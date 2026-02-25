Sorin Grindeanu zguduie coaliția: PSD va decide dacă îl mai susține pe Bolojan sau un alt premier PNL și dacă USR rămâne la guvernare

Președintele PSD a precizat că prin votul intern se va pune în discuție acordul de coaliție. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau cu alt premier de la PNL.

Grindeanu a anunțat într-un interviu pentru G4media că votul intern din PSD va arăta, totodată, dacă partidul vrea să mai rămână în coaliție cu USR.

“M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilieri județeni și așa mai departe, au votat și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliție.

De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu pentru G4Media.

Acordul coaliției, pus în discuție de PSD

Președintele PSD a precizat că prin votul intern se va pune în discuție acordul de coaliție: ”Nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni. Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză”.

Sorin Grindeanu a explicat decizia prin neînțelegerile din coaliție, reproșurile militanților la adresa USR care ”și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză împotriva PSD”:

“Nu dau ultimatum. Nu m-ați auzit spunând asta. De fiecare dată am spus că PSD va face o consultare internă, așa cum am făcut și când am intrat la guvernare”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a explicat că PSD simte că este adesea singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta și că lipsa dialogului în primele luni a creat tensiuni în luarea deciziilor.

"Cred că toți am greșit în această perioadă, chiar cu începutul, în loc să încercăm să ne ocupăm mult de ce înseamnă guvernare, de ce înseamnă PNRR, de ce înseamnă până la urmă o consolidare a relațiilor în interiorul acestei coaliții nu ușoare. PSD-ul e într-o coaliție de partide de dreapta. Poate a apărut în această perioadă și această imagine în care pare că suntem singuri pe diverse propuneri, diverse măsuri pe care le cerem în cadrul coaliției, fiind totuși singurul partid de stânga. Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în cadrul coaliției. Au fost lunile de început în care să știți că a lipsit dialogul, pornind chiar de la pachetul unu".

Bolojan a primit un vot de susținere în PNL

Amintim că la începutul lunii februarie, ședința liderilor PNL, de la Vila Lac, s-a încheiat cu un vot de încredere pentru Ilie Bolojan. Premierul a obținut susținerea pentru a continua să conducă Guvernul României. Însă, Bolojan nu a primit voturile de care avea nevoie ca să îi schimbe pe liderii filialelor care au obținut cele mai mici rezultate la alegerile precedente.

Pe de altă parte, vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu a precizat la Antena 3 CNN că Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din fruntea Guvernului "în două-trei săptămâni", dacă Legea bugetului nu va fi votată în Parlament. Acest lucru a fost împărtășit atunci și de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, care a spus “probabil că asta va fi urmarea”.

În interiorul PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan este o altă voce care a lansat atacuri repetate la adresa premierului Ilie Bolojan, mai ales după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică. El a precizat că deși Ilie Bolojan evită cuvântul “criză economică”, spre deosebire de perioada 2008-2009, cauzele situației actuale sunt factori interni precum “creșterea de taxe și tăierile fără logică”