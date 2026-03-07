Noi explicaţii de la MAE în scandalul avionului fiicei lui Victor Ponta: "Colegii din Dubai au respectat criteriile"

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat sâmbătă despre românii repatriaţi din Oman în cursul zilei de vineri că toţi au fost urcaţi la bordul aeronavei, întrucât au respectat criteriile după care sunt îmbarcaţi cetăţenii blocaţi în Orientul Mijlociu. Despre colegii săi din Dubai, oficialul a subliniat că "au respectat, atunci când au făcut listele, criteriile pentru asistenţă consulară. Nu am nicio îndoială". Oficialul a mai explicat că, în cazurile în care un copil este însoţit de ambii părinţi, atât mama, cât şi tatăl vor călători împreună. "Ei pot să se separe voluntar, dar este o decizie a cetăţenilor", a mai declarat purtătorul de cuvânt al MAE. El a mai spus că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Dintre aceştia, 400 de cazuri prioritare sunt în Emiratele Arabe Unite, iar până acum 1.500 de persoane au fost repatriate.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au declarat joi că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Iran. Scandalul în care este implicată şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu ar putea ajunge în Parlament – fosta soţie a lui Victor Ponta a spus la Antena 3 CNN că îi va face plângere penală pentru abuz în serviciu.

"Priorităţile absolute pentru zborurile de evacuare şi pentru alte categorii de zboruri, în măsura în care echipele consulare pot să faciliteze prezenţa lor pe aceste zboruri fie comerciale, fie chartere sunt aceleaşi. Şi este vorba de persoanele care sunt la risc. Persoanele care sunt la risc, în sens consular, sunt considerate persoanele care sunt copii, persoanele cu probleme medicale şi persoanele care sunt... o femeie gravidă nu e o problemă medicală, dar este o persoană la risc. Deci, acestea sunt categoriile, acestea au fost din prima zi, nu s-au schimbat niciodată, nu se vor schimba niciodată, sunt în mod în natural. Acestea sunt, de altfel, cazurile care fac obiectul asistenţei consulare oferită de România sau alte state în mod curent", a declarat Ţărnea în timpul conferinţei de presă.

Întrebat de o jurnalistă dacă, practic, cele trei categorii după care sunt îmbarcaţi cetăţeni români blocaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt copiii minori, cazurile medicale şi femeile însărcinate, purtătorul de cuvânt MAE a răspuns: "Da, în ordinea priorităţilor, cum am spus de fiecare dată. Priorităţile fiind evidente: gravitatea situaţiei medicale, vârsta copiilor, prezenţa lor în lista de solicitări consulare ş.a.m.d.".

La întrebarea: "Sunteţi sigur că toţi pasagerii care au urcat ieri la bordul acelui zbor din Oman la Bucureşti au respectat aceste criterii? Sunteţi absolut sigur de acest lucru?", Ţărnea a oferit următoarele detalii:

"Sunt absolut sigur că ai mei colegi din Dubai au respectat, atunci când au făcut listele, criteriile pentru asistenţă consulară. Da, nu am nicio îndoială".

Irina Ponta, fiica fostului premier al României, a ajuns în România în cursul zilei de ieri cu un avion de linie. La scurt timp după ce şi-a revăzut fata cea mare Daciana Ponta a făcut declaraţii emoţionante despre experienţa traumatizantă trăită de Irina, dar şi de familia ei.

În momentul în care jurnalista a insistat şi a spus: "Întrebarea era dacă sunteţi sigur că la bordul acelui avion au fost doar pasageri care respectă aceste criterii? Da sau nu", Andrei Ţărnea a declarat: "Răspunsul este acelaşi. Oamenii care au fost urcaţi în acel avion pe baza unei liste consulare. Deci, nu există, v-am spus şi ieri, la briefing, nu există o diferenţă între listă şi persoanele care au fost la bord. În consecinţă, atât lista, cât şi oamenii din aeronavă au respectat aceste criterii".

Jurnalistă: Ipotetic vorbind, o familie cu doi copii, de 10 şi 16 ani, ar fi fost eligibilă să se fi urcat în acel avion, potrivit acestor criterii?

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: Potrivit acestor criterii, da.

Jurnalistă: Cu ambii părinţi?

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: Da.

Jurnalistă: Mai devreme spuneaţi că sunt doar minori, cazuri medicale...

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: Da, dar v-am spus dintotdeauna, din prima zi, că sunt criterii cumulative. În consecinţă, unul dintre aceste criterii este că nu se separă părinţii. Ei pot să se separe voluntar, dar este o decizie a cetăţenilor, autorităţile române nu au voie să despartă familii, nu avem această autoritate. Deci, atunci când repatriem copii, copiii însoţiţi sunt obligatoriu însoţiţi fie de părinţi, fie de tutorii lor legali.

Ulterior, oficialul a mai oferit următoarele explicaţii: "În aceste cazuri, când vorbim de grupuri şcolare e vorba de însoţitori – ceea ce se poate face este să încercăm să reducem numărul la minumum legal necesar. Adică cei care au autoritatea tutelară pentru copiii respectivi şi să lăsăm de-o parte sau să aşteptăm pentru alte zboruri persoane care nu au acest lucru, lucru care s-a făcut în cazul grupurilor care au revenit în România".

Andrei Ţărnea: Aprox. 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a mai anunţat astăzi că circa 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni.

"Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi care sunt în atenţia serviciilor consulare a României şi a Celulei de Criză a MAE. În acest moment, avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie. Dintre cei care au fost în atenţia noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziţie de România, 500 prin mijloace proprii", a declarat Andrei Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat că sunt circa 400 de persoane doar în Emiratele Arabe Unite.

"Avem circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, numai în Dubai, ceva mai puţin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare şi în Qatar şi în regiune", a mai adăugat Ţărnea.