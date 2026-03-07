Dronele Iranului lovesc infrastructura digitală din Golf. Experți: centrele de date ar putea avea nevoie de apărare antirachetă

Se ridică fum după ce Iranul a lansat un atac cu rachete care a vizat cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei SUA din Manama. sursa foto: Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu a deschis un nou front neașteptat: infrastructura digitală. Atacurile cu drone lansate de Iran asupra unor centre de date din Emiratele Arabe Unite și Bahrain ar putea marca prima situație în care o armată lovește deliberat infrastructura comercială care susține economia digitală globală, scrie The Guardian.

Se crede că este o premieră: vizarea deliberată a unui centru de date comercial de către armata unui stat aflat în război.

La ora 4:30 dimineața, duminică, o dronă iraniană Shahed 136 a lovit un centru de date Amazon Web Services din Emiratele Arabe Unite, provocând un incendiu devastator și forțând oprirea alimentării cu energie electrică. Alte pagube au fost produse în timpul intervențiilor pentru stingerea focului cu apă.

La scurt timp, un al doilea centru de date aparținând companiei americane a fost lovit. Apoi, un al treilea ar fi fost afectat în Bahrain, după ce o dronă kamikaze iraniană s-a transformat într-o minge de foc după ce a lovit solul în apropiere.

Televiziunea de stat iraniană a susținut că Gardienii Revoluției Islamice au lansat atacul „pentru a identifica rolul acestor centre în sprijinirea activităților militare și de informații ale inamicului”.

Rețeaua construită de compania fondată de Jeff Bezos ar putea face față scoaterii din funcțiune a unui centru regional, dar nu și a unui al doilea sau al treilea dintre uriașele sale depozite tehnologice.

Atacul coordonat a avut efecte imediate.

Luni dimineață, milioane de oameni din Dubai și Abu Dhabi s-au trezit fără posibilitatea de a plăti un taxi, de a comanda mâncare sau de a-și verifica soldul bancar în aplicațiile mobile.

Nu este clar dacă loviturile au avut și un impact militar. Cert este că atacurile au adus războiul direct în viața a aproximativ 11 milioane de oameni din Emiratele Arabe Unite, dintre care nouă din zece sunt cetățeni străini. Amazon și-a sfătuit clienții să își securizeze datele în afara regiunii.

Mai important, atacurile asupra acestei noi generații de ținte militare ridică semne de întrebare asupra planurilor Emiratelor Arabe Unite de a dezvolta industria inteligenței artificiale, susținută de investiții de miliarde de dolari din Statele Unite și alte state.

„EAU chiar își dorește să devină un actor major în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat Chris McGuire, expert în competiția tehnologică și AI, care a lucrat în Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe în timpul administrației Joe Biden. „Guvernul lor are o convingere foarte puternică în legătură cu această tehnologie, probabil mai puternică decât a oricărui alt guvern din lume, iar dacă încep să apară probleme de securitate în jurul ei, vor trebui să le rezolve foarte repede, într-un fel sau altul”.

Un centru de date este o infrastructură destinată stocării, gestionării și operării datelor digitale.

Cererea tot mai mare din partea companiilor pentru inteligență artificială și cloud computing – un sistem în care firmele plătesc pentru utilizarea serverelor, spațiilor de stocare și software-ului – crește nevoia unor centre cu o putere de calcul mult mai mare.

Acest lucru presupune o sursă constantă și foarte ieftină de energie electrică.

Emiratele Arabe Unite, care încearcă să își diversifice economia dincolo de combustibilii fosili, susțin că dispun din plin de această resursă, dar și de un fond suveran de investiții uriaș, capabil să finanțeze și să subvenționeze proiecte majore.

Potrivit Global Data Centre Index realizat de Turner & Townsend, costurile globale de construcție a centrelor de date au crescut în 2025 cu 5,5%. Cu toate acestea, Emiratele Arabe Unite se află pe locul 44 din 52 în clasamentul celor mai scumpe costuri per watt.

Geografia țării o transformă și într-un punct critic pentru cablurile submarine de internet, care asigură conexiuni între Europa și Asia.

La toate acestea se adaugă și dimensiunea geopolitică, Statele Unite fiind interesate să țină statele din Golf departe de tehnologia chineză.

