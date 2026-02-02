Începe lupta în PNL. Ilie Bolojan ar putea cere vot de înceredere astăzi. Oamenii lui, posibil scoși de pe funcții, în Parlament

Mutarea premierului Ilie Bolojan ar putea veni în condițiile unui blocaj major în coaliţie. Foto: Profimedia Images

Liberalii se reunesc, luni, de la ora 18.00, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare. În cadrul reuniunii Biroului Politic Naţional, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea măsurilor menite să ducă la scăderea deficitului bugetar, într-un moment de tensiune în cadrul coaliției de guvernare, potrivit Antena 3 CNN. Totodată, președintele PNL s-a întâlnit, luni, cu deputații partidului pentru a discuta despre încercarea grupării rivale din partid de a schimba liderii de grup din Parlament, la începutul sesiunii parlamentare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan i-a chemat dimineață pe rând, la Guvern, pe deputații PNL, și le-a cerut să nu voteze pentru schimbarea Arinei Mos din funcția de secretar general al Camerei Deputaților și să păstreze liderii de grup din sesiunea anterioară. Luni începe noua sesiune parlamentară și a început o nouă bătălie pentru funcții.

De la ora 18, la Vila Lac, liberalii se reunesc în ședință, iar premierul Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încerdere în partid.

Mutarea premierului Ilie Bolojan ar putea veni în condițiile unui blocaj major în coaliţie. Partidele nu au ajuns la un consens privind tăierile din administrație, pentru care Ilie Bolojan trebuia să își asume răspunderea în ianuarie. Totodată, PSD a cerut adoptarea de urgență a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate.

De asemenea, Ilie Bolojan se confruntă cu presiuni tot mai mari din propriul partid. El a fost ținta criticilor venite din teritoriu, din rândul primarilor liberali, nemulțumiți de modul cum se împart banii în urma majorării taxelor și impozitelor locale.

Unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ilie Bolojan în PNL este președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Acesta a lansat, recent, noi critici la adresa premierului, într-un mesaj pe Facebook, în care folosește declarațiile lui Bolojan din 2017, când era primar la Oradea. “Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, susținea atunci premierul, potrivit lui Thuma.

Va exista totodată o întâlnire importantă a liberalilor și în Parlament. De obicei la fiecare început de sesiune parlamentară sunt pregătite noi schimbări în conducerea birourilor permanente, atât la Cameră, cât și la Senat. Liberalii vor avea o ședință de grupuri la Camera Deputaților.

Așadar, sunt două ședințe importante în cadrul PNL: ședința din Parlament de la debutul sesiunii parlamentare și ședința de BPN, luni seara, la Vila Lac, unde Ilie Bolojan îi adună pe liderii partidului pentru a vorbi despre toate aceste măsuri fiscal-bugetare, dar și despre nemulțumirile ce au stârnit multe controverse în rândul primarilor, atât din PNL, cât și din rândul celorlalte partide, pe motiv că premierul le-a cerut acestora să aducă mai mulți bani la bugetele locale și din acești bani să se autofinanțeze. Taxele locale și impozitele ar urma să fie colectate la bugetele locale și doar din aceste surse, primarii să își finațeze proiectele.

Acest lucru a generat foarte multe nemulțumiri, pentru că Ilie Bolojan le-a promis primarilor cu performanțe că vor primi și bani de la buget. În rândul totur formațiunilor politice au fost generate nemulțumiri la acest capitol și Ilie Bolojan ar vrea să vadă dacă mai are susținere în PNL dar și pentru a merge mai departe în coaliția de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a spus recent, într-un interviu, că nu exclude varianta unui guvern minoritar. Întrebat despre acest scenariu, Bolojan a răspuns că într-o situaţie de criză politică s-a mai ajuns la guverne minoritare.



”Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”, adăuga premierul.

La rândul său, Sorin Grindeanu a precizat că “este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliții” să se adopte pachetul de relansare economică.