Ultima ședință de Coaliție înaintea angajării răspunderii. Surse: Bolojan a mers la Cotroceni pentru consultări cu Nicușor Dan

Consultări între Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe legea bugetuluiPublicat acum 3 ore si 9 minute
Surse politice susțin că este foarte posibil ca chiar în cursul zilei de astăzi premierul să meargă la Palatul Cotroceni pentru discuții cu șeful statului. Sau, cel puțin, să aibă o convorbire telefonică cu acesta.
Consultările dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției au loc după ce a crescut nivelul de nemulțumire al PSD, dar și al multor primari PNL, față de măsurile fiscale și bugetare luate de premierul Bolojan. În interiorul PSD sunt tot mai multe discuții despre posibila schimbare a lui Bolojan din fruntea Guvernului. De altfel, PSD vorbește deschis despre această posibilitate: chiar numărul doi în partid, secretarul general Claudiu Manda, a declarat că „s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul”.
Surse politice susțin că premierul Bolojan ar putea merge astăzi la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Dan despre împărțirea banilor pentru București în bugetul de stat.
Președintele Nicușor Dan, spun apropiați ai Administrației Prezidențiale, le-a transmis liderilor coaliției că ar putea să nu promulge Legea bugetului dacă nu sunt puse în practică rezultatele referendumului pentru București. Mai exact, Primăria Capitalei ar trebui să primească toți banii, iar Guvernul să nu îi mai direcționeze către sectoare.
Și în weekend, la Iași, președintele Nicușor Dan a întărit din nou ideea că Bucureștiul ar trebui să primească toți banii de la Guvern.
Cei doi trebuie să discute și situația din coaliție. Este posibil ca, pe parcursul întregii săptămâni, președintele Dan să aibă discuții separate cu liderii coaliției, precum și o întâlnire comună cu șefii tuturor partidelor aflate la guvernare.
Ultima ședință a Coaliției înaintea angajării răspunderii Guvernului pe tăierile din administrațiePublicat acum 3 ore si 10 minute
Liderii celor patru partide aflate la guvernare se întâlnesc luni, la ora 13:00, pentru a discuta forma finală a proiectului de lege privind reducerile de personal din primării și consilii județene, dar mai ales proiectul referitor la măsurile de relansare economică. De măsurile economice ale PSD depinde soarta angajării răspunderii Guvernului. Dacă, la ședința coaliției, social-democrații nu sunt mulțumiți de felul în care premierul Bolojan a comasat măsurile în proiectul de lege, nu va exista o angajare a răspunderii Guvernului.
Iar relațiile din coaliție sunt la cel mai scăzut nivel de la înființarea ei. Constatarea a fost făcută chiar de președintele Nicușor Dan, care are de gând ca săptămâna aceasta să îi cheme la consultări pe liderii coaliției.
Deja președintele Nicușor Dan s-a consultat cu premierul pe mai multe teme, de la situația politică și numirile la șefia serviciilor secrete, până la construcția bugetului.