Dacă vă aduceți aminte, ședința de guvern s-a lungit destul de mult pentru că a fost nevoie să se obțină toate avizele și ședințele CES-ului și a Consiliului Legislativ au fost după amiaza destul de târziu. În acest timp, fusese convocată la Prahova o ședință cu primarii PNL, la care am confirmat că voi participa, neștiind că se amână ședința de guvern.

În această situație, ședința s-a derulat, proiectele au fost adoptate, am avut o declarație de presă cred că în jurul orei 20:30 și am răspuns la 15-16 întrebări, până la ora 22:00”.

Premierul Ilie Bolojan a spus că a ținut să scurteze conferința de presă pentru că a vrut să respecte promisiunea că va fi prezent la evenimentul organizat de colegii din partid:

“Pentru că am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo și la ora 22:10 am plecat spre Prahova. Cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23:00-24:00 să îți respecți o înțelegere, în același timp, dimineața la 7:50 fiind pe baricade a doua zi, răplătind cetățenii care ne plătesc să lucrăm de dimineață până seara.

Participarea la diferite evenimente, chiar și o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua președintelui de organizație, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. Dacă stai prea mult de ce stai prea mult, dacă pleci, de ce pleci”.

Întrebat despre criticile potrivit cărora a sărbătorit tăierile din administrație, Ilie Bolojan a precizat:

“Doar niște oameni rău intenționați pot să aprecieze așa. Am făcut ceea ce ne-am angajat. Această coaliție s-a angajat că va face reforme, că reduce cheltuielile, că va elimina risipa și sigur va crea condiții pentru dezvoltare. Există activități pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să îți respecți colegii”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, la finalul ședinței de guvern în care a fost adoptată ordonanța privind relansarea economică și cea referitoare la tăierile în administrație, că măsurile "vor așeza economia pe baze mai sănătoase" și vor crea o administrație mai eficientă.