SUA au aprobat vânzarea a 12.000 de bombe către Israel

1 minut de citit Publicat la 13:00 07 Mar 2026 Modificat la 13:08 07 Mar 2026

Avion de luptă F-15 din dotarea forțelor israeliene. Foto: Getty Images

Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează Agerpres, care citează AFP.

Această vânzare, estimată la 151,8 milioane de dolari, a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, se spune într-un comunicat de presă.

"Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea sa naţională şi va servi drept factor de descurajare împotriva ameninţărilor regionale", se arată în comunicat.

În afară de muniţii, tranzacţia include servicii de inginerie, logistică şi asistenţă tehnică furnizate de guvernul SUA şi de contractanţi ai acestuia.

Marile companii americane de apărare au convenit să-şi crească de patru ori producţia de arme sofisticate, a anunţat vineri preşedintele Donald Trump.

Guvernul lui Trump a trecut peste capul Congresului, invocând securitatea națională

Deşi vânzările de arme americane necesită, în general, aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a invocat o derogare care ocoleşte votul, spre consternarea și iritarea unor congresmeni.

"Secretarul de stat a stabilit şi a furnizat o justificare detaliată a faptului că există o situaţie de urgenţă care necesită vânzarea imediată către guvernul israelian a materialelor şi serviciilor de apărare menţionate, în interesul securităţii naţionale a SUA", a comunicat Departamentul de Stat, invocând Legea privind controlul asupra exporturilor de arme.

Democratul Gregory Meeks, membru în Comisia pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor, consideră că ocolirea votului în Congres "dezvăluie o contradicţie flagrantă în inima argumentelor acestei administraţii în favoarea războiului".