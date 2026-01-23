Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: "Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL"

Ilie Bolojan a spus că susținerea Guvernului se va testa în Parlament. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a precizat vineri într-un interviu pentru Radio România Actualități că nu se teme că va fi schimbat din funcție, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare după discuțiile privind noul proiect de buget și pachetul de măsuri pentru scăderea cheltuielilor în administrație:

“Pentru mine e o situație ingrată. Eu mă gândesc că alți oamenii în situații mult mai dificile fac ce este nevoie pentru familiile lor, pentru țara noastră. Aceasta este răspunderea pe care o am în această perioadă”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că susținerea Guvernului se va testa în Parlament, când va fi asumarea răspunderii pentru un nou pachet de măsuri.

“Atunci când Guvernul își va asuma răspunderea va fi testul de susținere. În condițiile în care se depune moțiune de cenzură după aceea, sigur că se va face un vot pe această temă și se va testa această susținere”.

Ce spune Ilie Bolojan despre o posibilă moțiune de cenzură

El a subliniat că nu are nicio temere că Guvernul va rezista în cazul unei moțiuni de cenzură și a atras atenția asupra importanței stabilității:

“Nu am niciun fel de problemă pe această temă. Unul dintre elementele importante care țin de predictibilitatea unei țări, care formează încrederea piețelor și investitorilor și costul dobânzilor ține și de stabilitatea politică. Cu cât senzația de instabilitate este mai mare și dacă te uiți pe zona de declarații politice poate părea acest lucru, cu atât această senzație de impredictibilitate este mai mare ceea ce nu ajută economia. Dar nu este niciun fel de problemă schimbarea”.

Premierul a mai spun că situația grea pe care o gestionează în prezent Guvernul a făcut să nu fie "înghesuială” pentru conducerea Executivului:

“Aici nu faci ceea ce vrei, ci ceea ce faci ce este nevoie pentru țara noastră. Dacă nu era niciun fel de problemă probabil că era o înghesuială mai mare la poziția de premier. Știu că aceste lucruri nu se fac foarte comod. Nu există soluții care să rezolve problemele fără să nu afecteze pe nimeni.

Întrebat dacă are competitori în PNL pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a răspuns:

“Nu e o problemă legată de persoana premierului, chiar dacă mâine s-ar schimba premierul indiferent cine este el, problemele acestea rămân. Datorită acestor probleme care au fost parțial rezolvate până acum nu a fost o aptetență pentru poziția de premier a României.

Doar în media, doar în zona de speculații apar astfel de lucrui. În relațiile cu colegii mei nu am constatat aceste lucruri, nu asta e temerea mea”.