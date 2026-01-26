Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan"

Sorin Grindeanu a precizat că este esențial pentru coaliție să se adopte pachetul de relansare economică. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, la RTV, că Ilie Bolojan se confruntă cu o opoziție tot mai mare în rândul liberalilor din cauza măsurilor de austeritate pe care le promovează. Grindeanu a spus că Ilie Bolojan nu trebuia să crească TVA-ul și a precizat că PSD se va opune decuplării pachetului privind reforma administrației, de cel care vizează relansarea economică:

“A fost întărit punctul meu de vedere în coaliție și de către UDMR, de către domnul Kelemen Hunor. PSD nu renunță sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. Noi am prezentat măsurile la începutul lunii septembrie. E clar că România are nevoie și de așa ceva. De 6-7 luni de zile vorbim doar de tăieri, de dat oameni afară, de creșteri de TVA, creșteri de impozite”.

Sorin Grindeanu a precizat că “este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliții” să se adopte pachetul de relansare economică.

“S-a încetcat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete. Amândouă pachete trebuie să fie în același timp aprobate. Nu înțeleg această încăpățânare de a arăta ce? Pachetul de lansare economică nu e pentru PSD, e pentru relansare economică. Nu vrem să înregistrăm la OSIM acest pachet și să luăm drept de autor. Vrem să ne ocupăm și de măsuri de relansare economică. E ușor să scazi deficitul doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții. Reduceri de deficit se fac prin creștere economică. Ceea ce propune PSD-ul ar duce la creștere economică”.

Ce spune Sorin Grindeanu despre înlăturarea lui Ilie Bolojan

Întrebat despre presiunile privind plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Sorin Grindeanu a spus:

“Eu nu m-aș uita la colegii mei. Hai să ne uităm la ce spun liberalii. Văd în ultima săptămână mulți liberali care au ieșit să conteste măsurile. Sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de austeritate de dat oameni afară, de pus taxe și impozite, de austeritate au mai rămas o parte dintre USR-iști și acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult dintr-o zonă de ONG. Cam ăștia au rămas”.

Sorin Grindeanu a precizat că Ilie Bolojan nu trebuia să crească TVA-ul și i-a dat dreptate președintelui Nicușor Dan care a spus acest lucru:

“Astăzi sunt absolut convins și îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan că nu era nevoie să creștem TVA-ul. Pe tot ce am văzut aici, tot ce înseamnă indicatorii macroeconomici, cum s-a închis anul 2025, pare că președintele avea dreptate că nu era nevoie să se mărească TVA-ul.

Încasările la bugetul de stat nu au stat mult mai bine decât au stat anul trecut pe TVA. Nu s-a justificat această creștere. E absolut necesar să adoptăm acest pachet de relansare. Nu vreau decuplarea acestor pachete. Nu există acest scenariu din punctul de vedere al PSD.

Dacă se dorește a fi această coaliție și cu PSD, acest pachet de relansae economică trebuie să fie adoptat cu pachetul pe administrație”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat vineri într-un interviu pentru Radio România Actualități că nu se teme că va fi schimbat din funcție, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare după discuțiile privind noul proiect de buget și pachetul de măsuri pentru scăderea cheltuielilor în administrație.

El a precizat că susținerea Guvernului se va testa în Parlament, când va fi asumarea răspunderii pentru un nou pachet de măsuri.

Pe de altă parte, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a lansat, luni, noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, în care folosește declarațiile premierului din 2017, când era primar la Oradea. “Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, susținea atunci premierul, potrivit lui Thuma.