Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat din nou despre prețul carburanților. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj/ Getty Images/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistrița, că autoritățile încearcă să evite scenariul în care prețul carburanților din România ar ajunge la două cifre. În acest moment, la nivel guvernamental, sunt analizate cinci variante de intervenție care ar putea limita creșterea prețurilor, relatează Agerpres.

Una dintre opțiunile aflate pe masă este reducerea accizei la motorină și benzină, măsură care ar putea tempera efectele scumpirilor de pe piețele internaționale.

„În timp ce discutăm, avem cel puţin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de faţă, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care aţi făcut referire (reducerea accizei la motorină şi benzină - n.r.), totul în funcţie de dinamica războiului din Orientul Mijlociu. Din nefericire, ultimele cotaţii bursiere, în această dimineaţă, ne arată niveluri record şi pentru preţul petrolului brand, şi pentru tona de motorină, cotaţii record la nivel internaţional (...), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă preţuri în întreaga lume. (...) Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru, şi nimeni nu ştie, la nivel internaţional, cât timp va mai dura acest conflict, dacă strategia preşedintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de faţă”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că un alt scenariu analizat la nivel tehnic vizează sprijinirea unor categorii profesionale puternic afectate de scumpirea combustibililor, în special transportatorii și agricultorii.

„Avem, în acelaşi timp, un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic, doar pentru anumite categorii profesionale. În momentul de faţă, cei mai impactaţi de această creştere sunt transportatorii şi agricultorii, urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activităţile. Din punct de vedere al analizei, lucrăm pe cinci scenarii. Nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar şi nu le-am fundamentat. Suntem pregătiţi pentru orice tip de intervenţie în interesul românilor, aşa cum am făcut în această săptămână. (...) Nu poţi să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca şi stat şi, din acest punct de vedere, luăm în calcul - e o decizie care nu ţine cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ţine cont de realitatea din teren - pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz şi în Orientul Mijlociu, să acţionăm punctual, ţintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Bogdan Ivan, o decizie finală privind măsurile analizate ar putea fi luată la finalul acestei săptămâni sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare.