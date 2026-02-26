PNL îl somează pe Grindeanu „să se hotărască dacă e la guvernare sau în opoziţie”: „PSD trebuie să decidă urgent”

Partidul Naţional Liberal afirmă că declaraţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României şi îi solicită acestuia să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie.

„PNL a luat act de declaraţiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4Media, declaraţii care contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României. Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii şi care să ofere şansa unei relansări economice. Trebuie să menţinem disciplina fiscală şi să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obţinerea reducerii deficitului bugetar”, a precizat PNL, într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a partidului.

„PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze acţiunile de reformă”

În opinia PNL, este un „moment extrem de important pentru români şi pentru ţară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea” de care este nevoie.

„În aceeaşi măsură, putem spune că stabilitatea României şi redresarea ţării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credinţă a obiectivelor asumate în protocolul coaliţiei şi de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicaţi. Nu ne permitem acţiuni duplicitare, sabotaje în cadrul coaliţiei sau schimbări ale înţelegerilor politice la jumătatea drumului.

Din aceste motive, PNL îi cere preşedintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze acţiunile de reformă”, transmit liberalii.

„PNL nu va ceda niciunui şantaj politic”

De asemenea, PNL menţionează că va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului şi aşteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să îşi clarifice de urgenţă poziţia.

„PNL doreşte ca această coaliţie să aibă o bună guvernare, să îşi îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât şi prin programul pe baza căruia a fost învestit. PNL nu va ceda niciunui şantaj politic”, punctează sursa citată.

Liberalii reamintesc că premierul Ilie Bolojan are susţinerea PNL şi „schimbarea acestuia este nenegociabilă”.

„Ne dorim să ducem la termen Acordul coaliţiei semnat anul trecut, în litera şi în spiritul lui. În cazul în care PSD doreşte schimbarea acestui acord, trebuie să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă, plecând de la principiul „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”, subliniază Partidul Naţional Liberal.

Grindeanu: „Dacă nu există acord, anunţ public că PSD nu va vota bugetul”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-un interviu pentru G4Media, că face un referendum mai extins în partid dacă social-democraţii îl mai vor premier pe Ilie Bolojan şi Uniunea Salvaţi România ca partener de coaliţie.

„M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU - având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL", a susţinut Grindeanu.

Liderul social-democraţilor, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a precizat că le-a recomandat colegilor din coaliţie să nu trimită la Parlament un buget pe 2026 care nu a fost agreat în coaliţie.

„Eu le-am recomandat colegilor din coaliţie să nu trimită bugetul, că nu vreau să dăm drumul în Parlament - sunt şi preşedintele Camerei Deputaţilor - eu nu vreau să se trimită bugetul către Parlament neavând acord în coaliţie. Asta ar însemna că dăm drumul aici la fel de fel de amendamente care poate să întrunească pe loc majorităţi din acestea ad-hoc, diverse propuneri, dar nu vreau să derapăm în această zonă. Deci, ori există acord în coaliţie şi se trimite şi lumea merge înainte, ori dacă nu există acord - anunţ public că PSD nu va vota bugetul”, a afirmat Grindeanu.