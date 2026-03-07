Sondaj global: Bărbații din generația Z cred mai des decât bunicii lor că soția trebuie să asculte de soț

Aproape o treime dintre bărbații și băieții din generația Z consideră că o soție ar trebui să-și asculte soțul, potrivit unui sondaj global realizat pe 23.000 de persoane, care a constatat că tinerii bărbați au viziuni mai tradiționale despre rolurile de gen decât generațiile anterioare, scrie The Guardian.

O treime (33%) dintre bărbații din generația Z au declarat, de asemenea, că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante, conform sondajului realizat în 29 de țări, printre care Marea Britanie, SUA, Brazilia, Australia și India.

Studiul a arătat că bărbații din generația Z (născuți între 1997 și 2012) sunt de două ori mai predispuși decât baby boomerii (născuți între 1946 și 1964) să aibă viziuni tradiționale privind luarea deciziilor în cadrul căsătoriei – doar 13% dintre bărbații din cohorta mai în vârstă au fost de acord că o soție ar trebui să-și asculte întotdeauna soțul. Dintre femei, 18% din generația Z și 6% din baby boomers au fost de acord cu această afirmație.

Persoanele de ambele sexe din Indonezia (66%) și Malaezia (60%) au fost cele mai predispuse să fie de acord cu această afirmație, comparativ cu 23% în SUA și 13% în Marea Britanie.

Cercetarea anuală, realizată pe persoane de peste 16 ani de Ipsos și Institutul Global pentru Leadership Feminin de la King's College London, a relevat o diferență pregnantă între generații în privința credințelor despre rolurile de gen:

Aproape un sfert (24%) dintre bărbații din generația Z consideră că femeile nu ar trebui să pară prea independente sau autosuficiente, față de 12% dintre bărbații baby boomer.

Atitudinile față de normele sexuale diferă și ele semnificativ între generații: 21% dintre bărbații din generația Z cred că o „femeie adevărată" nu ar trebui niciodată să inițieze actul sexual, față de doar 7% dintre bărbații baby boomer.

Mai mult de jumătate (59%) dintre bărbații din generația Z au declarat că se așteaptă prea mult de la bărbați în ceea ce privește susținerea egalității de gen, față de 45% dintre bărbații baby boomer. Dintre femei, proporțiile au fost de 41% și respectiv 30%.

Deși sunt cei mai predispuși să creadă că o femeie nu ar trebui să pară prea independentă sau autosuficientă, bărbații din generația Z sunt și grupul cel mai predispus să considere că femeile cu o carieră de succes sunt mai atractive pentru bărbați – 41% au fost de acord cu această afirmație.

Profesoara Heejung Chung, directoarea Institutului Global pentru Leadership Feminin și coordonatoarea cercetării, a subliniat că există și semne încurajatoare – susținerea pentru egalitatea de gen rămâne solidă, de pildă în ceea ce privește prezența mai mare a femeilor în structurile guvernamentale.

Totuși, acolo unde datele comparative sunt disponibile, tendința indică o orientare spre viziuni mai tradiționale. În 2019, 42% dintre oamenii din întreaga lume considerau că drepturile femeilor au mers suficient de departe în țara lor, față de 52% în prezent. În Marea Britanie, aceasta reprezintă o creștere de 12 puncte procentuale.

„Cred că există multă nemulțumire, multă teamă că bărbații își pierd pozițiile sociale", a declarat Chung. „Și există un vid care este umplut cu retorică și voci care încearcă să îi pună pe tinerii bărbați împotriva egalității de gen, împotriva tinerelor femei, împotriva migranților”.

Rezultatele sondajului sugerează, de asemenea, că bărbații din generația Z au așteptări mai tradiționale față de propriul comportament și propriile alegeri, de exemplu:

30% dintre bărbații din generația Z consideră că bărbații nu ar trebui să le spună prietenilor „te iubesc", față de 20% dintre bărbații baby boomer și 21% dintre femeile din generația Z.

21% dintre bărbații din generația Z consideră că bărbații care se implică în îngrijirea copiilor sunt mai puțin masculini decât cei care nu o fac, față de 8% dintre bărbații baby boomer și 14% dintre femeile din generația Z.

Ambele sexe au considerat că femeile au mai multă libertate de alegere în ceea ce privește relațiile de cuplu și dating (22%), rolurile gospodărești (24%) și vestimentația (34%), în timp ce bărbații au fost considerați a avea mai multă libertate în alegerea hobby-urilor (18%) și a locului de muncă (39%).

Julia Gillard, președinta Institutului Global pentru Leadership Feminin și fost prim-ministru al Australiei, a declarat că rezultatele sunt îngrijorătoare.

„Nu doar că mulți bărbați din generația Z impun așteptări limitative femeilor, dar se și îngrădesc singuri în norme de gen restrictive", a afirmat ea. „Trebuie să continuăm să facem mai mult pentru a combate ideea unui joc cu sumă nulă, în care femeile sunt singurele beneficiare ale unei lumi egalitare din punct de vedere al genului”.

Chung a subliniat că și factorii economici pot juca un rol în această ecuație. „În generațiile anterioare, bărbații puteau să-și demonstreze masculinitatea – în termeni sociologici – prin rolul de susținători financiari ai familiei, prin contribuțiile lor materiale, prin lucruri precum cumpărarea unei case, rolul de furnizor și protector. Din ce în ce mai mult, pentru tinerii bărbați din întreaga lume, acele oportunități nu mai sunt la fel de accesibile. Așa că ei resimt, poate, pierderea acelor oportunități și nu li s-au oferit concepții pozitive și diverse despre masculinitate”.

Datele au evidențiat și un decalaj între ceea ce oamenii gândesc personal despre rolurile de gen în familie și ceea ce cred că societatea așteaptă de la ei.

În Marea Britanie, doar 14% dintre persoane consideră personal că femeile ar trebui să preia cea mai mare parte a responsabilității în îngrijirea copiilor, însă 43% au declarat că femeile sunt așteptate să fie în mare parte sau în totalitate responsabile de acest aspect.