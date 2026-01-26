Ultima ședință de Coaliție înaintea angajării răspunderii. Surse: Bolojan a mers la Cotroceni pentru consultări cu Nicușor Dan

Publicat acum 3 ore si 9 minute

Surse politice susțin că este foarte posibil ca chiar în cursul zilei de astăzi premierul să meargă la Palatul Cotroceni pentru discuții cu șeful statului. Sau, cel puțin, să aibă o convorbire telefonică cu acesta.

Consultările dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției au loc după ce a crescut nivelul de nemulțumire al PSD, dar și al multor primari PNL, față de măsurile fiscale și bugetare luate de premierul Bolojan. În interiorul PSD sunt tot mai multe discuții despre posibila schimbare a lui Bolojan din fruntea Guvernului. De altfel, PSD vorbește deschis despre această posibilitate: chiar numărul doi în partid, secretarul general Claudiu Manda, a declarat că „s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul”.

Surse politice susțin că premierul Bolojan ar putea merge astăzi la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Dan despre împărțirea banilor pentru București în bugetul de stat.

Președintele Nicușor Dan, spun apropiați ai Administrației Prezidențiale, le-a transmis liderilor coaliției că ar putea să nu promulge Legea bugetului dacă nu sunt puse în practică rezultatele referendumului pentru București. Mai exact, Primăria Capitalei ar trebui să primească toți banii, iar Guvernul să nu îi mai direcționeze către sectoare.

Și în weekend, la Iași, președintele Nicușor Dan a întărit din nou ideea că Bucureștiul ar trebui să primească toți banii de la Guvern.

Cei doi trebuie să discute și situația din coaliție. Este posibil ca, pe parcursul întregii săptămâni, președintele Dan să aibă discuții separate cu liderii coaliției, precum și o întâlnire comună cu șefii tuturor partidelor aflate la guvernare.