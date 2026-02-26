Prim-vicepreşedintele PSD spune că va vota pentru plecarea lui Bolojan şi excluderea USR-ului: Comportamentul USR, de joasă speţă

Marius Oprescu, preşedintele PSD Olt. Sursa foto: PSD Olt / Facebook

Marius Oprescu, preşedintele PSD Olt şi prim-vicepreşedinte al social-democraţilor la nivel naţional, a declarat, joi, că, la referendumul propus de Sorin Grindeanu în cadrul partidului, va vota pentru plecarea lui Ilie Bolojan din funcţia de premier şi pentru excluderea USR-ul din Coaliţie. "Personal voi vota să nu mai fie premier Ilie Bolojan și nici USR-ul la guvernare”, a declarat Marius Oprescu, notează Gazeta Nouă.

"Nu știu exact când va demara referendumul propus, probabil în cea mai scurtă perioadă, pentru că, așa cum ați văzut, președintele și-a exprimat intenția de a face această consultare. Să știți că această consultare este izvorâtă tocmai din discuțiile cu membrii de partid care sunt nemulțumiți de participarea noastră într-o coaliție alături de USR.

Comportamentul celor de la USR în ceea ce ne privește este unul de cea mai joasă speță și nu aș vrea să fac alte comentarii, pentru că aș intra și eu în zona dânsilor și nu vreau să fac acest lucru.

Membrii noștri de partid, da, sunt nemulțumiți de participarea într-o coaliție alături de USR și tocmai de aceea facem această consultare și, de asemenea, sunt nemulțumiți de comportamentul premierului actual, Ilie Bolojan, față de propunerile noastre pentru programul de guvernare pe care îl avem împreună.

Încă o dată, cu riscul de a mă repeta, să nu uităm că această coaliție de guvernare și Guvernul se sprijină pe o majoritate în care aproape jumătate din ea este constituită din parlamentari PSD, deci nu poți să nu ții cont, atunci când guvernăm împreună, și de propunerile pe care Partidul Social-Democrat le are.

De-a lungul acestor șase luni, cât putem spune că a trecut din mandat, foarte puțin am reușit să-l facem pentru ca premierul actual să țină cont de acest lucru. Cu siguranță în perioada următoare, așa cum am spus-o și referitor la buget, lucrurile nu vor mai sta în acest fel.

"Personal voi vota să nu mai fie premier Ilie Bolojan și nici USR-ul la guvernare", a declarat Marius Oprescu pentru sursa amintită.

Grindeanu face referendum în partid

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-un interviu pentru G4Media, că face un referendum mai extins în partid dacă social-democraţii îl mai vor premier pe Ilie Bolojan şi Uniunea Salvaţi România ca partener de coaliţie.

"M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aş face un pic mai mult de atât.

O întrebare DA/NU - având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu.

Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL", a susţinut Grindeanu.