Andrei Țărnea: Pregătim un zbor cu 189 de locuri, prin Riad, pentru românii din Qatar

Numărul celor care au cerut să fie repatriați este mai mare. Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor de Externe, Andrei Țărnea, a anunțat, sâmbătă, că MAE are în pregătire un zbor cu 189 de locuri, pe ruta Riad-București, destinat românilor care sunt blocați în Qatar, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Aceștia vor fi transportați cu autocarele din Qatar în capitala Arabiei Saudite. Circa 1.500 de români au fost aduși până acum în țară din zona Orientului Mijlociu, a mai spus purtătorul de cuvânt al MAE.

800 de români din Qatar au cerut „asistență consulară de diferite tipuri, deci nu doar pentru repatriere”.

„Vestea bună este că suntem pe cale să finalizăm pregătirile pentru repatriere asistată, care implică transferul unei părți din acești cetățeni din Qatar, cei care au solicitat revenirea în țară, către Arabia Saudită, pentru un zbor Riad - București, pentru cetățenii blocați până acum în Doha.

Aici e vorba și de cetățeni români care erau în Qatar și de cetățeni români care au venit din alte destinații ale globului, aveau escale în Qatar și au fost prinși în tranzit efectiv și stau de șapte zile în tranzit în Qatar. Deci reprezentau și ei la rândul lor o prioritate”, a spus Andrei Țărnea.

Capacitatea aeronavei pregătită de MAE este de 189 de locuri, dar numărul celor care au cerut să fie repatriați este mai mare.

„Ca urmare a contactării telefonice a cetățenilor aflați în atenția Ambasadei României la Doha, avem un număr semnificativ de solicitări, care depășesc în acest moment capacitatea acestui zbor. În consecință, chiar dacă este un zbor charter, nu este un zbor de evacuare, încercăm să vedem dacă pot fi de asemenea privilegiate cazurile prioritare. Capacitatea aeronavei este de 189 de locuri.

O să vedem în momentul în care zborul efectiv pleacă de acolo și aterizează în România, câți cetățeni români pot să fie îmbarcați. Transportul rutier între Qatar și Arabia Saudită este asigurat de colegii din echipele consulare ale României și o echipă mobilă consulară îi va însoți din Qatar la aeroportul din Riad”, a explicat reprezentantul MAE într-o conferință de presă.

14.000 de români au cerut asistență de la MAE

Andrei Țărnea a precizat că 14.000 de cetățeni români se află în atenția MAE, dintre care circa 400 de persoane care au prioritate pentru repatriere se află în Emiratele Arabe Unite.

„În ceea ce privește situația cetățenilor români, avem, în continuare, un număr semnificativ de cetățeni ai României care sunt fie turiști, fie în tranzit, fie rezidenți, care sunt în atenția serviciilor consulare ale României și a celulei de criză a Ministerului de Externe. În acest moment, avem circa 14.000 de cetățeni în atenție.

Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, deci numai în Dubai, ceva mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare și în Qatar și în alte țări din regiune, cu atât mai mult cu cât continuarea ostilităților, continuarea situației de acolo determină și cetățeni români care locuiesc sau care muncesc în aceste țări să vină către colegii din ambasadele și consulatele din regiune, cerând diverse forme de sprijin”, a spus Andrei Țărnea.

Aproximativ 1.500 de români s-au întors până acum în România dintr-o țară din Orientul Mijlociu, dintre care peste 1.000 cu mijloace facilitate sau puse la dispoziție de România și în jur de 500 prin mijloace proprii.

Cu referire la activarea mecanismului european de protecție civilă, Andrei Țărnea a declarat că 170 de cetățeni români au beneficiat de zboruri de evacuare prin acest mecanism, dintre care 127 au sosit vineri cu un zbor organizat de România, nouă cetățeni cu un zbor organizat de Cipru, 16 cetățeni români din Iordania cu un zbor al Republicii Cehe, doi cetățeni români din Oman au fost evacuați cu un zbor militar de cooperare europeană, patru români cu un zbor militar organizat de Spania, iar patru români din Iordania s-au evacuat la începutul crizei cu un zbor organizat de Republica Cehă