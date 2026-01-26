Atac din PNL la Bolojan. Hubert Thuma: Nu ne dorim ca banii din comunitățile noastre să fie „confiscați” de bugetul central

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a lansat, luni, noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, în care folosește declarațiile premierului din 2017, când era primar la Oradea. “Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, susținea atunci premierul, potrivit lui Thuma.

Acesta a atras atenția că autoritățile locale se opun ca sume din taxe și impozite locale să fie “confiscate” la bugetul central. Președintele Consiliului Județean Ilfov cere claritate privind transferurile de la bugetul de stat către comunitățile locale și continuarea investițiilor. Totodată, el nu vrea ca autorităţile locale să aibă mai puţină autonomie locală.

În aceste zile, în spaţiul public se discută intens despre bugetul de stat pe 2026. Pentru administraţiile publice locale, aşteptările mele, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov, sunt aceleaşi ca ale primarilor şi preşedinţilor de Consilii judeţene din toată ţara: claritate în privinţa transferurilor de la bugetul de stat către comunităţi şi continuitate pentru investiţiile începute. Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie 'confiscate' de bugetul central/de stat şi nu vrem să avem mai puţină autonomie locală. Cum spunea şi domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: administraţia locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate", a scris Hubert Thuma, pe Facebook, care a postat şi un clip video cu afirmaţiile lui Ilie Bolojan de când ocupa funcţia de primar”, a precizat Hubert Thuma.

El a precizat că, în prezent, regiunea București–Ilfov este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit:

În cazul Ilfovului, situația este și mai complexă.

Regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit, care a creat un dezechilibru structural: Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia”.

Hubert Thuma propune crearea unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov, soluție promovată de primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu:

“Din datele noastre, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală. Potrivit INS, salariul mediu brut pe București este de 11.928 lei, iar impozitul pe venit lunar este de 775 lei. Rezultatul? Un impozit pe venit anual de 1,18 miliarde lei este virat Municipiului București de ilfovenii care lucrează în București (impozit 775 x 127.284 nr. salariați x 12 luni = 1.183.741.200 lei).

În 2025, Ilfovul ar fi trebuit să primească, conform Legii bugetului de stat, 1,5% din IVG-ul repartizat Primăriei Generale, dar în realitate am primit în jur de 100 milioane RON.

Soluția? De principiu, sunt de acord cu Primarul General Ciprian Ciucu privind nevoia unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București–Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația. Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025. Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac”.

Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență, atrage atenția Hubert Thuma:

“Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”.

Hubert Thuma, schimbat de la conducerea PNL București în urma unei ședințe tensionate

În 2017, Ilie Bolojan, în calitate de primar al municipiului Oradea, a criticat modificarea Codului Fiscal, prin reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. El a spus, într-o conferință de presă, că măsura va afecta grav bugetele autoritatilor locale din Romania, fiind „cea mai dura masura luata de un guvern impotriva administratiilor locale din Romania in ultimii 10 ani”.

În luna decembrie, Antena 3 CNN a prezentat stenogramele unei ședințe tensionate din PNL, în care premierul Ilie Bolojan a fost vizat de atacuri lansate de Hubert Thuma.

Ilie Bolojan a propus schimbarea lui Hubert Thuma din calitatea de coordonator al organizaţiei de Bucureşti. În locul lui, președintele PNL a spus că trebuie să fie noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.