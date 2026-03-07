Consulul României în Dubai îi îndemna pe copiii români blocați acolo să se bucure de război: „Întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute”

2 minute de citit Publicat la 15:19 07 Mar 2026 Modificat la 15:33 07 Mar 2026

Viorel Riceard Badea, consulul României în Dubai (stânga) și Teheranul bombardat în războiul de care diplomatul i-a îndemnat pe copiii români să se bucure. Foto: Senatul României / Getty Images

Consulul României în Dubai, Viorel Riceard Badea, i-a îndemnat pe copiii români blocați acolo "să se bucure că au avut șansa să fie lângă război".

O filmare cu telefonul, difuzată de publicația Vrancea 24, îl arată pe consulul Badea vorbindu-le elevilor și profesoarelor din acest județ, în contextul eforturilor pentru aducerea lor acasă.

"Să fie clar. Deci, nu aveți a vă teme de absolut nimic. Bucurați-vă că sunteți aici. Bucurați-vă că sunteți împreună.

Însă cel mai mare câștig e să vă întoarceți cu niște amintiri plăcute, gândindu-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război într-o zonă foarte importantă a lumii.

Dar un război care nu vă privește pe voi, nu mă privește pe mine. Jocul este la alt nivel. Vreau să fiți calmi și să nu vă umble prin cap tot felul de fluturi de pe TikTok", spune acest diplomat în înregistrare.

Elevii blocați în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru educațional din Vrancea.

După cum a relatat presa națională și locală, decizia privind deplasarea copiilor în Emirate a aparţinut părinţilor acestora.

Grupul de elevi a revenit vineri în țară la bordul unei aeronave în care s-au aflat 127 de cetățeni români, din care 97 de minori.

Consului din Dubai a semnalat prezența fiicei lui Victor Ponta între românii care se pregăteau să revină în țară, spune Oana Țoiu

Viorel Riceard Badea este în misiune la Consulatul din Dubai din 2023.

El a fost senator PDL în deceniul trecut, și, ulterior, senator PNL până în 2023.

După scandalul legat de situația fiicei fostului premier Victor Ponta, căreia nu i s-ar fi permis, în primă instanță, se se îmbarce în avion pentru a reveni în țară, ministra Oana Țoiu a declarat că Badea este cel care i-a sesizat situația Irinei Ponta.

Țoiu a refuzat, joi, să spună dacă a vorbit cu Badea pe această temă.

Vineri seară, ministra a revenit cu explicații într-o postare pe Facebook și susține că a fost informată de consulul de la Dubai despre "cazul special al unei minore neînsoțite".

Ministra afirmă că i-a transmis consulului ca, înainte să facă orice modificare la componența grupului deja stabilit, să se asigure că au întâietate cei din categoriile vulnerabile.

Ea a adăugat că este falsă informația că Irina Ponta ar fi fost dată jos din autocarul cu cei care urmau să se îmbarce în avion.

Țoiu a mai spus că în discuția cu consulul din Dubai Oana nu a cerut niciun nume, în legătură cu situația care i-a fost sesizată.