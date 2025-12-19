Confruntare Bolojan–Thuma în ședința PNL, în care Ciucu a fost numit la șefia filialei din București: stenograme cu replicile acide

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, premierul a fost cel care l-a atacat primul pe Hubert Thuma. Foto: colaj imagini Agerpres

Tensiunile din PNL au atins un vârf maxim la ședința conducerii partidului, care a avut loc joi, la sediul din Vila Lac. Contestat de Opoziție și de membri ai propriului Guvern, premierul Ilie Bolojan a fost vizat de atacuri și în mijlocul colegilor de partid. Antena 3 CNN a obținut stenograme din ședința în care Ilie Bolojan s-a confruntat cu Hubert Thuma. Premierul s-a impus, iar la finalul ședinței Ciprian Ciucu conducea filiala PNL București în locul lui Thuma.

În ședința Biroul Politic Național al PNL, Ilie Bolojan a propus schimbarea lui Hubert Thuma din calitatea de coordonator al organizaţiei de Bucureşti. În locul lui, președintele PNL a spus că trebuie să fie noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, premierul a fost cel care l-a atacat primul pe Hubert Thuma, fără să-i dea numele, acuzându-l că nu s-a implicat în alegerile din București. Replica președintelui Consiliului Județean Ilfov nu a întârziat.

Stenograme din ședința PNL

Ilie Bolojan, președintele PNL: Dacă Ciprian Ciucu performează, performează și Partidul Național Liberal. Au fost colegi care nu s-au implicat în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Hubert Thuma, preşedinte CJ Ilfov: De ce nu îmi pronunțați numele, domnule președinte? Vă referiţi la mine. M-am implicat tot atât cât v-aţi implicat şi dumneavoastră în campania lui Crin (n.red Antonescu). Adică deloc.

Sunt două tabere în PNL în acest moment. Cea care îl susține pe premierul Ilie Bolojan și în funcția de la vârful Guvernului și în cea de șef al PNL, și cea în jurul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. Un susținător al lui Crin Antonescu, el a reușit să strângă sprijinul a 24 de organizații pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Conform informațiilor Antena 3 CNN, această tabără nu și l-ar mai dori pe Bolojan la conducere.

Până la finalul ședinței de joi însă, Biroul Politic Național al PNL a votat ca Ciprian Ciucu să-l înlocuiască pe Hubert Thuma și să preia coordonarea filialei PNL București.



Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 și 5) și să înainteze măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestora, relatează Agerpres.

De asemenea, primarul Capitalei va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și a primit mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei.

Întrebat despre cum comentează tensiunile din PNL, secretarul de stat Ciprian Văcaru (PSD) a spus că în ceea ce îi privește pe social-democrați „dacă PNL dorește să își schimbe premierul, este treaba PNL.

„Pentru PSD, până la urmă, nu contează cine este premierul țării”, a spus Văcaru.

La rândul său, deputatul USR Cezar Drăgoescu a spus că dificultățile cu care se confruntă Bolojan în PNL sunt consecința dorinței acestuia de a reforma partidul.

„Eu spun totodată ceea ce vedem astăzi în PNL este încercarea lui Ilie Bolojan de a reforma acest partid, împreună cu încercarea de a face și ceva reformă și în țara noastră. Pentru că este foarte, foarte clar pentru oricine știe cât de cât situația politică din România că sunt două tabere este tabăra pro-Bolojan PNL și tabăra, să zicem, conservatoare, partea cooperativei a fostului USL, care ar prefera oricând o guvernare doar cu cei de la PSD, condusă de domnul Thuma”, a spus Drăgoescu.

Cătălin Predoiu, în centrul discuțiilor de la Vila Lac

Conducerea PNL a discutat, joi, și scandalul din Justiție. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a lipsit de la ședință, dar Vasile Blaga și Alina Gorghiu i-au luat apărarea. Fost ministru al Justiției, numele lui Cătălin Predoiu apare în documentarul Recorder „Justiția capturată”. Neregulile și abuzurile semnalate de magistrații din documentar ar fi avut loc în timpul mandatului lui Predoiu la Justiție.

Vasile Blaga şi Alina Gorghiu au luat apărarea legilor Justiţiei. Au spus ca ele au fost confirmate de Comisia de la Veneţia şi Comisia Europeana şi asta a dus la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).