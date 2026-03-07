Misterul dronei care a atacat baza din Cipru: Au fost arestați un bărbat și o femeie dintr-o rețea care ar fi în slujba Iranului

2 minute de citit Publicat la 14:04 07 Mar 2026 Modificat la 14:07 07 Mar 2026

Intrarea în baza Forțelor Aeriene Britanice de la Akrotiri, Cipru. Locația a fost vizată de drone iraniene, care au fost doborâte. Foto: Profimedia Images

Autoritățile de securitate cipriote au avut informații cu privire la un "incident grav iminent", cu câteva zile înainte de atacul cu drone asupra bazelor britanice de pe insulă din primele ore ale zilei de 2 martie, spun surse citate de publicația Phileleftheros.

Ziarul cipriot relatează că serviciile naționale de securitate și agențiile străine partenere au plasat mai multe persoane sub supraveghere în zilele premergătoare atacului.

Indiciile autorităților cipriote vizau indivizi cu activități suspecte legate de Iran și, eventual, de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Potrivit Phileleftheros, poliția din Cipru și o altă agenție parteneră au aflat că suspecții plănuiau o operațiune cu drone.

Deși informațiile nu erau foarte precise, rezulta destul de clar că vor urma incidente implicând aeronave fără pilot pe teritoriul cipriot.

Publicația citată notează că, în acest context, au fost luate în regim de urgență măsuri de securitate în locații cu interese israeliene în Cipru.

Suspecți de terorism, arestați în Cipru

Ziarul menționează arestarea unui cuplu din Larnaca sub acuzația de terorism și leagă această arestare de informațiile menționate anterior.

Suspecții arestați sunt un bărbat azer în vârstă de 28 de ani și o femeie estoniană în vârstă de 27 de ani.

Cei doi s-au prezentat drept turiști și nu și-au rezervat zborurile spre Cipru împreună.

Reținerea lor, vinerea trecută, chiar înainte să plece din țară, a venit după ce informații relevante au intrat în posesia poliției la sfârșitul lunii februarie.

Suspectul azer de 28 de ani ar fi călătorit în mod repetat în Iran, existând suspiciuni că a fost recrutat de IRGC.

Anterior arestării, cei doi au fost supravegheați, iar agenții care-i monitorizau spun că respectivii au relevat un comportament "compatibil cu tacticile agenților antrenați".

În timpul șederii lor în Paphos, Limassol și Larnaca, suspecții ar fi fotografiat anumite locații din mai multe unghiuri.

Obiectivele fotografiate în Paphos sunt frecventate de persoane de origine israeliană.

Anchetatorii investighează dacă aceste fotografii au fost transmise unui contact străin.

În ancheta cipriotă apare un intermediar între suspectul azer și Iran

Poliția din Cipru examinează legăturile azerului de 28 de ani cu un intermediar care recrutase anterior alte persoane pentru a comite acte teroriste în interesul Iranului.

Și suspectul azer de 28 de ani, dar și un alt bărbat azer, de 44 de ani, posesor al unui pașaport britanic, ar fi avut legături cu acest intermediar.

Bărbatul de 44 de ani a fost arestat în iunie anul trecut, în perioada războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, fiind acuzat de terorism și spionaj pentru activități derulate în insulă.

Dosarul său este instrumentat de o instanță din Limassol, iar autoritățile britanice au înaintat celor cipriote o solicitare de colaborare în acest caz.