Un turneu de patru zile al lui Donald Trump în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, în luna mai a anului trecut, a coincis cu anunțul construirii unui uriaș campus de inteligență artificială, dezvoltat în parteneriat între SUA și Emiratele Arabe Unite pentru antrenarea unor modele AI avansate.

Ca parte a acordului, administrația Trump a relaxat restricțiile privind vânzarea de cipuri avansate către statele din Golf. OpenAI a declarat că viitorul campus din Emirate ar putea deservi, în cele din urmă, jumătate din populația lumii.

McGuire spune că evenimentele din această săptămână ar putea avea un impact major.

„Dacă vom construi centre de date de mare capacitate în Orientul Mijlociu, va trebui să tratăm foarte serios modul în care le protejăm”, a spus el. „În acest moment ne gândim la protecție și spunem: ‘Oh, înseamnă pază și securitate cibernetică bună’. Dacă vrem cu adevărat să investim masiv în Orientul Mijlociu, poate că asta înseamnă apărare antirachetă pentru centrele de date”.

Sean Gorman, directorul executiv al companiei tehnologice Zephr.xyz și contractor al Forțelor Aeriene ale SUA, spune că ambițiile statelor din Golf au fost probabil în mintea planificatorilor militari de la Teheran.

„Cred că iranienii se inspiră din tactici care s-au dovedit eficiente în războiul din Ucraina. Războiul asimetric care vizează infrastructura critică creează presiune asupra adversarilor prin perturbarea siguranței publice și a activității economice. EAU și Bahrain s-au poziționat ca hub-uri globale pentru inteligența artificială, investind masiv în centre de date și infrastructură de fibră optică care le conectează la restul lumii.

Dacă această infrastructură este perturbată, poziția lor strategică este pusă în pericol, iar operațiunile economice sunt afectate. În plus, ar putea exista și un impact secundar asupra operațiunilor militare, dar acesta ar fi probabil mai degrabă un efect colateral decât obiectivul principal”, a declarat acesta.

Gorman a spus că Emiratele Arabe Unite au „un istoric lung de gestionare a instabilității regionale fără a deveni parte directă a conflictelor”, dar există și alte riscuri în afară de atacurile aeriene.

„EAU are, de asemenea, unul dintre cele mai diversificate sisteme de puncte de aterizare pentru cabluri submarine din Orientul Mijlociu, dar această diversitate este inegal distribuită geografic.

Există mai multe stații de aterizare și sisteme de cabluri, însă multe dintre ele sunt concentrate pe coasta de est, la Fujairah, ceea ce creează un blocaj geografic parțial.

În plus, există un risc specific reprezentat de operațiunile cibernetice iraniene care ar putea viza infrastructura digitală aliniată cu SUA în statele din Golf, ceea ce reprezintă o amenințare mai concretă pe termen scurt pentru centrele de date și operațiunile cloud decât geografia în sens tradițional”, mai precizează acesta.

Gorman subliniază că îngrijorarea ar crește dacă Iranul ar demonstra noi capabilități de a lovi infrastructura digitală din Golf.

„EAU va trebui să le arate partenerilor că infrastructura sa poate fi apărată. Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să și-o pună investitorii, nu dacă ambiția de a deveni o putere în AI va supraviețui”, mai adaugă acesta.

Vili Lehdonvirta, cercetător senior la Oxford Internet Institute din cadrul Universității Oxford, spune că astfel de sisteme de apărare ar implica costuri semnificative, dar riscul este real.

Fostul președinte al Comisiei Naționale de Securitate a SUA pentru AI, Eric Schmidt, a sugerat anul trecut că o țară rămasă în urmă într-o cursă a inteligenței artificiale ar putea bombarda centrele de date ale adversarului.

Lehdonvirta spune că probabil nimeni nu a crezut cu adevărat că centrele de date „vor fi bombardate, deși astfel de scenarii au fost discutate deschis de ceva timp”.

„Dacă acesta este cazul, de acum înainte am putea vedea operatori ai unor centre de date importante, precum AWS (Amazon Web Services), investind în apărare aeriană, la fel cum operatorii maritimi s-au înarmat împotriva piraților”, a spus el.

Unde ar putea lovi Iranul în continuare?

„Iranienii știu foarte bine că fibrele optice care conectează aceste centre de date cu Statele Unite și cu restul lumii trec prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus Lehdonvirta, „deși acestea vor fi atent monitorizate de forțele americane și de cele aliate”.