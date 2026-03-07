Haos pe aeroportul din Dubai după suspendarea zborurilor în urma unui atac cu dronă. Pasagerii au fost duși în tuneluri

Mai multe explozii au fost auzite, sâmbătă dimineață, în Dubai, în timp ce guvernul a anunțat activarea sistemelor de apărare aeriană, după ce Iranul a lansat atacuri asupra statelor din Golf, ca răspuns la campania de bombardamente desfășurată de Israel și Statele Unite, relatează Independent UK.

Pasagerii care așteptau zboruri pe Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub de transport aerian internațional din lume, au fost conduși în tunelurile trenurilor din incinta aeroportului, după declanșarea alertei.

Imagini video arată o explozie și fum ridicându-se în apropierea terminalului. În imagini se aude un sunet de rotire chiar înainte de explozie.

Impactul dronei ar fi avut loc în apropierea unei zone de îmbarcare a aeroportului.

Mai târziu în cursul dimineții, compania aeriană Emirates, specializată în zboruri pe distanțe lungi, a reluat operațiunile după ce suspendase temporar toate zborurile spre și dinspre Dubai.

„Dubai Airports confirmă reluarea parțială a operațiunilor începând de astăzi, 7 martie, cu unele zboruri operate de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC). Călătorii sunt rugați să nu se deplaseze la DXB sau DWC decât dacă au fost contactați de compania aeriană și li s-a confirmat zborul, deoarece programul continuă să se modifice”, a declarat un purtător de cuvânt al Dubai Airports.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că autoritățile aeroportuare vor continua să monitorizeze situația.

Cu puțin înainte de ora 9:00 (ora Marii Britanii – .r.), compania Emirates a transmis pe platforma X: „Postarea noastră de la ora 11:08, ora Dubaiului, privind statutul operațional nu mai este actuală și a fost ștearsă pentru a evita confuzii inutile. Emirates a reluat operațiunile. Pasagerii care au rezervări confirmate pentru zborurile din această după-amiază se pot deplasa la aeroport. Acest lucru se aplică și pasagerilor aflați în tranzit prin Dubai, dacă zborul lor de legătură operează”.

Autoritățile nu au explicat deocamdată dacă drona a fost interceptată sau dacă aeroportul a suferit pagube.

Evenimentul are loc în contextul în care președintele Iranului și-a cerut scuze sâmbătă pentru atacurile lansate de țară asupra statelor din regiune, susținând că Teheranul le va opri și sugerând că acestea ar fi fost cauzate de o neînțelegere în lanțul de comandă.

Președintele Masoud Pezeshkian a făcut declarația într-un mesaj preînregistrat difuzat de televiziunea de stat iraniană și a adăugat că cererea Statelor Unite pentru o capitulare necondiționată este „un vis pe care ar trebui să-l ducă în mormânt”.

Sâmbătă dimineață au fost raportate atacuri repetate în Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Nu există deocamdată perspective clare privind încheierea conflictului. Administrația Donald Trump a aprobat o nouă vânzare de arme către Israel în valoare de 112 milioane de lire sterline, după ce președintele american a declarat că nu va negocia cu Iranul fără „capitulare necondiționată”.

Ulterior, Trump a scris pe platforma Truth Social că Iranul va fi „lovit foarte dur” în cursul zilei.

„Sunt luate în considerare foarte serios, pentru distrugere completă și moarte sigură, din cauza comportamentului negativ al Iranului, zone și grupuri de oameni care până acum nu erau luate în calcul ca ținte”, afirmat el.

Oficiali americani au avertizat, de asemenea, asupra unei noi campanii de bombardamente, despre care spun că ar putea fi cea mai intensă din conflictul care durează de o săptămână.

Imagini video arată explozii și coloane de fum ridicându-se deasupra vestului Teheranului, în timp ce Israelul a anunțat că a început un val amplu de atacuri.

Tot sâmbătă dimineață, explozii puternice au fost auzite și la Ierusalim, iar rachetele lansate din Iran au determinat populația din mai multe zone ale Israelului să se refugieze în adăposturi antiaeriene.

Serviciile de urgență israeliene nu au raportat imediat victime.

În paralel, avioane de război israeliene au lovit și ținte din Beirut și Teheran.